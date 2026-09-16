Gợi ý 5 mâm cơm gia đình ngon miệng, dễ nấu

Thứ tư, 20:18 16/09/2026 | Ăn
Phương Nghi
Phương Nghi
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GĐXH - Có một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến không ít người nội trợ phải suy nghĩ mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"

Đi chợ có thể nhanh chóng chọn được mớ rau, miếng thịt, con cá tươi ngon. Nhưng để lên được một thực đơn vừa hợp khẩu vị cả gia đình, vừa đủ dinh dưỡng, lại không bị lặp món liên tục thì đôi khi còn khó hơn cả việc nấu ăn.

Đặc biệt với những gia đình có nhiều thành viên, mỗi người một sở thích, một khẩu vị khác nhau, chuyện chuẩn bị bữa cơm sao cho ai cũng thấy ngon miệng trở thành một công việc cần nhiều sự khéo léo.

Chính vì vậy, nhiều bà nội trợ đã hình thành thói quen lưu lại hình ảnh những mâm cơm mình từng nấu. Không chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc đời thường, những bức ảnh ấy còn trở thành "kho ý tưởng" hữu ích cho những ngày bí món.

Mới đây, một chia sẻ về mâm cơm gia đình với những món ăn quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm của chị Thu Hương đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không phải những món ăn cầu kỳ hay đắt tiền, các mâm cơm gây thiện cảm bởi sự gần gũi, đủ đầy và cảm giác ấm áp của một căn bếp luôn có người chờ đợi.

5 mâm cơm gia đình cực ngon, dễ nấu

Mâm cơm gia đình 1:

Gợi ý 5 mâm cơm gia đình ngon miệng , dễ nấu cho bữa ăn hàng ngày - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

Gợi ý 5 mâm cơm gia đình ngon miệng , dễ nấu cho bữa ăn hàng ngày - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

Gợi ý 5 mâm cơm gia đình ngon miệng , dễ nấu cho bữa ăn hàng ngày - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

Gợi ý 5 mâm cơm gia đình ngon miệng , dễ nấu cho bữa ăn hàng ngày - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

Gợi ý 5 mâm cơm gia đình ngon miệng , dễ nấu cho bữa ăn hàng ngày - Ảnh 5.

Gợi ý 5 mâm cơm gia đình ngon miệng , dễ nấu cho bữa ăn hàng ngày - Ảnh 6.7 mâm cơm gia đình ngày mưa, đốn tim người thưởng thức

GĐXH - Facebooker tên Hoàng Hường chia sẻ: "Ngày nào cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại khiến mình có lúc còn thấy áp lực hơn cả việc đứng bếp. Thế là mình quyết định ngồi xuống, lên hẳn một thực đơn những mâm cơm không trùng món để cả nhà thay đổi khẩu vị mỗi ngày.

Gợi ý 5 mâm cơm gia đình ngon miệng , dễ nấu cho bữa ăn hàng ngày - Ảnh 7.6 mâm cơm gia đình nấu vội khiến cộng đồng xôn xao vì 'quá chất'

GĐXH - "Nhà mình gồm hai vợ chồng và hai cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng".

 

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