Gợi ý 5 mâm cơm gia đình ngon miệng, dễ nấu
GĐXH - Có một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến không ít người nội trợ phải suy nghĩ mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"
Đi chợ có thể nhanh chóng chọn được mớ rau, miếng thịt, con cá tươi ngon. Nhưng để lên được một thực đơn vừa hợp khẩu vị cả gia đình, vừa đủ dinh dưỡng, lại không bị lặp món liên tục thì đôi khi còn khó hơn cả việc nấu ăn.
Đặc biệt với những gia đình có nhiều thành viên, mỗi người một sở thích, một khẩu vị khác nhau, chuyện chuẩn bị bữa cơm sao cho ai cũng thấy ngon miệng trở thành một công việc cần nhiều sự khéo léo.
Chính vì vậy, nhiều bà nội trợ đã hình thành thói quen lưu lại hình ảnh những mâm cơm mình từng nấu. Không chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc đời thường, những bức ảnh ấy còn trở thành "kho ý tưởng" hữu ích cho những ngày bí món.
Mới đây, một chia sẻ về mâm cơm gia đình với những món ăn quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm của chị Thu Hương đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không phải những món ăn cầu kỳ hay đắt tiền, các mâm cơm gây thiện cảm bởi sự gần gũi, đủ đầy và cảm giác ấm áp của một căn bếp luôn có người chờ đợi.
5 mâm cơm gia đình cực ngon, dễ nấu
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
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