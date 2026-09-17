Một người càng trưởng thành, vì sao khi yêu lại càng dễ 'hóa trẻ con'?

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình GĐXH - Hôn nhân vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng một người lại ngày càng mong chờ tin nhắn, cuộc trò chuyện từ một người khác. Đây có thể là dấu hiệu của “ngoại tình tư tưởng” – kiểu phản bội âm thầm nhưng dễ khiến hôn nhân rạn nứt.

Kết hôn muộn: Vì sao giới trẻ ngày càng nhiều người ngại cưới, ngại sinh con? GĐXH - Kết hôn muộn đang trở thành xu hướng của nhiều người trẻ lựa chọn. Đằng sau quyết định này không chỉ là thay đổi quan niệm về hôn nhân mà còn là áp lực tài chính, công việc, nhà ở, chi phí nuôi con và cả quan điểm khác nhau giữa nhiều thế hệ.