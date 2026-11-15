Quang Hải cùng vợ con nướng gà bên bếp lửa, tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ đúng dịp miền Bắc vào đợt lạnh
GĐXH - Những ngày miền Bắc se lạnh, một chuyến đi ngắn ra ngoại ô, dựng bếp bên khoảng sân thoáng rồi cùng nhau nướng gà, ngô, khoai… cũng đủ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.
Trời lạnh rủ nhau ra ngoài nướng gì? 7 món ngon dễ chuẩn bị, cả nhà quây quần bên bếp lửa
Những ngày miền Bắc se lạnh, một chuyến đi ngắn ra ngoại ô, dựng bếp bên khoảng sân thoáng rồi cùng nhau nướng gà, ngô, khoai… cũng đủ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Không cần chuẩn bị cầu kỳ, chỉ vài món dễ sơ chế từ nhà là đã có một bữa ăn nóng hổi, thơm lừng để cả gia đình quây quần.
Nếu đang lên kế hoạch cho một buổi picnic cuối tuần, gia đình có thể chuẩn bị những món dưới đây. Phần lớn đều dễ sơ chế từ nhà, khi đến nơi chỉ cần nhóm bếp và nướng nóng.
Gà nướng nguyên con – món chính vừa thơm vừa dễ chia cho cả nhà
Gà nướng gần như là món không thể thiếu trong một bữa tiệc ngoài trời mùa lạnh. Có thể chọn gà khoảng 1,2-1,5 kg, làm sạch rồi ướp từ trước với sả, tỏi, hành tím, tiêu, một chút mật ong hoặc đường, dầu ăn và gia vị vừa phải. Để thịt thấm, nên ướp vài giờ trong ngăn mát thay vì đến nơi mới bắt đầu chuẩn bị.
Ngô nướng, khoai nướng – món phụ rẻ tiền nhưng “đúng chất” bếp lửa
Không cần nguyên liệu đắt tiền, vài bắp ngô và củ khoai lang cũng đủ khiến bữa picnic mùa lạnh hấp dẫn hơn.
Thịt xiên rau củ – vừa ngon vừa tiện khi ăn ngoài trời
Thịt xiên là lựa chọn phù hợp nếu gia đình có trẻ lớn hoặc nhiều người cùng ăn. Thịt nạc vai hoặc ba chỉ có tỷ lệ nạc – mỡ vừa phải, cắt miếng nhỏ rồi ướp với hành, tỏi, tiêu, dầu hào hoặc nước tương với lượng vừa đủ.
Cá nướng giấy bạc – thơm nóng mà không cần nhiều dầu
Nấm nướng bơ tỏi – món “ăn chơi” làm rất nhanh
Một khay nấm nướng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, thích hợp để ăn xen kẽ trong lúc chờ các món chính.
Trứng nướng, xúc xích và bánh mì – những món “cứu đói” cho buổi picnic
Một buổi nướng ngoài trời thường kéo dài hơn một bữa cơm thông thường, vì vậy vài món nhanh chín như trứng, xúc xích và bánh mì cũng rất tiện.
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