Dầu chiên đi chiên lại bao nhiêu lần thì nên bỏ? 4 dấu hiệu không nên tiếc
GĐXH - Nhiều gia đình có thói quen giữ lại dầu sau khi chiên để dùng tiếp, nhất là khi lượng dầu còn nhiều. Nhưng dầu đã qua đun nóng nhiều lần sẽ dần bị oxy hóa và biến đổi chất lượng. Vậy dầu chiên đi chiên lại bao nhiêu lần thì nên bỏ?
Lao Động dẫn lời của bác sĩ Chi Tu Ích, chuyên gia ngoại lồng ngực tại Bệnh viện Tuyên Vũ thuộc Đại học Y Thủ đô, Trung Quốc cho hay, dầu ăn dùng để chiên thực phẩm không nên tái sử dụng nhiều lần. Ông cũng lưu ý khói dầu trong quá trình nấu nướng là yếu tố cần quan tâm đối với sức khỏe hô hấp.
Khi dầu được đun nóng kéo dài hoặc lặp lại nhiều lần, chất béo có thể bị oxy hóa và phân hủy. Mức độ biến đổi phụ thuộc vào loại dầu, nhiệt độ, thời gian đun nóng và lượng cặn thực phẩm còn trong dầu. Dầu càng bị đun nóng lâu, nguy cơ hình thành các sản phẩm phân hủy càng tăng.
Dầu đã qua sử dụng nhiều lần có thể xuất hiện những dấu hiệu như sẫm màu, đặc hơn, nổi nhiều bọt hoặc có mùi bất thường. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào màu sắc hay mùi để xác định dầu còn an toàn hay không. Vì vậy, không nên tiếp tục sử dụng dầu đã chiên rán nhiều lần chỉ vì dầu chưa có dấu hiệu biến đổi rõ rệt.
4 dấu hiệu cho thấy dầu không nên tiếc
1. Dầu sẫm màu bất thường
2. Dầu xuất hiện mùi lạ
3. Dầu bắt đầu bốc khói sớm
4. Dầu nổi bọt bất thường
Dầu đã chiên nếu muốn dùng lại, cần bảo quản đúng cách
Nếu dầu sau lần chiên đầu tiên vẫn còn trong, không có mùi lạ, không bốc khói bất thường và không có dấu hiệu xuống chất lượng, có thể cân nhắc sử dụng lại trong điều kiện phù hợp.
Sau khi dầu nguội, nên lọc bỏ vụn thực phẩm bằng dụng cụ sạch. Những mảnh vụn còn sót lại có thể tiếp tục bị đun nóng và làm dầu nhanh xuống chất lượng hơn trong lần sử dụng sau.
Dầu đã qua sử dụng nên được đựng trong hộp hoặc chai sạch, khô, có nắp kín và đặt ở nơi tránh ánh sáng, nhiệt độ cao. Không nên đổ dầu mới vào chung với dầu cũ chỉ để tiện sử dụng, bởi khi dầu cũ đã xuống chất lượng, việc pha thêm dầu mới không làm phần dầu cũ trở lại như ban đầu.
Không nên đổ dầu thừa xuống bồn rửa, vì dầu có thể bám vào đường ống và gây tắc nghẽn. Dầu đã hỏng nên để nguội hoàn toàn, cho vào vật chứa kín rồi xử lý theo điều kiện thu gom rác phù hợp tại địa phương. Kinh nghiệm được chia sẻ trên VOV.
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