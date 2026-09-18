Bí quyết ngâm nước muối đường giúp chế biến ức gà thành món ăn ngon

Tại sao ức gà bị khô khi chế biến?

Ức gà bị khô có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính thường liên quan đến cách thức chế biến không đúng cách. Để tránh tình trạng này, có một số quy tắc cơ bản mà bạn cần tuân theo:

Để ức gà ở nhiệt độ phòng quá lâu làm mất đi độ ẩm tự nhiên của thịt. Nấu ức gà quá chín thịt sẽ trở nên khô và cứng nếu nấu quá lâu. Sau khi nấu xong, để ức gà trên bếp quá lâu, dẫn đến thịt sẽ tiếp tục chín và mất độ ẩm. Cắt thịt gà quá mỏng hoặc quá nhỏ làm thịt mất độ ẩm nhanh chóng.

Cách làm nước muối

Bạn chỉ cần trộn 5% muối và đường với nước để hoàn thành dung dịch. Tức là cứ 100ml nước thì cho 5g muối + 5g đường.

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, nếu hàm lượng muối vượt quá 5%, áp suất thẩm thấu sẽ khiến nước trong thịt thoát ra ngoài cùng với vị umami, dẫn đến kết cấu thịt bị khô.

Ức gà bị khô có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính thường liên quan đến cách thức chế biến không đúng cách.

Tùy tình hình thực tế, điều chỉnh lượng dung dịch tùy theo kích cỡ của miếng thịt cần ngâm. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải luôn giữ tỷ lệ muối và đường trong nước. Ví dụ để ngâm ngập miếng thịt cần 500ml nước thì ta phải cho 25g muối + 25g đường.

Thịt để ngâm nước muối có thể là thịt gà, thịt lợn hoặc thịt bò. Thông thường, người ta ít khi ngâm các loại thịt có chất béo chất lượng cao, mà hay sử dụng để ngâm thịt ức gà, vì ức gà rẻ và có kết cấu khô.

Nếu nhà bạn không có cân và cốc đo theo ml: Khi ăn sữa chua, giữ lại vỏ hộp và thìa. Vỏ hộp dùng đong nước (vỏ 1 hộp sữa chua Vinamilk chứa được 100ml nước), còn 1 thìa ăn sữa chua dùng xúc đường/muối (1 lần xúc sẽ được khoảng 5g). Vỏ lon bia, đong được khoảng 300ml nước. Cũng có thể dùng vỏ chai nước khoáng để đong lượng nước.

Cách biến ức gà, thịt nạc khô thành món ăn ngon

Đầu tiên bạn đong đủ lượng nước để ngập hết miếng thịt. Mỗi 100 ml nước, mình cho 5 g muối và 5g đường. Lưu ý không để nồng độ muối vượt quá 5% để tránh làm thịt khô.

Dùng nĩa châm vài lỗ trên bề mặt thịt để dung dịch thấm nhanh hơn. Đặt thịt và nước muối vào túi nilon, ép không khí ra, thắt kín túi và để trên đĩa trong ngăn mát tủ lạnh từ 2 giờ đến 12 giờ. Nếu muốn tăng hương vị, mình có thể cho vài lát chanh hoặc một ít rau thơm vào dung dịch trước khi ngâm.

Đặt túi trong ngăn mát để ngăn vi khuẩn phát triển. Sau khi ngâm xong, có thể bọc lại bằng màng bọc thực phẩm và cất vào ngăn đá để dùng dần. Không nên đông lạnh thịt trong nước muối vì sẽ làm món quá mặn. Khi rã đông, nên để từ từ trong tủ lạnh, không để ở nhiệt độ phòng.

Dù giàu protein, vitamin B6, phốt pho, selen và niacin, ức gà lại thiếu một số vi chất như vitamin C và folate. Việc chỉ ăn ức gà trong thời gian dài có thể gây mất cân đối dinh dưỡng.

Sau khi ngâm, vớt thịt ra, để ráo. Rắc một lớp bột mì hoặc bột khoai tây, rồi chiên hoặc nướng. Bề mặt sẽ giòn tan, trong thì vẫn mọng nước.

Đối với thịt bò, mình có thể ngâm rồi nướng kiểu roast beef, để trong tủ lạnh sau khi nướng để nước thịt ngấm lại, tăng độ ẩm và vị ngọt. Thịt bò dai hoặc nhập khẩu cũng rất ngon khi ngâm rồi nướng hoặc làm bít tết, ăn kèm sốt yêu thích.

Thịt lợn nướng cũng đạt độ mềm và ngon ngọt khi ngâm trong nước muối rồi nướng. Bí quyết là không ngâm quá lâu và để thịt ráo nước trước khi nướng.

Có nên ăn ức gà thường xuyên?

Dù giàu protein, vitamin B6, phốt pho, selen và niacin, ức gà lại thiếu một số vi chất như vitamin C và folate. Việc chỉ ăn ức gà trong thời gian dài có thể gây mất cân đối dinh dưỡng.

Thông tin từ VOV, một số nghiên cứu cho thấy, ăn ức gà quá thường xuyên có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL), ảnh hưởng không tốt đến tim mạch nếu không kết hợp đa dạng thực phẩm. Các chuyên gia khuyến cáo, nên bổ sung thêm đạm thực vật từ đậu phụ, các loại hạt, rau xanh và trái cây để đảm bảo chế độ ăn lành mạnh, bền vững.

Những sai lầm dễ gặp phải khi luộc gà

Thực tế một số người vẫn mắc các lỗi nhỏ khiến cho món ăn không được như mong muốn như: Luộc gà bằng nước sôi ngay từ đầu khiến cho da gà dễ bị rách trong quá trình luộc, thịt không chín đều. Cũng theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec, cho gà vào khi nước đang sôi mạnh khiến cho da gà phải tiếp xúc đột ngột với nhiệt độ cao nên co lại nhanh và dễ nứt.

Không buộc cố định phần chân và cánh gà ngay từ đầu nên khi luộc dễ bị bung, da bị rách hoặc gà không có hình dáng đẹp. Trong quá trình luộc không vớt bọt khiến cho nước bị đục, màu sắc của gà cũng bị ảnh hưởng.

Luộc gà quá lâu làm thịt gà bị mềm quá mức, da dễ bị tách khỏi phần thịt, vị ngọt tự nhiên bị mất đi. Chặt gà khi còn nóng khiến da gà bị rách và mất thẩm mỹ.

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