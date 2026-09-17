Dùng gia vị sai cách, gây ung thư? Điều đặc biệt lưu ý khi dùng gia vị trong nấu ăn

Gia vị không phải nguyên nhân trực tiếp gây ung thư

Không ít thông tin trên mạng xã hội cảnh báo nước mắm, dầu hào hay gia vị chế biến sẵn có thể gây ung thư. Tuy nhiên, không nên đánh đồng việc một sản phẩm chứa muối, đường hoặc phụ gia thực phẩm với nguy cơ gây ung thư.

Điều đáng quan tâm hơn là lượng sử dụng và cách bảo quản. Dầu hào, nước mắm, nước tương hay tương lên men có thể chứa lượng natri đáng kể. Tiêu thụ quá nhiều natri trong thời gian dài không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt với người tăng huyết áp hoặc mắc bệnh thận. VOV cho biết.

3 thói quen với gia vị cần tránh kẻo rước họa

Gia vị khô bị mốc: Hồi, quế, tiêu, ớt khô… nếu để ở nơi nóng, ẩm có thể phát triển nấm mốc. Một số loại nấm có khả năng sản sinh aflatoxin – độc tố được xếp vào nhóm chất gây ung thư ở người. Gia vị đã mốc không nên chỉ nhặt bỏ phần hỏng rồi tiếp tục sử dụng.

Lạm dụng nước chấm, tương lên men: Nhiều loại nước tương, tương đậu và nước chấm chứa nhiều natri. Dùng quá nhiều có thể khiến tổng lượng muối trong khẩu phần vượt mức khuyến nghị.

Dùng lại nước hầm, nước sốt quá lâu: Thực phẩm nấu chín nếu bảo quản không đúng cách có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Không nên giữ nước hầm hoặc nước sốt trong thời gian dài chỉ vì quan niệm “càng cũ càng ngon”.

Bảo quản gia vị và thực phẩm thế nào cho an toàn?

Gia vị khô nên được đựng trong hộp kín, sạch và khô, đặt ở nơi thoáng mát, tránh hơi nước và nhiệt từ bếp. Không nên dùng tay ướt hoặc dụng cụ ẩm để lấy gia vị.

Với thực phẩm đã nấu chín, cần làm nguội và bảo quản lạnh sớm, đựng trong hộp sạch, có nắp kín và ưu tiên sử dụng trong thời gian ngắn. Thực phẩm có mùi lạ, đổi màu, nhớt hoặc xuất hiện nấm mốc cần bỏ đi thay vì cố tận dụng.

Đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên nhãn, sử dụng trước thời hạn và áp dụng nguyên tắc “nhập trước, dùng trước” cũng giúp hạn chế nguy cơ thực phẩm bị hư hỏng.

Thay vì quá lo sợ một loại gia vị cụ thể, hãy ưu tiên ăn vừa phải, giảm muối, bảo quản đúng cách và bỏ thực phẩm có dấu hiệu biến chất. Đây là những bước đơn giản để giữ an toàn cho bữa ăn gia đình. Phụ nữ & Pháp luật thông tin.

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