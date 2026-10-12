Compass Tech đưa dữ liệu đo lường OOH lên thời gian thực lần đầu tại Việt Nam

Sau 6 năm tiên phong đo lường quảng cáo ngoài trời (OOH) tại Việt Nam, Compass Tech, thành viên SJK Group, chính thức đưa vào vận hành hệ thống camera AI đo lường hiệu quả quảng cáo ngoài trời theo thời gian thực. Lần đầu tiên, chỉ số OTC và VAC của từng màn hình LED được cập nhật mỗi 10 phút, giúp nhãn hàng biết chính xác bao nhiêu người đang nhìn thấy quảng cáo của mình ngay khi chiến dịch đang chạy.

Sáu năm xây nền tảng đo lường cho OOH Việt Nam

Trở lại năm 2020, khi phần lớn quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam vẫn được mua bán dựa trên vị trí và cảm nhận, Compass Tech là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư công nghệ Computer Vision và Machine Learning để đo lưu lượng người tiếp cận biển quảng cáo. Phương pháp của Compass được xây dựng theo chuẩn Esomar, sử dụng hai chỉ số OTC và VAC vốn được các tập đoàn đa quốc gia công nhận.

Từ nền tảng này, Compass phát triển bộ chứng nhận vị trí quảng cáo gồm 33 tiêu chí, thang 1.000 điểm và 6 bậc xếp hạng. Mỗi vị trí được đo trong 14 ngày. Compass cũng định kỳ công bố báo cáo tổng quan thị trường OOH tại TP.HCM, khảo sát các vòng xoay, cây cầu và giao lộ trọng điểm.

Đến nay, Compass đã đo lường và chứng nhận 2000 vị trí quảng cáo, phục vụ các nhãn hàng lớn và các Global Agency hàng đầu.

Ứng dụng mô hình của thế giới, lần đầu đo theo thời gian thực

Ở các thị trường phát triển, quảng cáo ngoài trời đang chuyển từ đo lường định kỳ sang đo liên tục, để nhãn hàng có thể theo dõi và tối ưu chiến dịch như quảng cáo số. Nghiên cứu và học hỏi từ các hệ thống này, Compass nâng cấp phương pháp theo hướng dẫn đo lường hiệu quả OOH mới nhất của WOO (World Out of Home Organization), tổ chức đại diện ngành quảng cáo ngoài trời toàn cầu.

Lần đầu tiên, Compass đưa vào vận hành hệ thống đo lường theo thời gian thực. Thay vì đo 14 ngày rồi cấp chứng nhận, camera AI được lắp cố định tại màn hình, liên tục đếm ô tô, xe máy, xe buýt, xe tải và người đi bộ theo đúng hướng nhìn, sau đó quy đổi thành OTC (Opportunity to Contact, số người có cơ hội tiếp xúc) và VAC (Visibility Adjusted Contact, số lượt tiếp xúc đã điều chỉnh theo khả năng nhìn thấy). Dữ liệu được cập nhật lên dashboard mỗi 10 phút.

Nhờ vậy, nhãn hàng có thể theo dõi trực tiếp bao nhiêu người đang đi qua và bao nhiêu người có khả năng nhìn thấy quảng cáo ngay khi chiến dịch đang chạy, rồi điều chỉnh khung giờ và tối ưu ngân sách dựa trên dữ liệu thực tế.

Dashboard OTC thời gian thực: dữ liệu cập nhật mỗi 10 phút

"Sáu năm trước, chúng tôi đặt câu hỏi: quảng cáo ngoài trời có bao nhiêu người xem? Hôm nay, câu trả lời được cập nhật mỗi 10 phút. Chúng tôi muốn mỗi màn hình LED tại Việt Nam đều được đo lường minh bạch như quảng cáo số, theo cùng chuẩn mực mà thế giới đang áp dụng." Ông Nguyễn Kim Quí, Giám đốc Sản phẩm Compass Tech

Số liệu minh họa từ màn hình Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Thị Sáu

Tại màn hình LED SJK-S001 (9 × 14 m, 126 m²) ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Thị Sáu, TP.HCM, dữ liệu 14 ngày gần nhất cho thấy:

• 294.020 OTC/ngày: số người đi qua vị trí quảng cáo mỗi ngày;

• 228.807 VAC/ngày: số người có khả năng nhìn thấy quảng cáo, tương đương tỷ lệ hiển thị 77,82%;

• Giờ cao điểm 18:00–19:00; Thứ Sáu là ngày đông nhất trong tuần.

Màn hình LED SJK-S001 tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Thị Sáu, TPHCM

Tổng hợp OTC & VAC theo loại phương tiện và theo từng giờ trong ngày

Toàn bộ màn hình LED của SJK Group sẽ được đo lường theo thời gian thực

Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống màn hình LED của SJK Group sẽ được trang bị đo lường điện tử theo thời gian thực. Compass Tech cũng sẵn sàng cung cấp hệ thống cho các đơn vị sở hữu màn hình khác. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh được xử lý ẩn danh ngay tại thiết bị. Hệ thống chỉ ghi nhận số đếm thống kê và không lưu trữ dữ liệu nhận dạng cá nhân.

"Quảng cáo ngoài trời muốn được nhãn hàng tin tưởng thì phải có số liệu minh bạch, đo được hằng ngày như quảng cáo số. Đưa đo lường thời gian thực vào toàn bộ màn hình là cam kết của SJK với khách hàng và với thị trường." Ông Nguyễn Quang Nhựt, Tổng Giám đốc SJK Group

Về Compass Tech

Công ty Cổ phần Compass Tech (Compass Tech), thành viên SJK Group, là công ty công nghệ chuyên về đo lường và quản lý quảng cáo ngoài trời. Compass Tech ứng dụng Machine Learning và Computer Vision để phân tích hình ảnh và đếm lưu lượng giao thông, đồng thời cung cấp giải pháp quản lý màn hình tập trung và sàn WikiOOH.

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