Phụ nữ từng sống thiếu thốn thường có 2 thói quen này khi ăn uống
GĐXH - Một người có thể ăn mặc chỉn chu, nói chuyện khéo léo, nhưng cảm giác thiếu thốn bên trong đôi khi lại lộ rõ trên bàn ăn. Theo góc nhìn tâm lý đời sống, nhiều phụ nữ từng lớn lên trong cảnh thiếu thốn thường mang theo những thói quen rất khó che giấu.
Một người phụ nữ có từng sống trong thiếu thốn hay không, nhìn lúc ăn thường rất rõ
Người ta thường nói, muốn hiểu một người, hãy nhìn cách họ đối xử với đồ ăn và những bữa cơm hằng ngày.
Trang phục có thể được chăm chút, lời nói có thể được rèn luyện, nhưng những phản xạ rất nhỏ trên bàn ăn lại thường là thứ khó che giấu nhất. Có người ăn uống tự nhiên, thoải mái. Có người luôn dè dặt, căng thẳng, như sợ mình làm phiền người khác. Cũng có người lại tiêu xài, gọi món quá mức như để bù đắp điều gì đó còn thiếu bên trong.
Theo góc nhìn tâm lý đời sống, cảm giác thiếu thốn từ nhỏ đôi khi không biến mất khi trưởng thành. Nó âm thầm đi theo con người vào cả cách ăn, cách sống và cách tận hưởng cuộc đời.
Người lớn lên trong đủ đầy thường có cảm giác “được phép thoải mái”
Một người phụ nữ có nền tảng gia đình ổn định thường mang theo cảm giác an toàn rất tự nhiên.
Khi ăn uống, họ không quá gồng mình giữ ý cũng không cố chứng tỏ điều gì. Họ biết tận hưởng món ăn, cư xử vừa phải, thoải mái nhưng vẫn chừng mực. Đó không hẳn là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác mình xứng đáng được tận hưởng và không cần phải lo sợ bị đánh giá.
Ngược lại, nhiều phụ nữ từng sống trong cảnh thiếu thốn từ nhỏ lại rất dễ để lộ cảm giác tự ti ngay trên bàn ăn.
2 biểu hiện trên bàn ăn của phụ nữ lớn lên trong thiếu thốn
1. Ăn uống quá dè dặt, lúc nào cũng “giữ ý”
Đây là biểu hiện rất phổ biến.
Khi đi ăn cùng người khác, họ thường không dám gắp món mình thích, không dám gọi thêm đồ ăn, luôn ăn rất nhỏ nhẹ và có xu hướng nhường phần ngon cho người khác. Ngay cả khi trước mặt là một bàn ăn thịnh soạn, họ vẫn giữ tâm lý phải “tiết chế”, sợ bị đánh giá là ăn nhiều hoặc vô ý.
Nhiều người nghĩ đó là phép lịch sự hoặc tính cách hiền lành. Nhưng sâu bên trong, đôi khi đó lại là dấu vết của cảm giác thiếu an toàn kéo dài.
Những người lớn lên trong môi trường luôn phải nhịn, phải tiết kiệm hoặc sợ làm phiền người khác thường dễ hình thành tâm lý “không dám thoải mái”. Theo thời gian, điều đó trở thành phản xạ vô thức.
Họ không thực sự thả lỏng được trong những khoảnh khắc đáng lẽ phải vui vẻ và dễ chịu nhất.
2. Hoặc quá tiết kiệm, hoặc tiêu xài cực đoan với đồ ăn
Một kiểu khác cũng rất dễ gặp là thái độ cực đoan với chuyện ăn uống.
Có người quá tiết kiệm, luôn tiếc tiền khi ăn, gọi món rất căng thẳng, dù điều kiện hiện tại đã tốt hơn nhiều. Họ khó tận hưởng cảm giác đủ đầy vì nỗi lo thiếu thốn vẫn còn nguyên bên trong.
Nhưng cũng có người đi theo hướng ngược lại: tiêu xài mạnh tay, gọi rất nhiều món, ăn uống phô trương hoặc lãng phí như một cách bù đắp cho những ngày từng không có được cảm giác đầy đủ.
Thoạt nhìn, hai kiểu người này hoàn toàn khác nhau. Nhưng thực ra, gốc rễ tâm lý lại khá giống nhau: đều xuất phát từ cảm giác thiếu thốn kéo dài trong quá khứ.
Một người thực sự có nội tâm đủ đầy thường không quá hà tiện nhưng cũng không tiêu xài để chứng minh điều gì. Họ biết trân trọng thức ăn, biết tận hưởng vừa đủ và không để chuyện ăn uống trở thành nơi giải tỏa mặc cảm.
Điều một người mang theo suốt đời đôi khi không phải là nghèo hay giàu, mà là cảm giác mình có đủ hay không
Gia cảnh không chỉ ảnh hưởng đến điều kiện sống, mà còn tác động sâu đến cảm giác an toàn và cách một người nhìn nhận bản thân.
Có những người dù đã trưởng thành, có công việc ổn định, cuộc sống khá hơn trước rất nhiều nhưng bên trong vẫn luôn tồn tại cảm giác thiếu hụt. Và chính cảm giác ấy khiến họ khó thư giãn, khó tận hưởng hoặc luôn sống trong trạng thái dè chừng.
Thực tế, sự đủ đầy lớn nhất không nằm ở bàn ăn có bao nhiêu món, mà là việc một người có thể bình thản tận hưởng cuộc sống mà không còn mặc cảm, lo sợ hay cố bù đắp điều gì.
Một người phụ nữ thực sự trưởng thành thường không phô trương sự giàu có, cũng không sống co cụm vì mặc cảm thiếu thốn. Họ giữ được sự tự nhiên, chừng mực và cảm giác thoải mái trong những điều rất đời thường.
