Loại rau lọt top 10 'tốt nhất thế giới', chứa chất hỗ trợ chống ung thư độc quyền, được khuyến khích ăn mỗi tuần

Thứ năm, 07:00 17/09/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng sau khi biết loại rau bình dân, chợ Việt bán vài ngàn lại giàu dưỡng chất và chứa cả "kho báu" cho sức khỏe đến thế!

Cải làn - Loại rau cực bổ, chứa chất chống ung thư

Cải làn - lọai rau tốt nhất thế giới chứa chất chống ung thư độc quyền - Ảnh 1.

Theo Bảng xếp hạng mật độ dinh dưỡng của CDC Mỹ, rau cải làn đạt tới 62,49 điểm, xuất sắc lọt top 10 loại rau tốt nhất thế giới. Dù phần thân có vị ngọt mát còn lá mang chút đắng nhẹ, cải làn lại là "kho báu" sở hữu hàm lượng vitamin C vượt xa cam tươi cùng các hợp chất chống ung thư độc quyền mà ít loại thực phẩm nào có được. Phụ Nữ Mới đưa tin.

Cải làn - lọai rau tốt nhất thế giới chứa chất chống ung thư độc quyền - Ảnh 2.

Điểm đặc biệt nhất của cải làn là sở hữu các hợp chất chống oxy hóa độc quyền thuộc họ Cải như indoles và sulforaphane, kết hợp cùng các flavonoid (carotene, lutein, zeaxanthin). Những hoạt chất này không chỉ ngăn ngừa tổn hại của gốc tự do tới tế bào mà còn được y học chứng minh có khả năng chủ động ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư ác tính.

Cải làn - lọai rau tốt nhất thế giới chứa chất chống ung thư độc quyền - Ảnh 3.

Nhiều người thường nghĩ cam hay chanh mới là "vua vitamin C", nhưng thực tế hàm lượng vitamin C trong rau cải làn lại vượt trội hơn hẳn. Theo cơ sở dữ liệu y tế WebMD, chỉ với 100g rau cải làn tươi (chứa khoảng 26 calo) đã cung cấp tới 41% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho cơ thể, tức là mức nồng độ đậm đặc vượt xa lượng vitamin C tìm thấy trong cùng trọng lượng cam tươi. Thông tin trên VOV cho biết thêm.

Món ngon với rau cải làn

Cải làn - lọai rau tốt nhất thế giới chứa chất chống ung thư độc quyền - Ảnh 4.

Cải làn xào tỏi.

Cải làn - lọai rau tốt nhất thế giới chứa chất chống ung thư độc quyền - Ảnh 5.

Cải làn sốt dầu hào.

Cải làn - lọai rau tốt nhất thế giới chứa chất chống ung thư độc quyền - Ảnh 6.

Cải làn xào tỏi sò điệp chay.

Cải làn - lọai rau tốt nhất thế giới chứa chất chống ung thư độc quyền - Ảnh 7.Cải làn xào thịt bò
Cải làn - lọai rau tốt nhất thế giới chứa chất chống ung thư độc quyền - Ảnh 8.Cải làn xào nấm
Cải làn - lọai rau tốt nhất thế giới chứa chất chống ung thư độc quyền - Ảnh 9.Loại quả "lọc" mỡ máu cực tốt, bán đầy chợ Việt giá chỉ từ 25.000 đồng/kg

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