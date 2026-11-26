Miền Bắc hửng nắng, Trung Bộ lại sắp mưa lớn đến 600mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm hôm nay 26/11 đến ngày 27/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét, sau đó trời rét về đêm và sáng

Sau thời gian này, mưa giảm nhưng vẫn có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng chiều tối 27/11, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối 27/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Nhận định về thời tiết từ đêm 27/11 đến ngày 5/12, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Trong khoảng đêm 27-29/11, khu vực này rét về đêm và sáng, sau đó chuyển lạnh về đêm và sáng.

Cảnh báo miền Trung sắp bước vào đợt mưa rất lớn. Ảnh: PV

Từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 29/11, sau đó mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Đáng chú ý, từ đêm 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Từ chiều tối ngày 27/11 đến sáng ngày 30/11 khu vực Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn, trọng tâm khu vực phía Nam Tp.Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tổng lượng mưa 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt.

Trong khi đó, phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Lâm Đồng từ đêm 27-28/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Riêng khu vực Nam Quảng Trị từ ngày 29-30/11 tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Học sinh lớp 12 chủ động điều chỉnh kế hoạch ôn tập trước mùa tuyển sinh 2027

Mùa tuyển sinh đại học năm 2027 có nhiều điều chỉnh quan trọng từ Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Theo đó, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh; riêng từng chương trình và hình thức đào tạo chỉ được áp dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và giảm còn 2 phương thức từ năm 2028 (không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển).

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo đã áp dụng điểm cộng từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục thực hiện trong năm 2027 nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,50 điểm theo thang điểm 30, đồng thời phải giải trình việc sử dụng và tiến tới bỏ điểm cộng từ năm 2028.

Trước quy định mới của Bộ GD&ĐT về giới hạn số phương thức xét tuyển và điểm cộng từ năm 2027, học sinh lớp 12 chủ động điều chỉnh kế hoạch ôn tập, giữ vững kiến thức nền tảng. Ảnh: TL

Trước những thay đổi này, thay vì chờ đến khi toàn bộ các trường công bố đề án tuyển sinh chính thức, nhiều học sinh lớp 12 đã chủ động rà soát lại mục tiêu và phân bổ thời gian ôn luyện.

Hà Nội bổ sung camera AI phạt nguội, tăng cường xử lý vi phạm giao thông

Theo VTC News, ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành công văn về tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

UBND thành phố giao Công an thành phố làm cơ quan đầu mối; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm (nồng độ cồn, tốc độ, quá tải, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè); mở rộng camera AI, xử phạt nguội, kết nối dữ liệu dùng chung và đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

CSGT Hà Nội theo dõi trật tự, an toàn giao thông qua camera AI.

Sở Xây dựng được giao chủ trì tham mưu quy hoạch, hạ tầng gắn với kéo giảm ùn tắc, tai nạn; xử lý "điểm đen", lối đi tự mở qua đường sắt; phát triển mô hình TOD, đường sắt đô thị, xe buýt điện.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường cần xử lý dứt điểm lấn chiếm vỉa hè, lối đi tự mở, phân luồng cổng trường, phát huy loa truyền thanh. Các Ban quản lý dự án cần bảo đảm tổ chức giao thông khi thi công; Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đẩy mạnh vận động, giám sát và phản biện xã hội.

Xử lý nữ tài xế lấn làn ngược chiều qua hình ảnh phản ánh của người dân

Thông tin trên VOV, ngày 25/11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã xác minh, xử lý nữ tài xế điều khiển ô tô con nhãn hiệu Chevrolet có hành vi vượt xe tại nơi cấm vượt, lấn sang làn đường ngược chiều qua hình ảnh phản ánh của người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ. Ngày 22/11, Đội CSGT đường bộ số 1 mời nữ tài xế liên quan đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, sau khi được xem lại hình ảnh vi phạm, nữ tài xế thừa nhận hành vi của mình và chấp hành việc xử lý theo quy định. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 hành vi: "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt" và "Đi không đúng làn đường quy định (làn ngược chiều)".

Cán bộ CSGT Nghệ An làm việc với nữ tài xế vi phạm.

Theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP), mỗi hành vi vi phạm có mức phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về làn đường, phần đường và quy tắc vượt xe; không vì muốn tiết kiệm thời gian di chuyển mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và những người xung quanh.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2026 cần lưu ý

Cụ thể, ngày 1/12/2026 (thứ Ba): Chi trả tại Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Chi trả lương hưu cho người hưởng.

Ngày 2/12/2026 (thứ Tư): Chi trả tại Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Người hưởng nên chủ động hỏi cơ quan BHXH hoặc bưu điện nơi đăng ký để biết giờ giấc chính xác, tránh đi lại nhầm ngày; các điểm chi trả phải mở cửa phục vụ ít nhất 6 giờ mỗi ngày.

Diễn biến mới nhất vụ 8 con hổ bị 'mắc kẹt' gần 20 năm tại trang trại

Sở Nông nghiệp và Môi trường mới gửi báo cáo tới UBND tỉnh Thanh Hóa về 1 cá thể hổ bị chết tại cơ sở nuôi.

Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng 24/11, ông Trịnh Đình Bạch (người đang được ủy quyền trông coi, chăm sóc, nuôi hổ tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện 1 cá thể hổ tại cơ sở nuôi bị chết. Cá thể chết không rõ nguyên nhân.

Sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc thuộc Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với UBND xã, Công an và cán bộ thú y xã Xuân Tín có mặt tại trại nuôi hổ do ông Nguyễn Mậu Chiến là chủ cơ sở, địa chỉ tại thôn 27, xã Xuân Tín để tiến hành kiểm tra.

Hiện còn 7 cá thể hổ được nuôi nhốt tại trang trại. Ảnh: KL.

Tại thời điểm kiểm tra trại nuôi có tổng số 8 cá thể hổ, trong đó có 1 cá thể hổ cái đã chết, dài 1,5m, cao 70cm, trọng lượng khoảng 140kg.

Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc và các ngành, đơn vị liên quan đã tiến hành lập biên bản kiểm tra hiện trường và đưa cá thể hổ vào tủ bảo ôn, niêm phong, bảo quản chờ ý kiến xử lý của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời lập biên bản bàn giao cho gia đình chủ cơ sở nuôi có trách nhiệm trông coi, bảo quản dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm cho đến khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

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