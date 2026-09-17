Loại rau lọt top 10 'tốt nhất thế giới', chứa chất hỗ trợ chống ung thư độc quyền, được khuyến khích ăn mỗi tuần

Nhiều người thường nghĩ cam hay chanh mới là "vua vitamin C", nhưng thực tế hàm lượng vitamin C trong rau cải làn lại vượt trội hơn hẳn. Theo cơ sở dữ liệu y tế WebMD, chỉ với 100g rau cải làn tươi (chứa khoảng 26 calo) đã cung cấp tới 41% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho cơ thể, tức là mức nồng độ đậm đặc vượt xa lượng vitamin C tìm thấy trong cùng trọng lượng cam tươi. Thông tin trên VOV cho biết thêm.