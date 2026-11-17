Cơm nhà 30.000 đồng của gia đình NSND Công Lý qua sự khéo léo của bà xã Ngọc Hà
GĐXH - Mâm cơm của vợ chồng NSND Công Lý gây chú ý bởi sự giản dị, gần gũi.
Thực tế, đây không phải lần đầu Ngọc Hà chia sẻ những bữa ăn tự tay chuẩn bị cho NSND Công Lý. Từ sau khi chồng gặp biến cố sức khỏe vào năm 2021, cô dành nhiều sự quan tâm đến chế độ ăn uống, thường xuyên tìm hiểu và thay đổi thực đơn để phù hợp với tình trạng sức khỏe của anh.
NSND Công Lý bị đột quỵ từ tháng 7/2021. Đến nay "cô Đẩu" vẫn chưa thể hoàn toàn trở lại với công việc. Mỗi lần lộ diện, anh lại được công chúng hết sức quan tâm. Ít ai biết, để đi được đến ngày hôm nay, nam danh hài sinh năm 1973 và bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà đã phải vượt qua không ít giông bão.
Từ một cô gái không biết nấu ăn, Ngọc Hà trở thành người bạn đời, người vợ đảm khiến công chúng càng thêm nể phục. Trong thời gian chăm chồng ốm, Ngọc Hà vẫn thường tranh thủ thời gian làm những món ăn ngon để bồi bổ sức khỏe hay đơn giản là những bữa cơm ngon hằng ngày dành cho ông xã. Ngọc Hà chia sẻ, vì Công Lý là người bệnh đột quỵ nên khi nấu ăn cô luôn hạn chế gia vị, không nêm nếm mặn, tất cả mọi thứ đều phải nhạt. Ngôi sao cho hay.
Và không chỉ giỏi làm những bữa cơm thường ngày, bà xã NSND Công Lý còn "cân" được cả những mâm cúng vào dịp lễ tết.
Ngọc Hà đặc biệt chú trọng việc chuẩn bị bàn thờ gia tiên và mâm cúng, mọi thứ đều phải được chỉn chu và tươm tất nhất có thể. Tết Nguyên Đán, cô đều tự tay chuẩn bị từng thứ trong tổ ấm nhỏ của mình, từ việc sửa soạn bàn thờ gia tiên, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho tới lễ lạt tiếp khách…
NSND Công Lý từng tiết lộ, khi mới quen anh, Ngọc Hà luôn kiên nhẫn học hỏi, tập làm chuyện bếp núc. Từ một cô gái chưa biết nấu ăn, Ngọc Hà dần thành thạo việc nội trợ và đến nay đã cực kỳ đảm đang, khéo léo.
Phở gà tại gia "made by Ngọc Hà"
Công Lý từng chia sẻ khi chưa kết hôn, bạn gái Ngọc Hà khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ cô gái không biết nấu ăn, cô kiên nhẫn học để nấu những món ăn yêu thích cho bạn trai và đến nay đã thành thục chuyện bếp núc.
Nồi nước dùng riêu cua đặc gạch không phải dễ nấu
Luôn tự nhận bản thân là người không biết nấu ăn nhưng Ngọc Hà lại rất chịu khó vào bếp làm những món kỳ công. Món ruốc tôm khiến cô mất 2 tiếng vào bếp nhưng Ngọc Hà lại cảm thấy rất vui vì Công Lý rất thích ăn món này.
Một bát canh cua xanh mát của mùa hè
Tới những món quê dân dã như tôm xào khế, Ngọc Hà đều làm chuẩn vị.
Những lúc rảnh, cô còn nấu chè.
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