Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa bắt mắt vừa bổ dưỡng vừa dễ làm

Thứ tư, 14:18 16/09/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
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GĐXH - Gợi ý 10 mâm cơm gia đình cho mùa mưa, thời tiết se lạnh. Với vài nguyên liệu đơn giản, bạn sẽ có những bữa cơm nóng hổi và bổ dưỡng để đổi vị cho cả nhà.

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa - Ảnh 1.Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu

GĐXH - Sau tuổi 40, khối lượng và chất lượng xương có xu hướng thay đổi theo tuổi. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, canxi, vitamin D và các chất béo không bão hòa có thể góp phần duy trì sức khỏe xương khớp. Dưới đây là một số món ăn dễ chế biến, phù hợp đưa vào thực đơn hằng ngày mùa thu.

Những ngày mưa gió, thời tiết se lạnh, một mâm cơm nóng hổi luôn mang đến cảm giác dễ chịu và ấm cúng hơn. Không cần những món ăn cầu kỳ, chỉ vài nguyên liệu quen thuộc và cách chế biến đơn giản, các mẹ đảm đã tạo nên những mâm cơm gia đình hấp dẫn, ngon miệng mà đẹp mắt.

Quan trọng hơn cả, giữa những ngày mưa gió, một bữa cơm nóng được chuẩn bị từ những nguyên liệu giản dị, có đủ rau, thịt, cá và các loại gia vị như gừng, tỏi, tiêu, quế giúp cơ thể ấm hơn là lựa chọn đáng tham khảo.

Mâm cơm gia đình ngày mưa 1

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa - Ảnh 2.

Mâm cơm ấm bụng ngày mưa với canh móng giò ninh măng, đậu que xào mề gà, thịt kho trứng cút và tép rang. Ảnh Mạc Xuân Nguyệt

Mâm cơm gia đình ngày mưa 2

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa - Ảnh 3.

Mâm cơm ngày mưa với cá bạc má chiên giòn, cà tím xào thịt băm, rau tập tàng luộc...  

Mâm cơm gia đình ngày mưa 3

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa - Ảnh 4.

Mâm cơm nhà ngày mưa đặc trưng với món cá rim chua ngọt. Ngoài ra có các món bổ dưỡng, bắt mắt khác gồm rau muống luộc, đậu hà lan xào thịt bò. Ảnh: Minh Nguyễn

Mâm cơm gia đình ngày mưa 4

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa - Ảnh 5.

Món ăn ngày thời tiết lạnh với những món chiên xào đặc trưng như chả mực chiên, sườn sụn rang chua ngọt, dạ dày hầm củ sen thuốc bắc và cải ngồng luộc. Ảnh: Mạc Xuân Nguyệt

Mâm cơm gia đình ngày mưa 5

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa - Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình ngày mưa 6

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa - Ảnh 7.

Mâm cơm gia đình bổ dưỡng với canh dắt nấu khế, ngao hấp, sườn xào chua ngọt, đậu bắp luộc, lạc rang, cùng canh cải thảo. Ảnh: Nhật Mai

Mâm cơm gia đình ngày mưa 7

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa - Ảnh 8.

Các món đơn giản dễ chế biến trong ngày mưa gồm rau cải chíp luộc, sườn nướng, cá diêu hồng chiên sốt Thái. Ảnh: Mạc Xuân Nguyệt

Mâm cơm gia đình ngày mưa 8

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa vừa bổ dưỡng vừa dễ làm - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình đơn giản và bắt mắt với món đậu nhồi thịt sốt cà chua, cá trắm kho chuối, canh rau ngót, dưa muối... Ảnh: Minh Nguyễn

Mâm cơm gia đình ngày mưa 9

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa vừa bổ dưỡng vừa dễ làm - Ảnh 2.

Mâm cơm đậm vị trong ngày mưa lạnh với món thịt đông dưa chua, đậu rán cùng món canh rau củ thơm ngon.

Mâm cơm gia đình ngày mưa 10

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa vừa bổ dưỡng vừa dễ làm - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình ngày mưa với gà rang gừng, thịt bò xào đỗ, thịt luộc, cá kho và đỗ luộc.

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa - Ảnh 9.Trời trở lạnh, ăn gì để cơ thể ấm hơn? 5 nhóm thực phẩm vừa ngon vừa bổ dưỡng nên bổ sung

GĐXH – Một chế độ ăn đầy đủ, dùng hợp lý các thực phẩm dưới đây không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon miệng, bổ dưỡng mà còn hỗ trợ cơ thể thích nghi với thời tiết trở lạnh.

Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa - Ảnh 10.6 đồ uống tốt cho xương khớp, giảm đau nhức cho người trên 40 tuổi

GĐXH - Đau nhức khớp là tình trạng phổ biến, đặc biệt từ tuổi trung niên. Cùng với chế độ ăn, người trên tuổi 40 nên tăng cường các loại đồ uống tốt cho xương khớp dưới đây vừa tốt vừa giảm đau nhức.

 

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