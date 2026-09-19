Có thể không ăn thịt nhưng nhất định nên ăn 3 loại "rau vàng" của mùa thu: Dễ nấu, ngon miệng, dưỡng ẩm và bổ tỳ vị

Mặc dù mùa thu mang đến thời tiết mát mẻ hơn, nhưng cũng trở nên khô hơn. Thay vì thưởng thức những bữa ăn nặng nề, nhiều thịt, tại sao không thử những loại rau củ "vàng" theo mùa này - chúng rẻ tiền, bổ dưỡng, giữ ẩm và tốt cho lá lách và dạ dày. Ăn chúng đúng cách thậm chí còn bổ dưỡng hơn cả ăn thịt. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn 3 loại rau và 3 công thức nấu ăn đơn giản kiểu nhà làm. Nguyên liệu dễ tìm và các bước thực hiện đơn giản, ngay cả người mới bắt đầu học nấu nướng cũng có thể dễ dàng làm được.

1. Cà rốt

Cà rốt có bán quanh năm ở các chợ, nhưng đặc biệt ngon vào mùa thu. Chất dinh dưỡng đáng chú ý nhất của chúng là carotene, thuộc hàng cao nhất trong các loại rau phổ biến về hàm lượng, khoảng 4010 microgam trên 100 gram. Carotene được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp cải thiện tình trạng khô mắt và da thô ráp thường gặp vào mùa thu. Cà rốt cũng chứa chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, và kết cấu ngọt, giòn của chúng khiến cả người già và trẻ em đều yêu thích.

Món ăn gợi ý: Cà rốt hấp thịt băm

Món ăn này trông rất hấp dẫn ngay khi được dọn ra. Những lát cà rốt được nhồi thịt băm và hấp cho đến khi mềm và mọng nước. Trông nó ngon không kém gì các món ăn ở nhà hàng.

Nguyên liệu: 1 củ cà rốt, 250g thịt nạc vai, 1 thìa canh tinh bột bắp, bột tiêu, hành lá, gừng băm nhỏ, dầu hào, dầu mè, nước tương.

Cách làm món cà rốt hấp thịt băm

Bước 1: Gọt vỏ cà rốt, rửa sạch rồi thái thành những lát mỏng, càng mỏng càng tốt. Chần sơ các lát cà rốt trong nước sôi khoảng 1 phút, sau đó vớt ra và để nguội. Điều này sẽ làm mềm các lát cà rốt để dễ dàng gập đôi hơn. Băm nhỏ thịt nạc vai, thêm hành lá và gừng băm nhỏ, muối, nước tương, dầu hào và một ít dầu mè, khuấy đều theo một chiều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện, rồi ướp trong 15 phút cho các hương vị ngấm vào nhau.

Bước 2: Lấy một lát cà rốt, đặt một lượng thịt băm vừa đủ lên trên, nhẹ nhàng gập đôi lại để giữ cố định, rồi xếp thành vòng tròn trên đĩa. Cho vào nồi hấp, hấp ở lửa lớn trong 15 phút sau khi nước sôi. Món ăn chín, bạn lấy ra khỏi nồi hấp, rắc hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ lên trên để trang trí.

2. Khoai môn

Mùa thu là mùa cao điểm của khoai môn, khi đó khoai mềm, bở và giá cả phải chăng. Khoai môn rất giàu chất xơ hòa tan, chứa lượng chất xơ gấp bốn lần so với gạo và bột mì tinh chế, đặc biệt tốt cho lá lách và dạ dày. Nó cũng giàu kali, với 378 mg trên 100 gram, cao hơn cả chuối. Vào mùa thu, khi mọi người thường cảm thấy mệt mỏi, ăn khoai môn là một cách tuyệt vời để bổ sung năng lượng. Khoai môn có thể được ăn như một loại rau hoặc thực phẩm chính; nó rất ngon khi hấp hoặc hầm.

Món ăn gợi ý: Tôm sú kho khoai môn

Khoai môn hấp thụ vị umami của tôm, và mỗi miếng ăn đều mềm, ngọt và ngon tuyệt. Bạn thậm chí có thể ăn thêm hai bát cơm nữa với nước dùng.

Nguyên liệu: 200g khoai môn, 300g tôm, hành lá, rượu gạo, nước tương, muối, dầu ăn, rau mùi.

Cách làm món tôm sú kho khoai môn

Bước 1: Gọt vỏ và cắt khoai môn thành từng miếng. Loại bỏ chỉ đen và cắt bỏ râu tôm. Ướp tôm với một chút rượu gạo và muối trong 10 phút. Làm nóng dầu trong nồi, phi thơm gừng, sau đó cho tôm vào đảo nhanh.

Bước 2: Khi dầu tôm bắt đầu tiết ra thì cho thêm nước tương vừa đủ, một thìa rượu gạo và một lượng nước sôi vừa đủ. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó cho khoai môn vào và ninh nhỏ lửa. Khoai môn sẽ mềm sau khoảng 15 phút và hầu hết lượng nước sẽ bay hơi. Thêm một chút muối cho vừa ăn và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Rắc thêm rau mùi để tăng thêm hương vị.

3. Rau bina

Rau bina trông có vẻ bình thường, nhưng lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Nó rất giàu carotene, chứa 2920 microgam trên 100 gram, khiến nó trở thành một trong những loại rau lá xanh hàng đầu. Vào mùa thu, da và họng thường bị khô, rau bina có thể giúp làm dịu chúng. Rau bina cũng giàu vitamin K, với 270 microgam trên 100 gram, rất tốt cho xương. Rau bina mùa thu dày hơn rau bina mùa xuân, thích hợp để dùng trong salad hoặc nấu canh.

Gợi ý công thức: Salad rau bina và sò điệp

Món ăn này rất thanh mát và ngon miệng. Màu xanh non của rau bina kết hợp với vị ngọt của sò điệp tạo nên một món ăn đặc biệt dễ chịu sau khi ăn quá nhiều thịt và cá vào mùa thu.

Nguyên liệu: Sò điệp, rau bina, tỏi băm, nước tương, giấm gạo, đường, tinh chất cốt gà.

Cách làm món salad rau bina và sò điệp

Bước 1: Làm sạch vỏ sò điệp tươi, hấp chín (3 đến 5 phút sau khi nước sôi), lấy thịt sò điệp, loại bỏ nội tạng và làm sạch kỹ lưỡng. Rửa sạch và cắt rau bina thành từng phần. Sau khi nước sôi, cho một ít muối, chần rau bina trong 1 phút, sau đó vớt ra ngay lập tức và rửa lại với nước lạnh. Vắt bớt nước thừa. Bạn có thể thêm một ít miến rong chần nếu thích.

Bước 2: Giã nhuyễn tỏi, sau đó thêm nước tương, giấm gạo, một ít đường và tinh chất cốt gà, khuấy đều cho hòa quyện để làm nước sốt.Cho rau bina và thịt sò điệp vào thố, đổ nước sốt đã chuẩn bị lên trên và trộn đều. Món ăn sau khi hoàn thành sẽ có mùi thơm sẽ lan tỏa.

Các món ăn mùa thu không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần luân phiên sử dụng các loại rau theo mùa này trên bàn ăn, thỉnh thoảng hấp, nấu canh hoặc trộn hay xào. Điều này sẽ làm dịu dạ dày và giảm bớt sự khô hanh của mùa thu, giúp bạn cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Hãy tận dụng sự tươi ngon của các nguyên liệu ngay bây giờ và đến chợ!