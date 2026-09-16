Gợi ý 10 mâm cơm gia đình mùa mưa bắt mắt vừa bổ dưỡng vừa dễ làm
GĐXH - Gợi ý 10 mâm cơm gia đình cho mùa mưa, thời tiết se lạnh. Với vài nguyên liệu đơn giản, bạn sẽ có những bữa cơm nóng hổi và bổ dưỡng để đổi vị cho cả nhà.
Những ngày mưa gió, thời tiết se lạnh, một mâm cơm nóng hổi luôn mang đến cảm giác dễ chịu và ấm cúng hơn. Không cần những món ăn cầu kỳ, chỉ vài nguyên liệu quen thuộc và cách chế biến đơn giản, các mẹ đảm đã tạo nên những mâm cơm gia đình hấp dẫn, ngon miệng mà đẹp mắt.
Quan trọng hơn cả, giữa những ngày mưa gió, một bữa cơm nóng được chuẩn bị từ những nguyên liệu giản dị, có đủ rau, thịt, cá và các loại gia vị như gừng, tỏi, tiêu, quế giúp cơ thể ấm hơn là lựa chọn đáng tham khảo.
Mâm cơm gia đình ngày mưa 1
Mâm cơm gia đình ngày mưa 2
Mâm cơm gia đình ngày mưa 3
Mâm cơm gia đình ngày mưa 4
Mâm cơm gia đình ngày mưa 5
Mâm cơm gia đình ngày mưa 6
Mâm cơm gia đình ngày mưa 7
Mâm cơm gia đình ngày mưa 8
Mâm cơm gia đình ngày mưa 9
Mâm cơm gia đình ngày mưa 10
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