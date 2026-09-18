3 cách hành xử tưởng bình thường nhưng lại làm phụ nữ trở nên mất điểm

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải cứ được yêu chiều, nhường nhịn hay xinh đẹp là giữ được mối quan hệ lâu dài. Trong tình yêu, phụ nữ đôi khi có những cách cư xử tưởng như bỉnh thường nhưng lại dần trở thành điểm trừ trong mắt người mình yêu.

Những hành động tưởng bình thường nhưng lại khiến phụ nữ mất giá trong tình yêu - Ảnh 1.Một người càng trưởng thành, vì sao khi yêu lại càng dễ 'hóa trẻ con'?

GĐXH - Đang độc lập, mạnh mẽ nhưng khi yêu lại dễ dỗi hờn, nũng nịu và muốn được người ấy chăm sóc từng chút. Vì sao chúng ta thường “trẻ con" khi yêu và điều gì thực sự đứng sau những hành động tưởng như vô lý này?

Những hành động tưởng bình thường nhưng lại khiến phụ nữ mất giá trong tình yêu - Ảnh 2.Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

GĐXH - Hôn nhân vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng một người lại ngày càng mong chờ tin nhắn, cuộc trò chuyện từ một người khác. Đây có thể là dấu hiệu của “ngoại tình tư tưởng” – kiểu phản bội âm thầm nhưng dễ khiến hôn nhân rạn nứt.

Những hành động tưởng bình thường nhưng lại khiến phụ nữ mất giá trong tình yêu - Ảnh 3.6 chuyện tưởng nên nói với chồng nhưng đôi khi im lặng lại tốt hơn

GĐXH - Chia sẻ cùng nhau giúp nền tảng trong hôn nhân ngày một bền vững. Tuy nhiên, có những chuyện không nhất thiết phải nói vì khi nói ra có thể khiến người trong cuộc tổn thương, mất lòng tin hoặc đôi khi là mâu thuẫn kéo dài.

Những hành động tưởng bình thường nhưng lại khiến phụ nữ mất giá trong tình yêu - Ảnh 4.Vợ chồng lục đục vì một việc rất nhỏ: Nhiều người mắc mà không nhận ra

GĐXH - Việc nhà tưởng chẳng đáng bao nhiêu nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại có thể khiến vợ chồng tích tụ bực bội, trách móc và dần xa cách nhau.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Hôn nhân vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng một người lại ngày càng mong chờ tin nhắn, cuộc trò chuyện từ một người khác. Đây có thể là dấu hiệu của “ngoại tình tư tưởng” – kiểu phản bội âm thầm nhưng dễ khiến hôn nhân rạn nứt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.