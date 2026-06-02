Sau tuổi 60 muốn sống vui, sống khỏe: Người khôn ngoan thường giữ 8 'tài sản' này

Mỗi sáng trên đường đi làm, tôi thường đi ngang một công viên nhỏ. Ở đó, lúc nào cũng có những cụ ông, cụ bà tóc đã bạc trắng nhưng vẫn đầy năng lượng: người chạy bộ, người tập dưỡng sinh, người đánh quyền, người cười nói rôm rả với bạn bè.

Nhìn họ, đôi khi tôi có cảm giác sức sống ấy còn mạnh mẽ hơn cả nhiều người trẻ.

Khi còn trẻ, tôi từng không hiểu vì sao người lớn tuổi vẫn hay lo nghĩ. Họ nghỉ hưu rồi, không còn áp lực công việc nữa, thì còn điều gì phải bận lòng?

Nhưng bước vào tuổi trung niên, tôi mới càng hiểu: Cuộc sống ở giai đoạn nào cũng có những nỗi niềm riêng. Chỉ là đến tuổi xế chiều, thứ con người cần giữ không còn là thành tích hay sự hơn thua, mà là những "tài sản" giúp mình sống khỏe, sống vui và an yên hơn mỗi ngày.

8 "tài sản" giúp người cao tuổi sống an yên tuổi già

1. Một cơ thể khỏe mạnh

Ở tuổi nào cũng vậy, sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất. Tiền bạc hết còn có thể kiếm lại. Nhà cửa cũ có thể sửa sang. Nhưng sức khỏe một khi mất đi, nhiều khi có muốn đổi bằng bao nhiêu tiền cũng không lấy lại được.

Vì thế, đến tuổi trung niên và tuổi già, điều cần ưu tiên nhất là chăm sóc cơ thể mình.

Khám sức khỏe định kỳ, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên… nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là nền tảng giúp tuổi già bớt bệnh tật.

Khi cơ thể khỏe mạnh, con người cũng có nhiều tự do hơn. Có thể đi dạo công viên, tự đi chợ, gặp gỡ bạn bè, thậm chí đi du lịch đây đó để tận hưởng cuộc sống.

Một tuổi già khỏe mạnh chính là phúc khí lớn nhất.

2. Có sở thích riêng để cuộc sống không nhàm chán

Quan sát những người lớn tuổi sống vui vẻ, dễ thấy họ thường có cho mình một niềm yêu thích riêng.

Người thích chăm cây, ngày nào cũng tỉ mẩn ngoài ban công. Người mê chụp ảnh, cứ rảnh là mang máy đi dạo. Có người tham gia đội văn nghệ, câu lạc bộ khiêu vũ hay dưỡng sinh.

Bạn đừng xem nhẹ những sở thích ấy. Sau khi nghỉ hưu, thứ con người có nhiều nhất chính là thời gian. Nếu không có việc gì để mong chờ mỗi ngày, cuộc sống rất dễ rơi vào cảm giác trống rỗng.

Nhiều người về già chỉ quanh quẩn với điện thoại, tivi rồi thấy ngày tháng trôi qua buồn tẻ. Trong khi đó, một sở thích nhỏ lại có thể giúp tinh thần trẻ hơn, cuộc sống nhiều màu sắc hơn và não bộ cũng hoạt động tích cực hơn.

3. Có vài người bạn thật lòng

Ở các khu dân cư, không khó để thấy những nhóm người lớn tuổi tụ tập đánh cờ, uống trà, đi chợ hay rủ nhau đi khám bệnh.

Tuổi già đôi khi không sợ bệnh tật bằng sợ cô đơn. Có vài người bạn hiểu mình, thỉnh thoảng gọi điện hỏi han, rủ nhau đi ăn sáng hay sang nhà trò chuyện, đó đã là niềm vui rất lớn.

Nhiều người từng nói: Con cháu quan trọng, nhưng bạn bè tuổi già cũng là một "báu vật". Bởi có những tâm sự chỉ bạn đồng trang lứa mới dễ thấu hiểu.

Được ngồi cùng nhau ăn bát mì nóng, kể vài câu chuyện cũ, cười vài tiếng giòn tan… đôi khi còn khiến lòng người ấm áp hơn mọi sự náo nhiệt.

4. Duy trì các mối quan hệ xã hội

Nhiều người sau nghỉ hưu chọn tham gia các hội nhóm: dưỡng sinh, hát, khiêu vũ, đạp xe, nuôi chim cảnh… Nhờ vậy mà mỗi ngày đều có lý do để bước ra khỏi nhà.

Có hôm bạn lười biếng không muốn đi, lại có bạn gọi điện giục: "Ra đây tập cho vui". Thế là lại thay quần áo, đi vận động một buổi, ra mồ hôi, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Các nghiên cứu tâm lý cũng cho thấy, người cao tuổi duy trì giao tiếp xã hội thường có tinh thần tích cực hơn, giảm nguy cơ trầm cảm và sống lâu hơn.

Con người vốn không thể sống tách biệt quá lâu. Tuổi già càng cần những kết nối giản dị nhưng chân thành.

5. Một tâm thế bình thản

Khi còn trẻ, nhiều người luôn muốn hơn thua, muốn chứng minh bản thân, muốn giành phần đúng. Nhưng đi qua đủ thăng trầm mới nhận ra: Có những chuyện thật ra không đáng để mình hao tâm tổn sức đến vậy.

Tuổi tác càng lớn, lòng người càng nên học cách nhẹ đi. Gặp chuyện không vui thì bớt để bụng. Gặp người không hợp thì giữ khoảng cách. Vợ chồng có cãi vã, đôi khi người biết xuống nước trước lại là người khôn ngoan hơn.

Một tâm thế bình thản giúp con người bớt rất nhiều phiền não. Và cũng chỉ khi lòng đủ yên, ta mới nhìn thấy những niềm vui nhỏ bé mà trước đây từng bỏ lỡ.

6. Có tiền để tự chủ cuộc sống

Nhiều người ngại nói đến tiền bạc khi về già. Nhưng thực tế, tuổi già có chút tích lũy sẽ sống chủ động và nhẹ lòng hơn rất nhiều. Bởi từ chuyện khám bệnh, thuốc men cho đến du lịch, gặp gỡ bạn bè hay theo đuổi sở thích cá nhân… mọi thứ đều cần tài chính làm nền tảng.

Khi còn khả năng tự lo cho mình, người lớn tuổi cũng cảm thấy tự tin và có giá trị hơn. Ngược lại, nếu chuyện gì cũng phải ngửa tay xin con cháu, nhiều khi trong lòng sẽ dễ chạnh buồn.

Tiền không phải tất cả, nhưng ở tuổi xế chiều, nó đem lại cảm giác an toàn rất thực tế.

7. Giữ cảm xúc ổn định

Theo các chuyên gia, cảm xúc tiêu cực kéo dài có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Một người ngày nào cũng bực bội, cáu gắt, lo âu thì cơ thể rất khó khỏe mạnh lâu dài.

Vì thế, càng lớn tuổi bạn càng cần học cách bảo vệ cảm xúc của mình. Đừng quá để tâm chuyện người khác nói gì. Cũng đừng giữ mãi những điều khiến mình khó chịu.

Khi gia đình xảy ra mâu thuẫn, thay vì nổi nóng, hãy cho bản thân một khoảng lặng: đi dạo, ăn món mình thích hoặc làm điều gì khiến tâm trạng dịu xuống.

Người có cảm xúc ổn định thường sống nhẹ nhàng và khiến người khác cũng thấy dễ chịu khi ở bên.

8. Bớt can thiệp vào cuộc sống của con cháu

Có lẽ đây là điều khó nhất với nhiều người lớn tuổi. Khi thấy con cái làm điều không vừa ý, không ít cha mẹ muốn can thiệp hoặc kiểm soát.

Nhưng con cái rồi cũng trưởng thành, có suy nghĩ và cách sống riêng. Chỉ cần chúng sống tử tế, đi đúng đường thì đôi khi cha mẹ nên học cách buông bớt. Từ chuyện nhà cửa, hôn nhân đến cách dạy con cháu, nói ít đi một chút đôi khi lại giúp gia đình yên ấm hơn.

Tuổi già có 8 "tài sản" này mới là phúc lớn nhất đời người

Tuổi già hạnh phúc không phải lúc nào cũng là "quản được mọi chuyện", mà là biết dành thời gian cho chính mình, tìm niềm vui riêng và giữ tâm trí nhẹ nhõm. Suy cho cùng, hạnh phúc tuổi xế chiều không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu thứ, mà ở cảm giác lòng mình có bình yên hay không.

Giữ được sức khỏe, bạn bè, niềm vui sống và một tâm thế nhẹ nhàng… đó mới là những "tài sản" quý giá nhất của đời người.

