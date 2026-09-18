3 cách hành xử tưởng bình thường nhưng lại làm phụ nữ trở nên mất điểm

Một người càng trưởng thành, vì sao khi yêu lại càng dễ 'hóa trẻ con'? GĐXH - Đang độc lập, mạnh mẽ nhưng khi yêu lại dễ dỗi hờn, nũng nịu và muốn được người ấy chăm sóc từng chút. Vì sao chúng ta thường “trẻ con" khi yêu và điều gì thực sự đứng sau những hành động tưởng như vô lý này?

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình GĐXH - Hôn nhân vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng một người lại ngày càng mong chờ tin nhắn, cuộc trò chuyện từ một người khác. Đây có thể là dấu hiệu của “ngoại tình tư tưởng” – kiểu phản bội âm thầm nhưng dễ khiến hôn nhân rạn nứt.

6 chuyện tưởng nên nói với chồng nhưng đôi khi im lặng lại tốt hơn GĐXH - Chia sẻ cùng nhau giúp nền tảng trong hôn nhân ngày một bền vững. Tuy nhiên, có những chuyện không nhất thiết phải nói vì khi nói ra có thể khiến người trong cuộc tổn thương, mất lòng tin hoặc đôi khi là mâu thuẫn kéo dài.