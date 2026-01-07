Mới nhất
Ăn gì để da sáng mịn, khỏe đẹp từ bên trong? Chuyên gia chỉ ra những thực phẩm không nên bỏ lỡ

Thứ tư, 08:37 07/01/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Làn da sáng mịn không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà bắt đầu từ chế độ ăn uống mỗi ngày. Bước sang năm 2026, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị lựa chọn đúng thực phẩm giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong, làm chậm lão hóa và tăng sức đề kháng cho da.

Năm 2026, ăn gì để da sáng mịn, khoẻ đẹp từ bên trong?

Làn da khỏe đẹp không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ ăn uống hằng ngày. Việc bổ sung đúng thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa và axit béo tốt giúp da sáng mịn tự nhiên, tăng khả năng phục hồi và làm chậm quá trình lão hóa.

Trong năm 2026, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị ưu tiên nhóm thực phẩm tươi, ít chế biến như rau xanh, trái cây giàu vitamin C, thực phẩm chứa omega-3 và các nguồn protein chất lượng cao. Những thực phẩm này hỗ trợ sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi và bảo vệ da trước tác động của môi trường.

Bên cạnh đó, duy trì chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước và hạn chế đường, đồ chiên rán cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ làn da khỏe mạnh lâu dài. Khi cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách từ bên trong, làn da sẽ dần trở nên sáng mịn, đều màu và tràn đầy sức sống theo thời gian.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Năm 2026, ăn gì để da sáng mịn, khỏe đẹp từ bên trong? Chuyên gia chỉ ra những thực phẩm không nên bỏ lỡ - Ảnh 1.3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn

GĐXH - Bổ sung collagen không nhất thiết phải phụ thuộc vào thực phẩm chức năng. Nhiều loại trái cây quen thuộc có thể giúp cơ thể kích thích tổng hợp collagen tự nhiên, từ đó cải thiện độ đàn hồi, giữ da săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa. Bài viết dưới đây giới thiệu 3 loại trái cây giàu dưỡng chất mà bạn nên bổ sung thường xuyên để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

