Lương hưu cao vẫn muốn đi làm, cụ ông nhận bài học sau 4 tháng

Nhiều người mong đến tuổi nghỉ hưu để được sống thong thả, không còn áp lực công việc. Thế nhưng với một số người, những ngày quá nhàn rỗi lại khiến họ cảm thấy trống trải. Ông Vương (67 tuổi, sống tại Thượng Hải, Trung Quốc) là một trường hợp như vậy. Dù mỗi tháng nhận 8.600 NDT tiền lương hưu, tương đương khoảng 33 triệu đồng, ông vẫn quyết định đi làm bảo vệ và rồi phải đưa ra một lựa chọn ngoài dự tính, theo Đời sống Pháp luật.

Có lương hưu cao nhưng vẫn thấy trống trải

Ở tuổi 67, ông Vương sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) có cuộc sống nghỉ hưu khá thoải mái. Mỗi tháng, ông nhận 8.600 NDT tiền lương hưu, đủ để không phải lo lắng nhiều về kinh tế.

Những ngày đầu nghỉ hưu, ông tận hưởng cuộc sống chậm rãi. Buổi sáng ông đi bộ trong công viên, gặp bạn bè đánh cờ, buổi chiều đọc sách và tự tay chuẩn bị những bữa cơm cho gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống lặp đi lặp lại khiến ông dần cảm thấy hụt hẫng.

"Ngày nào cũng quanh đi quẩn lại vài việc, đôi khi tôi thấy mình vô dụng", ông tâm sự với vợ.

Bà Lý vốn năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng nên hiểu tâm trạng của chồng. Khi ông muốn tìm một công việc để cuộc sống có thêm mục tiêu, bà không ngăn cản.

Chỉ một thời gian ngắn, ông nhận ra công việc bảo vệ tại bệnh viện không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng. Ảnh minh họa

Nhận việc bảo vệ dù lương chỉ 9 triệu đồng

Thông qua một người bạn trong khu phố, ông Vương được giới thiệu làm bảo vệ tại một bệnh viện. Mức lương 2.500 NDT/tháng, khoảng 9,6 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với khoản lương hưu 31 triệu đồng của ông, nhưng ông không đi làm vì tiền.

Điều ông cần là cảm giác mình vẫn có ích, vẫn được giao tiếp và có một công việc để thực hiện mỗi ngày.

Ban đầu, ông khá hào hứng. Công việc giúp ông gặp gỡ đồng nghiệp, tiếp xúc với nhiều người và cảm thấy cuộc sống bớt nhàm chán. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, ông nhận ra công việc bảo vệ tại bệnh viện không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng.

Tai nạn khiến ông phải dừng công việc

Công việc yêu cầu ông đứng trong thời gian dài, xử lý những tình huống phát sinh, đôi khi hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân. Ông còn phải làm việc giữa trời nắng hoặc trực ca đêm.

Ở tuổi 67, cơ thể ông không dễ thích nghi với cường độ này. Sau những lần hỗ trợ bệnh nhân, ông thường mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục vì không muốn bỏ cuộc.

Cho đến một ngày, ông trượt chân trên cầu thang ướt và bị chấn thương nặng vùng lưng, phải nhập viện điều trị. Nhìn chồng nằm trên giường bệnh, bà Lý vừa thương vừa xót xa. Các con cũng khuyên bố nên nghỉ việc.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông Vương quyết định xin nghỉ, khép lại công việc bảo vệ chỉ sau 4 tháng.

Trở lại cuộc sống nghỉ hưu, ông thay đổi suy nghĩ

Sau trải nghiệm này, ông Vương nhận ra sức khỏe mới là điều cần được đặt lên hàng đầu khi bước vào tuổi già. Ông hiểu rằng điều mình thiếu sau khi nghỉ hưu không nhất thiết là một công việc. Đó có thể chỉ là cảm giác được kết nối, được vận động và có mục tiêu cho mỗi ngày.

Thay vì tiếp tục tìm một công việc nặng nhọc, ông quay lại với những hoạt động phù hợp hơn. Ông đi dạo cùng vợ, chăm sóc cây cối, đọc sách và chơi với cháu nội.

"Đi làm khiến tôi thấy mình có ích, nhưng cuối cùng tôi hiểu ra: niềm vui thật sự nằm ở gia đình, ở những khoảnh khắc bình dị bên vợ con", ông chia sẻ.

5 việc nên làm sớm sau khi nghỉ hưu

Du lịch giúp người có tuổi nâng cao sức khỏe, trí óc minh mẫn, tăng cường giao tiếp xã hội từ đó làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Ảnh minh họa

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội

Bằng cách tham gia cộng đồng hưu trí, người hưu trí có thể trải nghiệm những hoạt động mới mà bạn chưa từng tham gia trước đây. Ngoài ra, họ có thể thử sức với một bộ môn mà họ hứng thú nhưng trước đó chưa bắt tay vào làm vì không có thời gian, theo Lao Động.

Sưu tầm một đồ vật

Nhiều người cao tuổi tìm một sở thích mới khi nghỉ hưu. Một số sưu tập tiền xu, tem, thẻ hoặc thậm chí cả ô tô. Việc sưu tầm và thu thập đồ vật sẽ kích hoạt niềm đam mê, tạo cho con người nhiều cảm hứng.

Học điều mới

Nghỉ hưu là thời gian lý tưởng để học tập và mở mang kiến thức. Giữ cho tâm trí của bạn hoạt động, duy trì sự năng động, ham học hỏi là phẩm chất cần có ở bất kì độ tuổi nào.

Nuôi thú cưng

Việc nhận nuôi thú cưng không chỉ giúp người hưu trí có thêm một người bạn mà còn tạo nên nhiều niềm vui, tăng hoạt động trong ngày. Nhiều người bắt đầu nuôi thú cưng sau khi nghỉ hưu vì trước đó họ không có thời gian, tiền bạc và diện tích nhà ở để chăm sóc chúng.

Thư giãn

Nghỉ hưu là tấm vé một chiều để thư giãn. Người hưu trí có thể tận dụng thời gian rảnh đi du lịch, thăm thú những cảnh đẹp trong và ngoài nước. Du lịch giúp người có tuổi nâng cao sức khỏe, trí óc minh mẫn, tăng cường giao tiếp xã hội từ đó làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.