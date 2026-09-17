Một người càng trưởng thành, vì sao khi yêu lại càng dễ 'hóa trẻ con'?

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Đang độc lập, mạnh mẽ nhưng khi yêu lại dễ dỗi hờn, nũng nịu và muốn được người ấy chăm sóc từng chút. Vì sao chúng ta thường “trẻ con" khi yêu và điều gì thực sự đứng sau những hành động tưởng như vô lý này?

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