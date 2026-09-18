5 nguyên tắc nướng thịt trên than để giảm chất có hại

Vì sao thịt nướng dễ sinh chất có hại?

VOV cho hay, khi nướng thịt ở nhiệt độ cao, đặc biệt trong điều kiện mỡ nhỏ trực tiếp xuống than tạo khói và lửa bùng lên, có thể hình thành hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs). Các hợp chất này có thể bám vào thực phẩm qua khói.

Trong khi đó, amin dị vòng (HCAs) có thể hình thành trên bề mặt thịt khi thịt được nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Phần thịt cháy xém, cháy đen thường có hàm lượng các hợp chất này cao hơn.

Do đó, vấn đề không đơn giản nằm ở việc sử dụng than mà chủ yếu ở cách kiểm soát quá trình nướng.

Ảnh minh họa.

5 cách nướng thịt nên áp dụng

Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, Trung tâm Eric Vũ Cooking Class chia sẻ trên VnExpress, dưới đây là 5 lưu ý khi nướng thịt:

1. Hạn chế mỡ nhỏ trực tiếp xuống than. Có thể dùng khay hứng mỡ hoặc bố trí vùng than gián tiếp để giảm khói và tình trạng lửa bùng lên.

2. Chờ than ổn định trước khi nướng. Chỉ đặt thịt khi than đã cháy ổn định, có lớp tro mỏng và không còn ngọn lửa lớn. Không đặt thịt lên khi than còn đang cháy kèm khói dày.

3. Kiểm soát nhiệt và khoảng cách. Không để thịt quá sát nguồn nhiệt. Khi thấy lửa bùng liên tục, nên nâng vỉ hoặc chuyển thịt sang vùng nhiệt thấp hơn.

4. Ướp thịt trước khi nướng. Một số nghiên cứu cho thấy các loại nước ướp chứa thành phần chống oxy hóa như thảo mộc, gia vị có thể giúp giảm sự hình thành HCAs. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào công thức và cách chế biến, không nên hiểu rằng nước ướp có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.

5. Tỉa bớt mỡ và bỏ phần cháy đen. Thịt càng nhiều mỡ càng dễ tạo khói khi mỡ nhỏ xuống than. Sau khi nướng, nên cắt bỏ phần cháy xém, cháy đen thay vì ăn trực tiếp.

Nướng thịt đúng cách có thể giảm đáng kể lượng chất có hại hình thành trong quá trình chế biến. Bên cạnh đó, nên đa dạng hóa cách nấu, tăng rau củ trong bữa ăn và tránh thường xuyên ăn thịt nướng cháy xém để hạn chế phơi nhiễm lâu dài.

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