Xem ngay tháng may mắn năm 2026 theo thần số học của bạn
GĐXH - Năm 2026 - năm Thế giới số 1 mở ra chu kỳ mới, nhưng mỗi con số chủ đạo lại có tháng may mắn riêng để bứt phá, đổi vận và đón cơ hội lớn.
Tuy cùng chịu ảnh hưởng của một năm mang năng lượng mạnh mẽ, mỗi người lại có những tháng may mắn khác nhau trong năm 2026. Đó là những thời điểm khi tần số rung động của con số chủ đạo cá nhân hòa nhịp trọn vẹn với "đồng hồ vũ trụ", khiến mọi việc diễn ra nhẹ nhàng hơn, quyết định sáng suốt hơn và cơ hội cũng dễ dàng xuất hiện hơn.
Thần số học cho rằng, thành công không chỉ đến từ nỗ lực, mà còn phụ thuộc rất lớn vào thời điểm. Khi hành động đúng lúc, con người không cần phải gồng mình chống lại dòng chảy, mà chỉ cần thuận theo, kết quả sẽ được khuếch đại tự nhiên.
Nếu bạn chưa biết con số chủ đạo của mình, hãy cộng tất cả các chữ số trong ngày sinh (ngày + tháng + năm), sau đó rút gọn về một chữ số duy nhất từ 1 đến 9. Con số này sẽ hé lộ đâu là tháng may mắn nhất của bạn trong năm 2026.
Số chủ đạo 1: Tháng may mắn của người tiên phong trong năm 2026
Với người mang số chủ đạo 1, năm 2026 gần như là "sân khấu định mệnh". Khi năm Thế giới số 1 gặp con số đường đời 1, năng lượng khởi đầu được nhân đôi mạnh mẽ.
Tháng may mắn đầu tiên là tháng 1. Đây là giai đoạn đặt nền móng, nơi mọi kế hoạch, dự án hoặc quyết định được khởi động đều có khả năng kéo dài và ảnh hưởng suốt nhiều năm sau. Nếu cần bắt đầu lại từ đầu, tháng 1 chính là thời điểm vàng.
Đến tháng 10, vận trình của số 1 bùng nổ lần nữa. Đây là tháng may mắn cho những bước ngoặt lớn như chuyển hướng sự nghiệp, đảm nhận vai trò lãnh đạo hoặc xuất hiện trước công chúng với hình ảnh hoàn toàn mới.
Số chủ đạo 2: Tháng may mắn cho kết nối và cảm xúc bền chặt
Năm 2026 với năng lượng mạnh mẽ đôi khi khiến người mang số 2 cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, những tháng may mắn lại xuất hiện đúng lúc để cân bằng cảm xúc.
Tháng 2 là thời điểm các mối quan hệ quan trọng được hình thành hoặc củng cố. Những sự hợp tác trong tháng này thường mang tính lâu dài, giúp bạn tiến xa hơn thay vì phải đi một mình.
Tháng 11 mang sắc thái sâu lắng và chữa lành. Đây là tháng may mắn cho các quyết định liên quan đến hôn nhân, cam kết tình cảm hoặc hóa giải những mâu thuẫn gia đình tồn tại từ lâu.
Số chủ đạo 3: Tháng may mắn cho sáng tạo và được công nhận
Những người mang số chủ đạo 3 bước vào năm 2026 với sự hứng khởi rõ rệt. Năng lượng khởi đầu mới giúp bạn mạnh dạn thể hiện bản thân.
Tháng 3 là tháng may mắn khi tiếng nói của bạn được lắng nghe. Với những ai làm nghệ thuật, truyền thông, viết lách hay sáng tạo nội dung, đây là thời điểm dễ được chú ý và ghi nhận nhất.
Tháng 12 khép lại năm bằng một dấu ấn rực rỡ. Không chỉ mang đến sự công nhận về mặt xã hội, tháng này còn có thể mở ra một bước đột phá sáng tạo, đặt nền tảng cho thành công của năm 2027.
Số chủ đạo 4: Tháng may mắn cho nền móng vững chắc và tài chính
Vốn yêu thích sự ổn định, người mang số 4 ban đầu có thể thấy năm 2026 quá nhanh và nhiều biến động. Tuy vậy, các tháng may mắn lại đến đúng lúc để bạn xây dựng chắc chắn hơn.
Tháng 4 là thời điểm lý tưởng để lập kế hoạch dài hạn, đầu tư hoặc tái cấu trúc sự nghiệp. Những gì được xây dựng trong tháng này thường bền vững và có giá trị lâu dài.
Đến tháng 9, thành quả bắt đầu hiện rõ. Đây là tháng may mắn gắn liền với kết quả tài chính, nơi những nỗ lực âm thầm trước đó được đền đáp xứng đáng.
Số chủ đạo 5: Tháng may mắn cho thay đổi và cơ hội bất ngờ
Số 5 vốn không xa lạ với biến động, và năm 2026 càng khuếch đại điều đó. Tháng may mắn đầu tiên là tháng 5, khi những thay đổi lớn về nơi ở, công việc hoặc lối sống diễn ra nhanh chóng nhưng mang tính đột phá tích cực.
Tháng 6 tiếp nối bằng sự mở rộng các mối quan hệ. Bạn trở nên thu hút hơn, dễ gặp quý nhân hoặc cơ hội đến từ những hoàn cảnh không ngờ tới.
Số chủ đạo 6: Tháng may mắn cho gia đình và yêu thương bản thân
Người mang số 6 bước vào năm 2026 với bài học cân bằng giữa chăm sóc người khác và chính mình.
Tháng 6 là tháng may mắn liên quan đến gia đình, nhà cửa và các mối quan hệ ruột thịt, thích hợp cho việc cải tạo không gian sống hoặc đón nhận niềm vui mới.
Tháng 8 lại mang ý nghĩa chuyển hóa nội tâm. Đây là thời điểm bạn học cách đặt bản thân lên trước, từ đó cải thiện sức khỏe, tinh thần và chất lượng sống.
Số chủ đạo 7: Tháng may mắn cho trực giác và khai sáng nội tâm
Với số 7, năm 2026 mang màu sắc tâm linh rõ rệt. Tháng 7 là tháng may mắn khi trực giác đạt độ chính xác cao, giúp bạn đưa ra những quyết định quan trọng dựa trên cảm nhận sâu sắc bên trong.
Tháng 10 mở ra cơ hội kết nối thế giới nội tâm với thành tựu bên ngoài. Đây là thời điểm lý tưởng để chia sẻ kiến thức, nghiên cứu hoặc trải nghiệm cá nhân với cộng đồng.
Số chủ đạo 8: Tháng may mắn cho tài lộc và quyền lực
Sự kết hợp giữa số 8 và năm Thế giới số 1 tạo ra một cấu trúc quyền lực mạnh mẽ. Tháng 1 là tháng may mắn để đặt mục tiêu lớn và định hướng chiến lược dài hạn.
Tuy nhiên, tháng 8 mới là cao điểm tài lộc. Đây là giai đoạn thuận lợi nhất để chốt các thương vụ quan trọng, được thăng chức hoặc đưa ra những quyết định đầu tư sinh lời.
Số chủ đạo 9: Tháng may mắn cho buông bỏ và tái sinh
Năm 2026 không yêu cầu số 9 chạy theo cái mới, mà khuyến khích bạn dọn dẹp những gì đã cũ. Sau quá trình thanh lọc, tháng 2 trở thành tháng may mắn để bạn đóng góp giá trị nhân văn, dẫn dắt tập thể bằng tầm nhìn sâu sắc hơn.
Tháng 9 là giai đoạn hoàn tất. Đây là thời điểm lý tưởng để rút lui khỏi những môi trường độc hại, vai trò không còn phù hợp, mở đường cho một chu kỳ sống nhẹ nhõm hơn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
'Nữ phụ xe tắt máy xe buýt khi tài xế đột quỵ là anh hùng cứu hàng chục người'Đời sống - 2 giờ trước
Đó là ý kiến của cư dân mạng sau khi hành khách trên xe buýt ở TP.HCM được cứu nhờ nữ phụ xe nhanh trí tắt máy khi tài xế đột quỵ, tránh được tai nạn liên hoàn.
Người đàn ông đưa giống chuối 'độc, lạ' về trồng ở 'thủ phủ chuối' Quảng TrịĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Giống chuối mới sinh trưởng tốt, cho loại quả hình dáng độc đáo, thơm ngon không chỉ gây tò mò mà còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân địa phương.
Cuối năm tài vận xoay chiều: Ai thuộc 4 mệnh này dễ đón lộc lớnĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Càng về những ngày cuối năm, vận trình của một số bản mệnh bất ngờ khởi sắc mạnh mẽ.
Từ 2026, hai đối tượng nào được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, từ 1/1/2026, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được với mức hưởng 100% khi khám chữa bệnh.
Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Tử vi cho thấy từ nay đến hết năm Âm lịch, một số con giáp bước vào giai đoạn "đổi vận" rõ rệt khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân xuất hiện đúng lúc.
Từ 1/3, ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động ngừng hoạt động hoặc thoát khi gặp 3 trường hợp nàyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Thông tư số 77/2025/TT-NHNN, từ 1/3, ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động ngừng hoạt động hoặc thoát khi gặp 3 trường hợp.
Có những ngày sinh được xem là 'đẹp số': Trẻ thông minh, mệnh phú quýĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian và tử vi phương Đông, ngày sinh có thể phần nào phản ánh vận mệnh và khí chất của một đứa trẻ.
5 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những trường hợp nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất? Dưới đây là các trường hợp cụ thể được quy định theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP.
Mẹo phong thủy giúp 12 con giáp giảm vận hạn, hút tiền tài năm Bính Ngọ 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ cần thay đổi nhỏ trong trang phục, nhà ở và thói quen sống, 12 con giáp có thể hóa giải vận xui, kích hoạt tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.
Nam sinh lớp 7 mất tích khi đi mua đồ ăn sángĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi rời nhà đi mua đồ ăn sáng, nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh mất tích bí ẩn, lực lượng chức năng cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm 2 ngày nhưng chưa rõ tung tích.
Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờĐời sống
GĐXH - Tử vi cho thấy từ nay đến hết năm Âm lịch, một số con giáp bước vào giai đoạn "đổi vận" rõ rệt khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân xuất hiện đúng lúc.