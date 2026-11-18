Sau khi tái hôn, tháng 1/2025, thông tin nữ MC đang mang thai nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong giai đoạn này, cô hạn chế các hoạt động truyền hình để tập trung chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị đón thành viên mới. Tháng 4/2025, Mai Ngọc chính thức thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng ở tuổi 35. Ở tuổi 36 trong năm 2026, Mai Ngọc không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình như trước. Thay vào đó, cô ưu tiên chăm sóc gia đình, đồng hành cùng con trai và tận hưởng cuộc sống sau những năm tháng tập trung cho sự nghiệp.