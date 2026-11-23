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Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, khoảng đêm nay (23/11) và sáng 24/11, không khí lạnh tràn về sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh về khiến Bắc Bộ chuyển mưa dông từ đêm nay đến ngày mai. Riêng khu vực vùng trung du cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, cục bộ có điểm mưa to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24/11 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Tại khu vực Hà Nội: Đêm 23-24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Dự báo đợt rét này có thể kéo dài 3 ngày (từ ngày 24-26/11). Trong đó ngày 24/11 và sáng sớm ngày 25/11 là khoảng thời gian rét nhất. Từ ngày 27/11 trời ấm dần.

Trước khi đón không khí lạnh, thời tiết miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, nắng ấm. Hà Nội, Hòa Bình, Hoa Lư, Thái Bình là những nơi ấm nhất với mức nhiệt 28-29 độ. Các nơi khác nhiệt độ phổ biến từ 23-26 độ.

Tại khu vực Trung Bộ, hôm nay cũng có nắng trên toàn miền. Nhiệt độ cao nhất tại phường Tĩnh Gia đến phường Phan Thiết từ 28-30 độ.

Tại khu vực Nam Bộ thời tiết tiếp tục có nắng nóng kéo dài trong những ngày tới. Những nơi có nắng nóng trong ngày hôm nay là các phường: Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bến Thành với mức nhiệt 35 độ. Các nơi khác mức nhiệt dao động từ 32-34 độ.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ cũng có nắng cả ngày, nhiệt độ phổ biến tại các phường từ 29-31 độ.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh về thời tiết miền Bắc lại mưa rét. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/11 đến ngày 24/11:

- Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông, khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 24/11 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, riêng ngày 24/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 24/11 trời chuyển rét

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 24/11 đến ngày 02/12:

- Bắc Bộ: Từ đêm 24-25/11 có mưa rào và dông rải rác, khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi.

- Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Từ đêm 24-26/11 phía Bắc (từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng) có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 27-30/11 khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 28-29/11 khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh tăng cường lại tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa to, rét đậm? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, Hà Nội, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, trời rét. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.