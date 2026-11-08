Đi chợ thông minh - nấu nhanh gọn: Bộ sưu tập những mâm cơm gia đình vừa ngon vừa đẹp mắt
GĐXH - Khám phá ngay gợi ý 10 mâm cơm gia đình ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng, kết hợp hài hòa giữa các món mặn, món xào, canh thanh mát và tráng miệng hấp dẫn giúp bạn giải quyết nhanh câu hỏi: "Hôm nay ăn gì?".
Giữa nhịp sống phố thị hối hả, nơi tiếng còi xe và những áp lực công việc đôi khi khiến chúng ta chới với, khoảng thời gian bình yên nhất có lẽ là lúc thả lỏng bản thân sau cánh cửa nhà. Chẳng cần những bữa tiệc sang trọng ngoài hàng quán, thứ níu chân ta quay về sau một ngày dài mệt mỏi đôi khi chỉ là mùi thơm của nồi canh nghi ngút khói, tiếng xèo xèo vui tai từ chảo cá kho hay đơn giản là một mâm cơm dọn sẵn gọn gàng, đủ đầy.
Nấu ăn không chỉ là một nghĩa vụ, mà hơn hết, đó là cách chúng ta tự chữa lành, vun vén cho tổ ấm và tự thưởng cho chính mình những dư vị ngọt ngào của cuộc sống. Cầm trên tay những hình ảnh mâm cơm nhà đầy đặn sắc màu – từ đĩa rau muống luộc xanh mướt, bát canh chua thanh mát cho đến những món mặn đậm đà đưa cơm – ta lại thấy lòng mình dịu lại.
Nếu bạn đang băn khoăn không biết hôm nay hay tuần này sẽ trọn vẹn vị giác với những món gì, hãy cùng dạo qua bộ sưu tập những mâm cơm nhà dưới đây do chị Hoàng Lan Phương (đến từ Hà Nội) thực hiện để tìm lại cảm hứng xắn tay áo vào bếp, để thấy rằng nhà mình lúc nào cũng ấm áp và ngập tràn thương thảo.
Những mâm cơm nhà ngon với nhiều món ăn dễ nấu, ai cũng làm được
Mâm cơm 1
- Chả rươi
- Nem tai
- Đậu đũa luộc
- Canh xương củ quả
- Tráng miệng dưa lưới
Mâm cơm 2
- Tôm hấp sả
- Trứng cút chiên rim mắm hành
- Canh cải nấu thịt
- Tráng miệng: Chôm chôm nhãn
Mâm cơm 3
- Cá trắm đen kho
- Ngô ngọt cuộn thịt hấp
- Rau muống luộc
- Nước canh rau muống
- Tráng miệng: Đu đủ
Mâm cơm 4
- Thịt ba chỉ áp chảo
- Mực trứng hấp gừng hành
- Trứng rán hàu
- Lơ trắng xào cà chua
Mâm cơm 5
- Thịt băm xào húng quế
- Thịt vịt luộc
- Rau củ quả hấp
- Tráng miệng: Bơ xoài
Mâm cơm 6
- Chả cốm
- Đậu phụ rán
- Tép rang khế
- Canh rau mồng tơi
- Tráng miệng: Ổi
Mâm cơm 7
- Thịt bò kho gừng
- Cà tím rim
- Sụn gà rang
- Lơ xanh luộc
- Nước dừa
Mâm cơm 8
- Trứng rán hành
- Cải bắp cuốn thịt băm hấp
- Dưa chuột chẻ
- Canh thịt nấu chua
Mâm cơm 9
- Thịt bò xào dứa
- Thịt gà rang gừng
- Rau cải luộc
- Salad rau quả
Mâm cơm 10
- Cá sốt cà chua
- Thịt luộc ăn kèm kim chi
- Cải bắp luộc
- Cà tím chiên giòn
Người ta thường bảo: "Nhà không cần quá rộng, chỉ cần trong bếp lúc nào cũng có lửa và mâm cơm lúc nào cũng đủ mặt người thương". Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống hiện đại, việc tự tay chuẩn bị từng món ăn, căn chỉnh từng vị mặn nhạt hay đơn giản là quây quần bên mâm cơm ấm cúng chính là sợi dây vô hình gắn kết tình cảm gia đình bền chặt nhất.
Hy vọng với bộ sưu tập 10 mâm cơm nhà trên đây, bạn sẽ có thêm thật nhiều cảm hứng và ý tưởng để chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình mỗi ngày. Chúc bạn và gia đình luôn có những phút giây sum vầy thật trọn vẹn, ngọt ngào và đong đầy yêu thương bên những bữa cơm nhà!
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