Cơm nhà của 'MC đẹp nhất VTV' có gì đặc biệt?
GĐXH - Mai Ngọc là người rất coi trọng mâm cơm nhà, dù công việc có bận rộn đến đâu thì cô vẫn dành thời gian chăm chút những bữa ăn gia đình.
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