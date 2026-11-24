Tối 24/11, thêm một nạn nhân trong vụ nổ xảy ra trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội đã tử vong. Nạn nhân là nữ, sinh năm 2002, được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Theo thông tin từ bệnh viện, thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, bị đa chấn thương. Mặc dù các bác sĩ đã tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu, điều trị nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động nhân lực, chuẩn bị trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu các nạn nhân.

Tối 24/11, thêm một nạn nhân trong vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - (ảnh Công an Hà Nội).

Bệnh viện cho biết đã tiếp nhận 4 nạn nhân liên quan đến vụ nổ. Trong đó, 2 bệnh nhân bị vết thương sọ não hở đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của cả hai tiến triển tốt và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Hồi sức ngoại.

Một bệnh nhân nữ 78 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải cũng đang được chăm sóc, điều trị tích cực.

Như vậy, tính đến tối 24/11, vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội đã khiến 7 người tử vong, 9 trường hợp khác vẫn đang được điều trị.

