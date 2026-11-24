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Sáng 24/11/2026, tại số nhà 110B-E4, tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, TP Hà Nội xảy ra vụ nổ nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng đến hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đến nay, đã có 6 nạn nhân tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ - (ảnh Công an Hà Nội).

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định, căn nhà số 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn.

Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do rò rỉ khí gas kết hợp với ôxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và ôxy.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

