Lao Động dẫn lời của bác sĩ Chi Tu Ích, chuyên gia ngoại lồng ngực tại Bệnh viện Tuyên Vũ thuộc Đại học Y Thủ đô, Trung Quốc cho hay, dầu ăn dùng để chiên thực phẩm không nên tái sử dụng nhiều lần. Ông cũng lưu ý khói dầu trong quá trình nấu nướng là yếu tố cần quan tâm đối với sức khỏe hô hấp.

Khi dầu được đun nóng kéo dài hoặc lặp lại nhiều lần, chất béo có thể bị oxy hóa và phân hủy. Mức độ biến đổi phụ thuộc vào loại dầu, nhiệt độ, thời gian đun nóng và lượng cặn thực phẩm còn trong dầu. Dầu càng bị đun nóng lâu, nguy cơ hình thành các sản phẩm phân hủy càng tăng.

Dầu đã qua sử dụng nhiều lần có thể xuất hiện những dấu hiệu như sẫm màu, đặc hơn, nổi nhiều bọt hoặc có mùi bất thường. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào màu sắc hay mùi để xác định dầu còn an toàn hay không. Vì vậy, không nên tiếp tục sử dụng dầu đã chiên rán nhiều lần chỉ vì dầu chưa có dấu hiệu biến đổi rõ rệt.

4 dấu hiệu cho thấy dầu không nên tiếc

1. Dầu sẫm màu bất thường

Dầu sau khi sử dụng có thể đậm màu hơn một chút do tiếp xúc với thực phẩm. Tuy nhiên, nếu dầu chuyển sang màu rất sẫm, đục hoặc khác biệt rõ rệt so với lúc đầu, đặc biệt sau nhiều lần chiên, đây là dấu hiệu không nên bỏ qua. Màu dầu thay đổi có thể liên quan đến các sản phẩm phân hủy và những chất từ thực phẩm hòa vào dầu trong quá trình chiên.

2. Dầu xuất hiện mùi lạ

Đây là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Dầu đã xuống chất lượng có thể xuất hiện mùi khét, mùi ôi hoặc mùi bất thường, khác hẳn mùi của dầu mới. Nếu dầu có mùi lạ ngay cả trước khi cho thực phẩm vào chiên, không nên cố sử dụng để tránh làm ảnh hưởng đến mùi vị món ăn.

3. Dầu bắt đầu bốc khói sớm

Nếu dầu được đun ở mức nhiệt vốn trước đây vẫn sử dụng bình thường nhưng bắt đầu bốc khói rõ rệt, đó là dấu hiệu cần thay dầu. Dầu bốc khói không chỉ khiến món ăn có mùi khét mà còn cho thấy dầu đang bị đun nóng đến mức xảy ra những biến đổi không mong muốn. Không nên tiếp tục tăng nhiệt hoặc cố dùng hết phần dầu này chỉ vì tiếc.

4. Dầu nổi bọt bất thường

Một ít bọt có thể xuất hiện khi chiên thực phẩm chứa nước hoặc khi thực phẩm có lớp bột. Tuy nhiên, nếu dầu liên tục nổi nhiều bọt bất thường trong quá trình đun, đặc biệt khi đi kèm màu sẫm và mùi lạ, đó là dấu hiệu nên loại bỏ. Cần phân biệt bọt tạm thời do nước từ thực phẩm với hiện tượng dầu nổi bọt kéo dài. Không nên chỉ dựa vào riêng dấu hiệu này mà cần xem xét đồng thời màu, mùi và khả năng bốc khói của dầu.

Dầu đã chiên nếu muốn dùng lại, cần bảo quản đúng cách

Nếu dầu sau lần chiên đầu tiên vẫn còn trong, không có mùi lạ, không bốc khói bất thường và không có dấu hiệu xuống chất lượng, có thể cân nhắc sử dụng lại trong điều kiện phù hợp.

Sau khi dầu nguội, nên lọc bỏ vụn thực phẩm bằng dụng cụ sạch. Những mảnh vụn còn sót lại có thể tiếp tục bị đun nóng và làm dầu nhanh xuống chất lượng hơn trong lần sử dụng sau.

Dầu đã qua sử dụng nên được đựng trong hộp hoặc chai sạch, khô, có nắp kín và đặt ở nơi tránh ánh sáng, nhiệt độ cao. Không nên đổ dầu mới vào chung với dầu cũ chỉ để tiện sử dụng, bởi khi dầu cũ đã xuống chất lượng, việc pha thêm dầu mới không làm phần dầu cũ trở lại như ban đầu.

Không nên đổ dầu thừa xuống bồn rửa, vì dầu có thể bám vào đường ống và gây tắc nghẽn. Dầu đã hỏng nên để nguội hoàn toàn, cho vào vật chứa kín rồi xử lý theo điều kiện thu gom rác phù hợp tại địa phương. Kinh nghiệm được chia sẻ trên VOV.

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