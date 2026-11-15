Quang Hải cùng vợ con nướng gà bên bếp lửa, tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ đúng dịp miền Bắc vào đợt lạnh

Tranh thủ khoảng thời gian tạm nghỉ thi đấu để phục hồi chấn thương cổ chân đồng thời V.League tạm nghỉ, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã cùng bà xã Chu Thanh Huyền và con trai nhỏ (bé Lido) dành thời gian cho một chuyến đi trải nghiệm đầy ý nghĩa. Đây được xem là khoảng dừng cần thiết giúp nhạc trưởng của CLB Công an Hà Nội lấy lại sự cân bằng sau thời gian dài thi đấu liên tục. Phụ Nữ Mới đưa tin.

Trong những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ, gia đình nhỏ của nam cầu thủ khiến người hâm mộ thích thú bởi sự giản dị và ấm áp. Không còn ánh đèn sân khấu hay không khí căng thẳng của các trận cầu đỉnh cao, Quang Hải xuất hiện với hình ảnh một người cha, người chồng quây quần bên bếp than hồng trong không khí se lạnh của miền Bắc, tự tay quạt lửa, nướng đồ ăn và thưởng thức những món ăn dân dã tại điểm dừng chân ven đường.

Gà nướng, cá nướng là những món ăn được gia đình cầu thủ thưởng thức trong chuyến dã ngoại.

Sự thú vị của những món ăn nướng ngay ngoài trời là đồ ăn nóng, ăn ngay trên bếp, ngay khi vừa chín tới trong không khí se lạnh khiến món ăn càng trở nên ngon hơn.

Trời lạnh rủ nhau ra ngoài nướng gì? 7 món ngon dễ chuẩn bị, cả nhà quây quần bên bếp lửa

Những ngày miền Bắc se lạnh, một chuyến đi ngắn ra ngoại ô, dựng bếp bên khoảng sân thoáng rồi cùng nhau nướng gà, ngô, khoai… cũng đủ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Không cần chuẩn bị cầu kỳ, chỉ vài món dễ sơ chế từ nhà là đã có một bữa ăn nóng hổi, thơm lừng để cả gia đình quây quần.

Nếu đang lên kế hoạch cho một buổi picnic cuối tuần, gia đình có thể chuẩn bị những món dưới đây. Phần lớn đều dễ sơ chế từ nhà, khi đến nơi chỉ cần nhóm bếp và nướng nóng.

Gà nướng nguyên con – món chính vừa thơm vừa dễ chia cho cả nhà

Gà nướng gần như là món không thể thiếu trong một bữa tiệc ngoài trời mùa lạnh. Có thể chọn gà khoảng 1,2-1,5 kg, làm sạch rồi ướp từ trước với sả, tỏi, hành tím, tiêu, một chút mật ong hoặc đường, dầu ăn và gia vị vừa phải. Để thịt thấm, nên ướp vài giờ trong ngăn mát thay vì đến nơi mới bắt đầu chuẩn bị.

Khi nướng, không nên để gà tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa lớn vì phần da rất dễ cháy trong khi bên trong chưa chín. Đặt gà cách nguồn nhiệt vừa phải, trở đều tay và nướng từ từ để thịt chín sâu, da vàng thơm. Nếu dùng nhiệt kế thực phẩm, phần dày nhất của thịt gà cần đạt ít nhất 74 độ C để bảo đảm an toàn. Kinh nghiệm được chia sẻ trên VOV.

Muốn bữa ăn có thêm hương vị, có thể chuẩn bị một chén muối tiêu chanh hoặc nước chấm chua cay để ăn kèm rau sống.

Ngô nướng, khoai nướng – món phụ rẻ tiền nhưng “đúng chất” bếp lửa

Không cần nguyên liệu đắt tiền, vài bắp ngô và củ khoai lang cũng đủ khiến bữa picnic mùa lạnh hấp dẫn hơn.

Ngô có thể bóc bớt lớp vỏ ngoài, giữ lại một lớp mỏng rồi nướng trên than, thường xuyên trở mặt để hạt chín đều. Khi gần chín, có thể phết một lớp bơ mỏng hoặc chút dầu rồi nướng thêm cho thơm.

Với khoai lang, nên chọn củ kích thước vừa phải, rửa sạch, để ráo rồi nướng nguyên củ. Khoai chín từ từ trên than sẽ có mùi thơm đặc trưng, phần ruột mềm và ngọt tự nhiên. Đây cũng là món có thể chuẩn bị trước rất dễ dàng, không cần tẩm ướp.

Thịt xiên rau củ – vừa ngon vừa tiện khi ăn ngoài trời

Thịt xiên là lựa chọn phù hợp nếu gia đình có trẻ lớn hoặc nhiều người cùng ăn. Thịt nạc vai hoặc ba chỉ có tỷ lệ nạc – mỡ vừa phải, cắt miếng nhỏ rồi ướp với hành, tỏi, tiêu, dầu hào hoặc nước tương với lượng vừa đủ.

Có thể xen kẽ thịt với hành tây, ớt chuông, nấm hoặc bí ngòi. Rau củ không chỉ làm xiên thịt nhiều màu sắc hơn mà còn giúp bữa ăn có thêm chất xơ.

Một lưu ý nhỏ là nếu dùng que tre, nên ngâm que trong nước trước khi nướng để hạn chế cháy. Thịt cần được nướng chín kỹ, đặc biệt không nên để phần thịt sống tiếp xúc với rau củ đã chuẩn bị ăn ngay.

Cá nướng giấy bạc – thơm nóng mà không cần nhiều dầu

Nếu đã có gà và thịt, một món cá nướng sẽ giúp thực đơn cân bằng hơn. Cá trắm, cá chép, cá diêu hồng hoặc cá hồi đều có thể dùng, tùy khẩu vị và điều kiện chuẩn bị.

Cách đơn giản là làm sạch cá, khứa vài đường trên thân rồi ướp với gừng, sả, hành, tiêu và gia vị vừa phải. Bọc cá bằng giấy bạc và nướng trên bếp than đến khi thịt chín mềm. Khi gần ăn mới mở giấy bạc để cá tiếp xúc với nhiệt thêm một chút, tạo mùi thơm. Cách nướng này cũng hạn chế việc dầu mỡ nhỏ trực tiếp xuống than gây cháy khét, đồng thời giữ được độ ẩm của thịt cá. Kinh nghiệm được chia sẻ trên Ngôi sao.

Nấm nướng bơ tỏi – món “ăn chơi” làm rất nhanh

Một khay nấm nướng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, thích hợp để ăn xen kẽ trong lúc chờ các món chính.

Nấm đùi gà, nấm mỡ hoặc nấm kim châm có thể làm sạch, để ráo rồi trộn với một chút dầu, tỏi băm và tiêu. Xếp lên vỉ hoặc bọc giấy bạc, nướng đến khi nấm mềm và dậy mùi thơm. Không cần cho quá nhiều bơ hay gia vị bởi nấm vốn có vị ngọt tự nhiên. Nếu muốn món ăn bắt mắt hơn, có thể thêm ớt chuông, hành tây hoặc ngô non.

Trứng nướng, xúc xích và bánh mì – những món “cứu đói” cho buổi picnic

Một buổi nướng ngoài trời thường kéo dài hơn một bữa cơm thông thường, vì vậy vài món nhanh chín như trứng, xúc xích và bánh mì cũng rất tiện.

Trứng có thể luộc sẵn ở nhà, đến nơi chỉ cần nướng lại trên vỉ trong thời gian ngắn. Xúc xích nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nướng vừa nóng thay vì để cháy sẫm. Bánh mì có thể cắt đôi, phết một lớp bơ mỏng rồi nướng nhanh trên vỉ cho giòn thơm. Những món này đặc biệt tiện khi trong nhóm có trẻ nhỏ hoặc người không ăn được nhiều thịt nướng.

Món ăn trong câu hỏi khiến Phương Oanh phải dừng chân ở Ai là triệu phú, có gì đặc biệt? GĐXH - Câu hỏi thứ 10 mà Phương Oanh gặp phải là: "Phố Chả Cá (Hà Nội) trước đây có tên là gì?". Khi không còn quyền trợ giúp và không đủ tự tin lựa chọn đáp án, cô quyết định dừng cuộc chơi.

Bí quyết ăn cá thu, cá hồi chuẩn khoa học, tốt cho người bị vấn đề về tim mạch: Đừng chiên rán theo cách này nếu muốn giữ Omega-3 GĐXH - Cá thu và cá hồi đều là những loại cá béo giàu EPA, DHA – hai acid béo Omega-3 được quan tâm nhiều trong chế độ ăn tốt cho tim mạch. Nhưng mua được cá giàu dinh dưỡng mới chỉ là bước đầu: cách chế biến, lượng muối và dầu sử dụng cũng quyết định món cá có thực sự “thân thiện” với huyết áp hay không.

Loại rau giúp giải độc gan và hỗ trợ tiêu hóa, chế biến thành nhiều món ngon GĐXH - Rau bí ngô giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tế bào gan trước stress oxy hóa và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.



