Tại sao tỏi ngâm giấm đôi khi chuyển sang màu xanh hoặc xanh lam? Có ăn được không?

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, màu xanh là kết quả của phản ứng tự nhiên giữa các hợp chất chứa lưu huỳnh trong tỏi với môi trường axit, không đồng nghĩa với việc tỏi bị mốc hay mất an toàn.

Vì sao tỏi ngâm giấm lại chuyển sang màu xanh?

Theo thông tin từ trang web của Bệnh viện Melatec, để trả lời chính xác câu hỏi tỏi ngâm bị xanh có ăn được không, cần hiểu rõ bản chất sinh hóa học của củ tỏi. Tỏi là thực phẩm giàu hợp chất hoạt tính sinh học, đặc biệt là các hợp chất chứa lưu huỳnh.

Bên trong tỏi có chứa alliin, enzyme alliinase và nhiều hợp chất lưu huỳnh khác. Khi tỏi còn nguyên vẹn, các thành phần này tồn tại tách biệt trong cấu trúc tế bào. Tuy nhiên, khi tỏi được bóc vỏ, cắt, đập dập hoặc ngâm trong dung dịch axit như giấm, cấu trúc tế bào bị phá vỡ, tạo điều kiện cho các phản ứng sinh hóa xảy ra.

Dưới tác động của enzyme alliinase, alliin chuyển hóa thành các hợp chất trung gian. Trong môi trường axit, các hợp chất này tiếp tục phản ứng với amino acid và các phân tử chứa lưu huỳnh, hình thành sắc tố xanh – lam, thường thuộc nhóm pyrrole hoặc polypyrrole. Chính những sắc tố này làm tép tỏi đổi màu sang xanh mà không tạo ra độc tố.

Tỏi non hoặc tỏi mới thu hoạch có xu hướng ngả xanh nhiều hơn do hàm lượng enzyme cao, hoạt tính sinh hóa mạnh và cấu trúc tế bào chưa ổn định. Ngoài ra, các yếu tố như giấm có độ axit cao, nhiệt độ ngâm thấp, thời gian ngâm kéo dài cũng làm tăng khả năng xuất hiện màu xanh.

Màu xanh của tỏi ngâm hình thành do phản ứng giữa các hợp chất trong tỏi và môi trường axit

Tỏi ngâm giấm bị xanh có ăn được không?

Tình trạng tỏi ngâm giấm bị xanh là một vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải. Khi chúng ta thấy tỏi bị xanh, thường sẽ lo lắng về việc có nên tiếp tục sử dụng hay không. Nguyên nhân của hiện tượng này liên quan đến tính axit của giấm. Khi tiếp xúc với tỏi, giấm sẽ tác động lên các axit amin có trong tỏi và tạo thành các hợp chất gọi là pyrroles. Thông tin từ website của Nhà thuốc Long Châu cho hay.

Khi các pyrroles kết hợp với nhau, chúng tạo thành polypyrroles và gây ra sự thay đổi màu sắc. Nếu có 4 pyrroles kết hợp lại, màu sắc sẽ trở thành xanh lá cây, còn nếu có 3 pyrroles kết hợp lại, màu sắc sẽ trở thành xanh lam.

Vì vậy, nếu sau một thời gian ngâm tỏi với giấm và tỏi chuyển sang màu xanh lá cây hay xanh lam, điều này được coi là bình thường và an toàn. Màu sắc không ảnh hưởng đến mùi vị của tỏi.

Mặc dù tỏi ngâm giấm bị xanh có thể vẫn sử dụng được, nhưng chất lượng và hiệu quả điều trị bệnh sẽ giảm so với tỏi được ngâm theo cách thức đúng.

Ngâm tỏi tại nhà cần chú ý điều gì?

Muốn làm tỏi ngâm giấm, nên chọn củ tỏi nguyên vẹn, không dập nát hoặc có dấu hiệu mốc. Hũ đựng cần được làm sạch và để khô trước khi sử dụng. Tỏi sau khi bóc cũng cần được sơ chế bằng dụng cụ sạch và hạn chế để tiếp xúc với nguồn nhiễm bẩn.

Giấm và các nguyên liệu trong công thức nên được sử dụng đúng tỷ lệ thay vì tùy ý pha loãng. Sau khi ngâm, cần bảo quản theo công thức và hướng dẫn phù hợp, đồng thời quan sát sản phẩm trước mỗi lần sử dụng.

Điều quan trọng là đừng nhầm màu xanh với nấm mốc, nhưng cũng đừng mặc định mọi lọ tỏi chuyển màu đều an toàn. Màu xanh đơn thuần có thể chỉ là kết quả của phản ứng tự nhiên giữa các hợp chất trong tỏi với môi trường axit; còn khi đi kèm mùi lạ, nhớt, mốc hoặc những thay đổi bất thường về cấu trúc, đó lại là câu chuyện khác và cần phải được lưu ý nhiều hơn.

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