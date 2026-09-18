3 cách hành xử tưởng bình thường nhưng lại làm phụ nữ trở nên mất điểm

Một người càng trưởng thành, vì sao khi yêu lại càng dễ 'hóa trẻ con'?Chuyện vợ chồng -
GĐXH - Đang độc lập, mạnh mẽ nhưng khi yêu lại dễ dỗi hờn, nũng nịu và muốn được người ấy chăm sóc từng chút. Vì sao chúng ta thường “trẻ con" khi yêu và điều gì thực sự đứng sau những hành động tưởng như vô lý này?
Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tìnhChuyện vợ chồng -
GĐXH - Hôn nhân vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng một người lại ngày càng mong chờ tin nhắn, cuộc trò chuyện từ một người khác. Đây có thể là dấu hiệu của “ngoại tình tư tưởng” – kiểu phản bội âm thầm nhưng dễ khiến hôn nhân rạn nứt.
6 chuyện tưởng nên nói với chồng nhưng đôi khi im lặng lại tốt hơnChuyện vợ chồng -
GĐXH - Chia sẻ cùng nhau giúp nền tảng trong hôn nhân ngày một bền vững. Tuy nhiên, có những chuyện không nhất thiết phải nói vì khi nói ra có thể khiến người trong cuộc tổn thương, mất lòng tin hoặc đôi khi là mâu thuẫn kéo dài.
Vợ chồng lục đục vì một việc rất nhỏ: Nhiều người mắc mà không nhận raChuyện vợ chồng -
GĐXH - Việc nhà tưởng chẳng đáng bao nhiêu nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại có thể khiến vợ chồng tích tụ bực bội, trách móc và dần xa cách nhau.
Kết hôn muộn: Vì sao giới trẻ ngày càng nhiều người ngại cưới, ngại sinh con?Chuyện vợ chồng -
GĐXH - Kết hôn muộn đang trở thành xu hướng của nhiều người trẻ lựa chọn. Đằng sau quyết định này không chỉ là thay đổi quan niệm về hôn nhân mà còn là áp lực tài chính, công việc, nhà ở, chi phí nuôi con và cả quan điểm khác nhau giữa nhiều thế hệ.
Vì sao người có tất cả vẫn ngoại tình? Tâm lý phía sau sự phản bộiChuyện vợ chồng -
GĐXH - Có gia đình, công việc ổn định và cuộc sống đủ đầy nhưng vẫn ngoại tình – vì sao? Đằng sau sự phản bội đôi khi không chỉ là chuyện tình cảm mà còn là những khoảng trống tâm lý, cảm giác cô đơn và nhu cầu tìm kiếm sự mới mẻ trong một mối quan hệ.
Trước khi cưới, 3 điều càng rõ ràng càng giúp hôn nhân tránh rủi roChuyện vợ chồng -
GĐXH - Kết hôn không chỉ là chuyện tình yêu mà còn là bước vào cuộc sống chung với nhiều trách nhiệm. Trước khi cưới, các cặp đôi nên thống nhất rõ về tài chính, quan điểm sống và ranh giới với gia đình hai bên để hạn chế mâu thuẫn về sau.
3 cách làm mẹ chồng yêu quý, nàng dâu khéo léo nên biếtChuyện vợ chồng -
GĐXH - Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ dễ hòa thuận hơn nếu nàng dâu biết cách cư xử tinh tế. Chỉ với 3 điều đơn giản dưới đây, bạn có thể tạo thiện cảm, xây dựng sự tin tưởng và khiến mẹ chồng ngày càng yêu quý mình.
4 kiểu cư xử này của đàn ông sẽ vô tình đẩy mối quan hệ đến 'bờ vực'Chuyện vợ chồng -
GĐXH - Không phải những chuyện lớn, đôi khi chính cách nói chuyện và ứng xử thiếu tinh tế của đàn ông lại khiến phụ nữ tổn thương, thất vọng. Có 4 kiểu cư xử tưởng bình thường nhưng dễ khiến tình cảm dần rạn nứt.
Càng cưới lâu càng thấm: 6 sự thật về hôn nhân không phải ai cũng nóiChuyện vợ chồng -
GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng hôn nhân lại được quyết định bởi tiền bạc, trách nhiệm, gia đình và cách hai người đồng hành với nhau.