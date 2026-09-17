Cay đắng ngày họp lớp: Thật thà tiết lộ mức lương hưu, tôi bị bạn bè nghi 'nổ' rồi đuổi khỏi nhóm chung

Câu chuyện họp lớp của ông Giang Quốc (sống tại Trung Quốc) là một bài học cay đắng như thế, theo Đời sống Pháp luật.

Buổi họp lớp bất ngờ sau nhiều năm xa cách

Tôi vừa bước vào tuổi nghỉ hưu tròn 1 năm. Nhờ quãng thời gian công tác miệt mài, có nhiều đóng góp tích cực cho cơ quan nên đường công danh của tôi tương đối thuận lợi.

Mức đãi ngộ tốt trong những năm tháng cống hiến giúp tôi duy trì một khoản lương hưu khá hậu hĩnh khi về già.

Cách đây hai tháng, trong chuyến du lịch cùng gia đình, tôi vô tình chạm mặt ông Trương – lớp trưởng thời đại học. Sau những giây phút bồi hồi ôn lại chuyện cũ, ông Trương hào hứng thông báo về kế hoạch tổ chức một buổi họp lớp quy mô sau bao năm xa cách.

Tôi vô cùng ủng hộ ý tưởng này, với tôi đó không chỉ là cơ hội gặp gỡ nhóm bạn thân mà còn là dịp để kết nối lại với những người bạn cũ đã lỡ mất liên lạc từ lâu.

Tôi từng ngây thơ tin rằng tình bạn tuổi học trò là thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất. Nhưng hóa ra, dòng chảy thời gian cùng sự chênh lệch về địa vị, kinh tế đã vô tình tạo nên khoảng cách lớn, bào mòn niềm tin vốn có giữa những người bạn cũ. Ảnh minh họa

Khi cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề thu nhập và lương hưu

Buổi họp lớp diễn ra ấm cúng tại một khách sạn ngay trung tâm thành phố. Nhờ sự nhiệt tình của lớp trưởng, hầu như mọi thành viên đều có mặt đông đủ. Bầu không khí ban đầu vô cùng xôm tụ, rộn rã tiếng cười nói sau hàng thập kỷ chia xa.

Thế nhưng, khi cuộc vui mới trôi qua được khoảng 30 phút, ông Trương bất ngờ đưa ra một câu hỏi khá nhạy cảm: "Lương hưu của mọi người hiện tại thế nào?"

Không gian đột ngột lắng xuống. Để phá tan sự ngượng ngùng, lớp trưởng xung phong chia sẻ trước: "Tôi nhận được khoảng 7.000 - 8.000 NDT/tháng (khoảng 27 - 30 triệu đồng). Cộng thêm chút trợ cấp từ con cái, hai vợ chồng sống khá dư dả."

Tiếp lời, ông Lưu, người từng làm việc tại một công ty nước ngoài, cũng xác nhận có mức lương hưu tương tự. Một vài người khác gật gù đồng tình rằng thu nhập nghỉ hưu của họ cũng nằm trong khoảng đó.

Thật thà tiết lộ lương hưu và cái nhìn nghi ngại từ bạn cũ

Thấy tôi ngồi lặng thinh, ông Trương liền quay sang hỏi trực tiếp: "Còn Giang Quốc thì sao?". Chẳng nghĩ ngợi sâu xa, tôi thật thà trả lời: "Tôi nhận khoảng 15.000 NDT/tháng (khoảng 58 triệu đồng)."

Con số này vừa thốt ra đã khiến cả bàn tiệc ngỡ ngàng. Thời sinh viên, tôi không phải là gương mặt quá xuất sắc trong lớp, nên mức lương hưu cao vượt trội này có lẽ đã nằm ngoài hình dung của nhiều người.

Nhận thấy không khí thoáng chùng xuống, lớp trưởng vội phá tan sự im lặng: "Xem ra công ty ông đãi ngộ hào phóng thật. Mức lương hưu này đúng là quá tốt!"

Dù mọi người nhanh chóng lái câu chuyện sang chủ đề khác, tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của một số bạn học. Bầu không khí tự nhiên, đầm ấm ban đầu dường như đã bị thay thế bởi sự gượng gạo và khoảng cách.

Bị đuổi khỏi nhóm lớp vì bị nghi ngờ là khoe khoang lương hưu

Tan tiệc, tôi trở về nhà với tâm trạng thản nhiên. Thế nhưng, khi mở điện thoại để xem tình hình trao đổi của lớp sau buổi gặp, tôi sững người khi phát hiện mình đã bị xóa khỏi nhóm chat chung.

Bàng hoàng trước điều xảy ra, tôi liên hệ riêng với vài người bạn thân. Kỳ lạ thay, họ cho biết tài khoản của họ vẫn ở trong nhóm và mọi người vẫn trò chuyện bình thường.

Sáng hôm sau, tôi chủ động gọi điện cho ông Trương để tìm hiểu lý do. Sau vài nhịp chuông, lớp trưởng bắt máy với giọng điệu vẫn lịch sự. Không muốn vòng vo, tôi hỏi thẳng nguyên do mình bị gạch tên.

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi giải thích: "Thực ra, có những việc ông không nên chia sẻ quá thật thà. Sau khi nghe mức lương hưu của ông, một số người nghi ngờ ông nói dối và khoe khoang. Họ cho rằng không muốn chung nhóm với một người thiếu trung thực. Tôi biết ông có năng lực và hoàn toàn xứng đáng với mức thu nhập đó, nên tôi vẫn đang giải thích giúp ông."

Nhận lời giải thích ấy, tôi chỉ biết dâng lên một cảm giác bất bình và cay đắng. Chỉ vì một câu nói thật thà về mức lương hưu cá nhân mà tình cảm bạn bè bao năm lại trở nên sứt mẻ đến nông nỗi này.

Chỉ vì một câu nói thật thà về mức lương hưu cá nhân mà tình cảm bạn bè bao năm lại trở nên sứt mẻ đến nông nỗi này. Ảnh minh họa

Bài học về sự thấu hiểu và khoảng cách thời gian

Thấy tôi im lặng, ông Trương vội trấn an: "Ông đừng để bụng làm gì. Tôi là lớp trưởng, tôi sẽ duyệt đưa ông trở lại nhóm ngay bây giờ."

Tôi cúp máy, lòng nặng trĩu. Tôi từng ngây thơ tin rằng tình bạn tuổi học trò là thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất, nhưng hóa ra, dòng chảy thời gian cùng sự chênh lệch về địa vị, kinh tế đã vô tình tạo nên khoảng cách lớn, bào mòn niềm tin vốn có giữa những người bạn cũ.

Dù sau đó đã được thêm lại vào nhóm lớp, cảm giác vui vẻ và tự nhiên trong tôi đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, mỗi khi muốn gửi một lời nhắn hay bình luận điều gì, tôi đều phải đắn đo, đề phòng thật kỹ.

Mức lương hưu 58 triệu đồng ấy hóa ra không chỉ là phần thưởng cho những năm tháng lao động, mà còn là một "liều thuốc thử" đắt giá cho tình bạn tuổi xế chiều.

Sau khi nghỉ hưu, đừng vội tiết lộ lương hưu

Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, nhiều người cao tuổi bắt đầu đối diện với những câu hỏi tưởng chừng chỉ là chuyện trò xã giao như: "Nhận lương hưu bao nhiêu?", "Có đủ tiêu không?"... Tuy nhiên, nếu trả lời quá thật thà, đôi khi lại vô tình kéo theo cảm giác so sánh, chạnh lòng, thậm chí trở thành chủ đề bàn tán sau lưng, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Dưới đây là 3 gợi ý giúp bạn giữ được sự riêng tư mà vẫn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

1. "Đủ tiêu, sống vui là được": Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tinh tế. Không cần nói cụ thể con số, cũng không vòng vo né tránh, bạn chỉ đơn giản cho thấy mình hài lòng với hiện tại – đủ ăn, đủ mặc, sống thanh thản và vui vẻ.

2. "Chuyện gia đình thôi, mình nói chuyện khác đi": Đây là một cách chuyển chủ đề khéo léo, vừa thể hiện sự lịch thiệp vừa đặt ra ranh giới riêng tư một cách rõ ràng. Bạn không gắt gỏng hay khó chịu, chỉ đơn giản đang bảo vệ sự yên ổn trong cuộc sống của mình.

3. "Giờ chỉ mong có sức khỏe là mừng rồi": Một câu trả lời đầy chiều sâu, vừa nhẹ nhàng chuyển hướng cuộc trò chuyện sang điều quan trọng nhất của tuổi già: sức khỏe và sự bình an.