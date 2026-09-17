Loại rau lọt top 10 'tốt nhất thế giới', chứa chất hỗ trợ chống ung thư độc quyền, được khuyến khích ăn mỗi tuần
GĐXH - Nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng sau khi biết loại rau bình dân, chợ Việt bán vài ngàn lại giàu dưỡng chất và chứa cả "kho báu" cho sức khỏe đến thế!
Cải làn - Loại rau cực bổ, chứa chất chống ung thư
Món ngon với rau cải làn
Gợi ý 5 mâm cơm gia đình ngon miệng, dễ nấuĂn -
GĐXH - Có một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến không ít người nội trợ phải suy nghĩ mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"
Loại quả "lọc" mỡ máu cực tốt, bán đầy chợ Việt giá chỉ từ 25.000 đồng/kgĂn -
GĐXH - Có vị chua thơm đặc trưng, chanh leo là loại quả quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Không chỉ dùng để pha nước, làm sinh tố hay chế biến món ăn, loại quả nhỏ bé này còn cung cấp chất xơ, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi cho chế độ ăn uống cân bằng.
Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa bắt mắt vừa bổ dưỡng vừa dễ làmĂn -
GĐXH - Gợi ý 10 mâm cơm gia đình cho mùa mưa, thời tiết se lạnh. Với vài nguyên liệu đơn giản, bạn sẽ có những bữa cơm nóng hổi và bổ dưỡng để đổi vị cho cả nhà.
Từ khi phát hiện cách làm mỡ lợn từ nồi cơm điện, "đời tôi sang trang"Ăn -
GĐXH - Dùng nồi cơm điện để làm mỡ lợn là một cách thông minh để tránh cảnh dầu bắn tung tóe và khói mù mịt trong bếp. Quy trình đơn giản nhưng cho ra thành phẩm đẹp mắt, thơm ngon.
Mua lựu, nhớ 4 mẹo này để chọn quả mọng nước, hạt căng, hạn chế mua phải quả nhạtĂn -
GĐXH - Lựu vào mùa thường có màu sắc bắt mắt, quả căng tròn nằm xen kẽ trên các sạp hàng. Thế nhưng, vẻ ngoài hấp dẫn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với một quả lựu ngon. Có quả nhìn đỏ au nhưng khi bổ ra hạt còn nhạt, ít nước; ngược lại, những quả vỏ không quá đỏ lại có hạt căng mọng, vị ngọt dễ chịu.
7 mâm cơm gia đình ngày mưa, đốn tim người thưởng thứcĂn -
GĐXH - Facebooker tên Hoàng Hường chia sẻ: "Ngày nào cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại khiến mình có lúc còn thấy áp lực hơn cả việc đứng bếp. Thế là mình quyết định ngồi xuống, lên hẳn một thực đơn những mâm cơm không trùng món để cả nhà thay đổi khẩu vị mỗi ngày.
Cảm thấy yếu ở tỳ vị, hoặc tay chân lạnh khi thời tiết chuyển mùa? 3 món ăn "giá rẻ" này chính là cứu cánhĂn -
Tin tốt là bạn không cần phải tốn nhiều tiền vào các loại thực phẩm chức năng để cải thiện chức năng tỳ vị, chỉ cần một vài nguyên liệu thông thường trong bếp là đủ.
Bị ù tai nên ăn gì để hỗ trợ sức khỏe thính giácĂn -
GĐXH - Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể tác động tích cực đến tình trạng ù tai. Một chế độ ăn giàu dinh dưỡng, đặc biệt bổ sung các vitamin và khoáng chất thiết yếu, sẽ góp phần cải thiện sức khỏe của hệ thính giác.
Món này sinh ra cho những ngày trời mưa: Thơm nức, nóng hổi, nhìn thôi đã thấy thèmĂn -
Không cần quá nhiều món nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo cảm giác đầy đặn, hấp dẫn như một bữa ăn ngoài hàng.
Mực tươi om mướp - món mới không cần nước vẫn mềm ngọt, đậm đà cuốn cơmĂn -
GĐXH - Mướp và mực đã ngọt, nhưng thêm chút gia vị và làm như sau thành món ăn mới nóng hổi, mềm thơm, ngon miệng. Khi cần làm bữa ăn nhanh thì món mực tươi om mướp này không tốn thờ gian canh bếp, không cần xào, chẳng thêm nước mà mềm ngọt, đậm đà rất cuốn cơm.