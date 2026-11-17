Sau biến cố sức khỏe, NSND Công Lý ít tham gia diễn xuất cũng như xuất hiện trên sóng truyền hình. Song, cuộc sống thường ngày của nam nghệ sĩ lại được chia sẻ nhiều hơn thông qua những cập nhật từ vợ kém 15 tuổi - Ngọc Hà. Bên cạnh những tương tác hay câu chuyện hôn nhân của hai vợ chồng, mâm cơm gia đình NSND Công Lý cũng là chủ đề được netizen quan tâm.

Trên kênh TikTok cá nhân, Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những clip vào bếp, tự tay chuẩn bị các món ăn cho gia đình. Trong đó, những mâm cơm bình dị, không quá cầu kỳ nhưng được chăm chút cẩn thận luôn nhận được sự quan tâm của người xem. Một trong số đó là bữa cơm có chi phí khoảng 30.000 đồng với hai món quen thuộc: canh ngao chua và trứng tráng. Sức khỏe Cộng đồng cho hay.

Trong clip, Ngọc Hà cho biết canh ngao chua là món ăn khá đơn giản, không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ngao được sơ chế, nấu thành món canh có vị chua thanh, ăn cùng cơm nóng rất hợp vị. Bên cạnh đó, cô làm thêm một đĩa trứng tráng để bữa cơm có thêm món ăn kèm. Các nguyên liệu đều quen thuộc, dễ tìm và có giá thành bình dân.

Dù chỉ có hai món chính, mâm cơm vẫn được chuẩn bị gọn gàng, tươm tất. Một bữa ăn không quá cầu kỳ, không mất nhiều công sức nhưng vẫn có canh, có món mặn, đủ để hai vợ chồng cùng thưởng thức. Với mức chi phí khoảng 30.000 đồng, bữa cơm của gia đình NSND Công Lý cũng khiến nhiều người thích thú bởi sự giản dị, gần gũi.

Thực tế, đây không phải lần đầu Ngọc Hà chia sẻ những bữa ăn tự tay chuẩn bị cho NSND Công Lý. Từ sau khi chồng gặp biến cố sức khỏe vào năm 2021, cô dành nhiều sự quan tâm đến chế độ ăn uống, thường xuyên tìm hiểu và thay đổi thực đơn để phù hợp với tình trạng sức khỏe của anh.

NSND Công Lý bị đột quỵ từ tháng 7/2021. Đến nay "cô Đẩu" vẫn chưa thể hoàn toàn trở lại với công việc. Mỗi lần lộ diện, anh lại được công chúng hết sức quan tâm. Ít ai biết, để đi được đến ngày hôm nay, nam danh hài sinh năm 1973 và bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà đã phải vượt qua không ít giông bão.

Từ một cô gái không biết nấu ăn, Ngọc Hà trở thành người bạn đời, người vợ đảm khiến công chúng càng thêm nể phục. Trong thời gian chăm chồng ốm, Ngọc Hà vẫn thường tranh thủ thời gian làm những món ăn ngon để bồi bổ sức khỏe hay đơn giản là những bữa cơm ngon hằng ngày dành cho ông xã. Ngọc Hà chia sẻ, vì Công Lý là người bệnh đột quỵ nên khi nấu ăn cô luôn hạn chế gia vị, không nêm nếm mặn, tất cả mọi thứ đều phải nhạt. Ngôi sao cho hay.

Và không chỉ giỏi làm những bữa cơm thường ngày, bà xã NSND Công Lý còn "cân" được cả những mâm cúng vào dịp lễ tết.

Ngọc Hà đặc biệt chú trọng việc chuẩn bị bàn thờ gia tiên và mâm cúng, mọi thứ đều phải được chỉn chu và tươm tất nhất có thể. Tết Nguyên Đán, cô đều tự tay chuẩn bị từng thứ trong tổ ấm nhỏ của mình, từ việc sửa soạn bàn thờ gia tiên, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho tới lễ lạt tiếp khách…

NSND Công Lý từng tiết lộ, khi mới quen anh, Ngọc Hà luôn kiên nhẫn học hỏi, tập làm chuyện bếp núc. Từ một cô gái chưa biết nấu ăn, Ngọc Hà dần thành thạo việc nội trợ và đến nay đã cực kỳ đảm đang, khéo léo.

Một mâm cỗ vừa vặn được bài trí đẹp mắt chứng tỏ sự cầu kỳ và chu toàn của Ngọc Hà.

Mâm cỗ được đổi món liên tục cho ẩm thực những ngày Tết thêm đa dạng.

Không những thế, giữa đời thường những bữa tiệc tại gia chu đáo hay bữa "đổi gió" cho gia đình, bạn bè với rất nhiều món được Ngọc Hà thực hiện cho thấy sự đảm đang của cô gái xứ Thanh.

Hay một mâm cơm bình dị cũng được cô chuẩn bị chỉn chu, với loại mỗi loại nước chấm được dùng cho món ăn riêng.

Thỉnh thoảng gia đình được đổi gió vởi những món cuốn hay riêu cua chống ngán.

Phở gà tại gia "made by Ngọc Hà"

Công Lý từng chia sẻ khi chưa kết hôn, bạn gái Ngọc Hà khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ cô gái không biết nấu ăn, cô kiên nhẫn học để nấu những món ăn yêu thích cho bạn trai và đến nay đã thành thục chuyện bếp núc.

Nồi nước dùng riêu cua đặc gạch không phải dễ nấu

Luôn tự nhận bản thân là người không biết nấu ăn nhưng Ngọc Hà lại rất chịu khó vào bếp làm những món kỳ công. Món ruốc tôm khiến cô mất 2 tiếng vào bếp nhưng Ngọc Hà lại cảm thấy rất vui vì Công Lý rất thích ăn món này.

Một bát canh cua xanh mát của mùa hè

Tới những món quê dân dã như tôm xào khế, Ngọc Hà đều làm chuẩn vị.

Những lúc rảnh, cô còn nấu chè.

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