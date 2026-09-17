Loại rau bình dân dễ làm, ăn vào tốt cho sức khỏe, đặc biệt ngăn ngừa đột quỵ và bệnh tim mạch

Giá đỗ là gì?

Giá đỗ là một loại rau mầm thường được trồng từ hạt đậu xanh nhưng cũng có nơi trồng bằng đậu tương, đậu đen hoặc đậu đỏ nhưng chủ yếu giá đỗ chúng ta mua ngoài chợ được ngâm trồng từ đậu xanh.

Giá đỗ được trồng bằng cách ngâm đậu trong nước từ 3-6 giờ rồi sau đó ủ trong chai, lọ, chum khoảng 4-5 ngày và tưới nước thường xuyên cho giá đỗ. Sau khi giá đỗ nảy mầm khoảng 3-4 cm thì có thể bỏ ra sử dụng chế biến món ăn.

Giá đỗ có vị ngọt nhẹ và là nguyên liệu chế biến món ăn có thể tìm mua khá dễ dàng cũng như cách chế biến cũng rất đơn giản, chúng ta có thể ăn sống, làm nộm, làm món xào, món canh...

Giá đỗ là một loại rau mầm thường được trồng từ hạt đậu xanh nhưng cũng có nơi trồng bằng đậu tương, đậu đen hoặc đậu đỏ nhưng chủ yếu giá đỗ chúng ta mua ngoài chợ được ngâm trồng từ đậu xanh.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì cứ trong 100 gram giá đỗ sẽ chứa các chất dinh dưỡng như sau: Năng lượng 23 kcal, carbohydrates 2.1gr, Protein 3.99gr, chất béo 0.69gr, chất xơ 1.9gr, Kali 79mg, canxi: 32mg, phốt pho 70mg, Magie 27mg, sắt 0.96mg, Choline 14.4mg, vitamin C 8.2mg, vitamin B3 (Niacin) 0.481mg, vitamin B2 (Riboflavin) 0.126mg, vitamin B1 0.076mg, phốt pho 70mg, kẽm 0.92 mg, vitamin E 0.02mg.

Ăn giá đỗ có tác dụng gì?

Ngăn ngừa ung thư

Theo Bệnh viện đa khoa Vinmec, các chất chống oxy hóa có trong giá đỗ có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Bên cạnh đó, các chuỗi oligosaccharide trong giá đỗ có xu hướng trở thành carbohydrate giúp giảm thiểu lượng chất độc tích tụ trong cơ thể lâu ngày.

Làm đẹp

Ăn giá đỗ thường xuyên sẽ có các tác dụng làm đẹp như giúp giảm cân do hàm lượng chất béo trong giá đỗ rất thấp. Bên cạnh đó trong giá đỗ có vitamin E có tác dụng chống oxy hóa giúp làn da trở nên đẹp hơn, hàm lượng protein trong giá đỗ cũng là thành phần cần thiết cho quá trình tái tạo da.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Giá đỗ có thể duy trì được nồng độ axit trong dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm chứng co thắt đường ruột, cải thiện tình trạng táo bón và giúp việc đi đại tiện dễ dàng hơn.

Ngăn ngừa đột quỵ và bệnh tim mạch

Trong giá đỗ có hợp chất saponin giúp loại bỏ cholesterol xấu và tránh mỡ máu tăng cao. Chính vì vậy, ăn giá đỗ có tác dụng ngăn ngừa đột quỵ xảy ra cũng như giúp cho hệ thống tim mạch của bạn luôn khỏe mạnh.

Lưu ý cần chèn nặng đều để giá đỗ lên mầm mập khi làm.

Hạn chế loãng xương

Mật độ cấu trúc xương và độ dày của xương được cải thiện đáng kể nhờ hàm lượng estrogen có trong giá đỗ. Ăn giá đỗ thường xuyên có thể ngăn chặn được sự thoái hóa diễn ra, khiến xương của bạn trở lên chắc khỏe hơn.

Làm giá đỗ tươi sạch ngay tại gia mà không cần tưới nước

Nguyên liệu: 100 gram đậu xanh nguyên hạt. Nước ấm. 2 khăn dày, thấm hút nước tốt.

Cách làm: Bạn cần nhặt bỏ hạt lép, hạt sâu, sau đó rửa sạch, ngâm nước ấm (30-40 độ) trong 7-8 tiếng để hạt đậu nứt nhanh.

Lót 1 khăn ẩm xuống dưới chậu hoặc xoong, hộp tùy chọn. Rải đỗ đã ngâm lên trên, chú ý dàn đều, không để các hạt đè lên nhau. Phủ 1 khăn ẩm còn lại lên kín đỗ.

Thông tin trên VTC News, bạn lấy túi nilon đen bọc/trùm kín lại để chắn ánh sáng. Dùng cái đĩa to hoặc vật nặng đè đều lên đỗ để giúp giá mập mạp. Đậy và để vào chỗ tối 3 - 3,5 ngày là thu hoạch được giá. Nếu muốn giá dài hơn thì bạn để thêm thời gian.

Chỉ sau một vài ngày chờ đợi, bạn sẽ được bội thu mẻ giá lên đều, trắng mập, giòn ngọt rất hấp dẫn mà không kém phần tươi sạch.

Lưu ý: Nên chọn đỗ xanh chuyên làm giá đỗ với hạt đỗ gốc, nhỏ đều, không mối mọt, nứt vỡ. Khăn chỉ nên để ẩm nước vừa phải, không khô quá vì để giá hút đủ nước do không tưới mỗi ngày. Cũng không sũng nước quá làm giá bị nhũn gốc. Cần chèn nặng đều để giá đỗ lên mầm mập mạp.

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