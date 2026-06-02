Sau tuổi 60 muốn sống vui, sống khỏe: Người khôn ngoan thường giữ 8 'tài sản' này
GĐXH - Có người về già vẫn khỏe khoắn, lạc quan, ngày nào cũng ra ngoài gặp bạn bè, tập thể dục. Nhưng cũng có người sống trong mệt mỏi, cô đơn và áp lực. Sự khác biệt đôi khi nằm ở 8 điều tưởng nhỏ nhưng lại quyết định chất lượng sống tuổi xế chiều.
Mỗi sáng trên đường đi làm, tôi thường đi ngang một công viên nhỏ. Ở đó, lúc nào cũng có những cụ ông, cụ bà tóc đã bạc trắng nhưng vẫn đầy năng lượng: người chạy bộ, người tập dưỡng sinh, người đánh quyền, người cười nói rôm rả với bạn bè.
Nhìn họ, đôi khi tôi có cảm giác sức sống ấy còn mạnh mẽ hơn cả nhiều người trẻ.
Khi còn trẻ, tôi từng không hiểu vì sao người lớn tuổi vẫn hay lo nghĩ. Họ nghỉ hưu rồi, không còn áp lực công việc nữa, thì còn điều gì phải bận lòng?
Nhưng bước vào tuổi trung niên, tôi mới càng hiểu: Cuộc sống ở giai đoạn nào cũng có những nỗi niềm riêng. Chỉ là đến tuổi xế chiều, thứ con người cần giữ không còn là thành tích hay sự hơn thua, mà là những "tài sản" giúp mình sống khỏe, sống vui và an yên hơn mỗi ngày.
8 "tài sản" giúp người cao tuổi sống an yên tuổi già
1. Một cơ thể khỏe mạnh
Ở tuổi nào cũng vậy, sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất. Tiền bạc hết còn có thể kiếm lại. Nhà cửa cũ có thể sửa sang. Nhưng sức khỏe một khi mất đi, nhiều khi có muốn đổi bằng bao nhiêu tiền cũng không lấy lại được.
Vì thế, đến tuổi trung niên và tuổi già, điều cần ưu tiên nhất là chăm sóc cơ thể mình.
Khám sức khỏe định kỳ, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên… nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là nền tảng giúp tuổi già bớt bệnh tật.
Khi cơ thể khỏe mạnh, con người cũng có nhiều tự do hơn. Có thể đi dạo công viên, tự đi chợ, gặp gỡ bạn bè, thậm chí đi du lịch đây đó để tận hưởng cuộc sống.
Một tuổi già khỏe mạnh chính là phúc khí lớn nhất.
2. Có sở thích riêng để cuộc sống không nhàm chán
Quan sát những người lớn tuổi sống vui vẻ, dễ thấy họ thường có cho mình một niềm yêu thích riêng.
Người thích chăm cây, ngày nào cũng tỉ mẩn ngoài ban công. Người mê chụp ảnh, cứ rảnh là mang máy đi dạo. Có người tham gia đội văn nghệ, câu lạc bộ khiêu vũ hay dưỡng sinh.
Bạn đừng xem nhẹ những sở thích ấy. Sau khi nghỉ hưu, thứ con người có nhiều nhất chính là thời gian. Nếu không có việc gì để mong chờ mỗi ngày, cuộc sống rất dễ rơi vào cảm giác trống rỗng.
Nhiều người về già chỉ quanh quẩn với điện thoại, tivi rồi thấy ngày tháng trôi qua buồn tẻ. Trong khi đó, một sở thích nhỏ lại có thể giúp tinh thần trẻ hơn, cuộc sống nhiều màu sắc hơn và não bộ cũng hoạt động tích cực hơn.
3. Có vài người bạn thật lòng
Ở các khu dân cư, không khó để thấy những nhóm người lớn tuổi tụ tập đánh cờ, uống trà, đi chợ hay rủ nhau đi khám bệnh.
Tuổi già đôi khi không sợ bệnh tật bằng sợ cô đơn. Có vài người bạn hiểu mình, thỉnh thoảng gọi điện hỏi han, rủ nhau đi ăn sáng hay sang nhà trò chuyện, đó đã là niềm vui rất lớn.
Nhiều người từng nói: Con cháu quan trọng, nhưng bạn bè tuổi già cũng là một "báu vật". Bởi có những tâm sự chỉ bạn đồng trang lứa mới dễ thấu hiểu.
Được ngồi cùng nhau ăn bát mì nóng, kể vài câu chuyện cũ, cười vài tiếng giòn tan… đôi khi còn khiến lòng người ấm áp hơn mọi sự náo nhiệt.
4. Duy trì các mối quan hệ xã hội
Nhiều người sau nghỉ hưu chọn tham gia các hội nhóm: dưỡng sinh, hát, khiêu vũ, đạp xe, nuôi chim cảnh… Nhờ vậy mà mỗi ngày đều có lý do để bước ra khỏi nhà.
Có hôm bạn lười biếng không muốn đi, lại có bạn gọi điện giục: "Ra đây tập cho vui". Thế là lại thay quần áo, đi vận động một buổi, ra mồ hôi, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Các nghiên cứu tâm lý cũng cho thấy, người cao tuổi duy trì giao tiếp xã hội thường có tinh thần tích cực hơn, giảm nguy cơ trầm cảm và sống lâu hơn.
Con người vốn không thể sống tách biệt quá lâu. Tuổi già càng cần những kết nối giản dị nhưng chân thành.
5. Một tâm thế bình thản
Khi còn trẻ, nhiều người luôn muốn hơn thua, muốn chứng minh bản thân, muốn giành phần đúng. Nhưng đi qua đủ thăng trầm mới nhận ra: Có những chuyện thật ra không đáng để mình hao tâm tổn sức đến vậy.
Tuổi tác càng lớn, lòng người càng nên học cách nhẹ đi. Gặp chuyện không vui thì bớt để bụng. Gặp người không hợp thì giữ khoảng cách. Vợ chồng có cãi vã, đôi khi người biết xuống nước trước lại là người khôn ngoan hơn.
Một tâm thế bình thản giúp con người bớt rất nhiều phiền não. Và cũng chỉ khi lòng đủ yên, ta mới nhìn thấy những niềm vui nhỏ bé mà trước đây từng bỏ lỡ.
6. Có tiền để tự chủ cuộc sống
Nhiều người ngại nói đến tiền bạc khi về già. Nhưng thực tế, tuổi già có chút tích lũy sẽ sống chủ động và nhẹ lòng hơn rất nhiều. Bởi từ chuyện khám bệnh, thuốc men cho đến du lịch, gặp gỡ bạn bè hay theo đuổi sở thích cá nhân… mọi thứ đều cần tài chính làm nền tảng.
Khi còn khả năng tự lo cho mình, người lớn tuổi cũng cảm thấy tự tin và có giá trị hơn. Ngược lại, nếu chuyện gì cũng phải ngửa tay xin con cháu, nhiều khi trong lòng sẽ dễ chạnh buồn.
Tiền không phải tất cả, nhưng ở tuổi xế chiều, nó đem lại cảm giác an toàn rất thực tế.
7. Giữ cảm xúc ổn định
Theo các chuyên gia, cảm xúc tiêu cực kéo dài có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Một người ngày nào cũng bực bội, cáu gắt, lo âu thì cơ thể rất khó khỏe mạnh lâu dài.
Vì thế, càng lớn tuổi bạn càng cần học cách bảo vệ cảm xúc của mình. Đừng quá để tâm chuyện người khác nói gì. Cũng đừng giữ mãi những điều khiến mình khó chịu.
Khi gia đình xảy ra mâu thuẫn, thay vì nổi nóng, hãy cho bản thân một khoảng lặng: đi dạo, ăn món mình thích hoặc làm điều gì khiến tâm trạng dịu xuống.
Người có cảm xúc ổn định thường sống nhẹ nhàng và khiến người khác cũng thấy dễ chịu khi ở bên.
8. Bớt can thiệp vào cuộc sống của con cháu
Có lẽ đây là điều khó nhất với nhiều người lớn tuổi. Khi thấy con cái làm điều không vừa ý, không ít cha mẹ muốn can thiệp hoặc kiểm soát.
Nhưng con cái rồi cũng trưởng thành, có suy nghĩ và cách sống riêng. Chỉ cần chúng sống tử tế, đi đúng đường thì đôi khi cha mẹ nên học cách buông bớt. Từ chuyện nhà cửa, hôn nhân đến cách dạy con cháu, nói ít đi một chút đôi khi lại giúp gia đình yên ấm hơn.
Tuổi già có 8 "tài sản" này mới là phúc lớn nhất đời người
Tuổi già hạnh phúc không phải lúc nào cũng là "quản được mọi chuyện", mà là biết dành thời gian cho chính mình, tìm niềm vui riêng và giữ tâm trí nhẹ nhõm. Suy cho cùng, hạnh phúc tuổi xế chiều không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu thứ, mà ở cảm giác lòng mình có bình yên hay không.
Giữ được sức khỏe, bạn bè, niềm vui sống và một tâm thế nhẹ nhàng… đó mới là những "tài sản" quý giá nhất của đời người.
Đừng để bị ghét lúc nào không hay: 5 câu người EQ thấp cứ mở miệng là nóiGia đình - 44 phút trước
GĐXH - Trong giao tiếp hằng ngày, những người có EQ thấp thường vô tình hoặc cố ý sử dụng những câu nói khiến người đối diện cảm thấy bị tổn thương hoặc không được tôn trọng.
Đến tuổi già mới hiểu: 4 điều càng kỳ vọng càng dễ thất vọngGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Tuổi già chỉ thực sự hạnh phúc khi con người biết buông những kỳ vọng không cần thiết.
Nhiều người bắt đầu đổi vận sau khi cắt bớt 4 mối quan hệ độc hại nàyGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn cuộc sống tốt lên thì phải tìm cơ hội mới, gặp quý nhân hay kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng thực tế, đôi khi bước ngoặt lớn nhất lại bắt đầu từ việc dám rời xa những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi, bị kiểm soát hoặc liên tục hao tổn năng lượng.
Cung hoàng đạo nào hay đố kỵ nhất?Gia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Đố kỵ là cảm xúc mà hầu như ai cũng từng trải qua. Tuy nhiên, ở mỗi cung hoàng đạo, mức độ ghen tị và cách thể hiện lại hoàn toàn khác nhau.
Phụ nữ sau tuổi 50: Muốn tuổi già an yên, hãy học cách buông bỏ 3 điều nàyGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Người ta thường nói, tuổi 50 là ngưỡng cửa đặc biệt của cuộc đời người phụ nữ. Sau nửa đời người bận rộn vì chồng con, vì gia đình, đây cũng là lúc nhiều phụ nữ nhìn lại và tự hỏi: Mình đã sống cho bản thân được bao nhiêu?
8 điều nên học từ sớm để về già không cô đơnGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều người dành cả đời để chuẩn bị tài chính cho tương lai nhưng lại quên chuẩn bị tâm lý cho những năm tháng về già.
Cha mẹ khôn ngoan không chỉ nhìn tiền và bằng cấp khi con chọn bạn đời, mà đặc biệt để ý 2 điều nàyGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Khi con cái bước vào chuyện yêu đương, nhiều phụ huynh chỉ chăm chăm nhìn điều kiện bên ngoài. Nhưng người có trải nghiệm sống thường hiểu rằng, thứ quyết định hôn nhân lâu dài không nằm ở bảng lương hay tấm bằng.
68 tuổi, người đàn ông nghỉ hưu an nhàn nhiều năm nhờ một quyết định từ năm 20 tuổiGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Chính việc chấp nhận thiệt thòi một chút khi còn trẻ đã giúp ông Ngạn đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm từ năm 42 tuổi và tận hưởng cuộc sống an nhàn suốt hơn hai thập kỷ qua.
Những cặp con giáp cưới nhau là đổi vận: Kết hôn càng lâu càng phát tàiGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những cặp con giáp khi kết duyên không chỉ hòa hợp về tính cách mà còn hỗ trợ nhau trong công việc, tài chính và cuộc sống gia đình.
3 điều phụ nữ nên làm ở tuổi trung niên để tuổi già được an nhànGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Người ta thường nghĩ tuổi già có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào con cái. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra một điều: Tuổi già bình yên không phải là món quà ai đó mang đến, mà là kết quả của những gì chúng ta chuẩn bị từ tuổi trung niên.
Người phụ nữ có 3 đặc điểm này thường rất 'vượng phúc': Càng lớn tuổi càng sống an yên, hạnh phúcGia đình
GĐXH - Nhiều người cho rằng phụ nữ có “số hưởng” là do may mắn. Nhưng thực tế, hậu vận của một người thường được quyết định bởi cách sống, cách nghĩ và cách đối đãi với chính bản thân mình mỗi ngày.