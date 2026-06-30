Con gái Duy Mạnh được bố tặng 'món quà' ý nghĩa
GĐXH - Sau thời gian dài ấp ủ, nữ ca sĩ Cầm (Thu Cầm) chính thức trình làng MV "Bắt đền", sản phẩm âm nhạc đặc biệt do chính bố cô - nhạc sĩ Duy Mạnh chắp bút.
Bắt đền vốn là một món quà nhỏ do nhạc sĩ Duy Mạnh viết tặng cho con trai Mạnh Cầm cùng các bạn trong lớp nhân một hoạt động ngoại khóa tại trường. Bước ngoặt diễn ra khi Cầm (con gái Thu Cầm) mang ca khúc này lên biểu diễn tại một chương trình âm nhạc của VTV.
Duy Mạnh góp mặt với vai trò khách mời trong hình ảnh chú bảo vệ nghiêm khắc nhưng ấm áp.
Đón nhận hiệu ứng tích cực ngoài mong đợi từ khán giả, nữ ca sĩ cùng ê-kíp đã quyết định phát triển bài hát thành một dự án âm nhạc chuyên nghiệp và chỉn chu nhất để gửi tặng công chúng.
Sản phẩm lần này chứng kiến sự giao thoa thú vị giữa hai thế hệ nghệ sĩ: một Duy Mạnh vốn nổi tiếng với những chiêm nghiệm đời sống mộc mạc, nay viết về tuổi học trò bằng lăng kính hóm hỉnh, bao dung. Kết hợp cùng tư duy âm nhạc hiện đại, trẻ trung của Cầm. Sự cộng hưởng này giúp Bắt đền vừa giữ được cái hồn hoài niệm của thế hệ trước, vừa sở hữu nhịp điệu tươi mới, bắt tai của thế hệ Gen Z.
Chia sẻ với phóng viên, Cầm cho hay: "Bài hát này xuất phát từ một câu chuyện rất đời thường trong gia đình, hoàn toàn không có tính toán từ trước. Nhưng càng đồng hành, tôi càng nhận ra đây là một mảnh ký ức đẹp, xứng đáng được kể lại bằng một ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh trọn vẹn hơn".
Góp giọng vào câu chuyện hậu trường, nhạc sĩ Duy Mạnh cũng thẳng thắn chia sẻ về quyết định trao đứa con tinh thần này cho con gái: "Ban đầu, ca khúc này chỉ là một kỷ niệm vui tôi viết riêng cho con trai và các bạn cùng lớp. Khi thấy Cầm và ê-kíp muốn phát triển bài hát thành một dự án chuyên nghiệp, tôi chỉ nghĩ mình đứng sau ủng hộ. Thế hệ của tôi làm âm nhạc bằng sự trải đời, còn các bạn trẻ bây giờ lại có tư duy rất mới, dám đưa những thử nghiệm nghệ thuật độc đáo vào MV. Thấy con gái trưởng thành, nghiêm túc với nghề và có những người bạn đồng hành tài năng, người làm bố như tôi thấy rất an lòng".
Cầm - giờ đây đã là một cô gái trưởng thành quyết định quay về thăm lại mái trường xưa.
Lấy cảm hứng từ truyện ngắn Bắt đền hoa sứ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, MV mở ra không gian hoài niệm về những năm tháng học trò trong trẻo. Kịch bản MV được xây dựng như một thước phim lật giở những ký ức sống động, xoay quanh hành trình của Cầm - giờ đây đã là một cô gái trưởng thành quyết định quay về thăm lại mái trường xưa.
Đứng giữa khoảng sân trường đầy kỷ niệm, Cầm bắt gặp hình ảnh các bạn học sinh thế hệ mới đang ríu rít đùa vui dưới bóng mát lớp học. Những gương mặt ngây ngô, hồn nhiên ấy tuy xa lạ mà lại rất thân quen, như một tấm gương phản chiếu lại chính hình bóng của Cầm và hội bạn thân năm nào.
Qua lăng kính của người trưởng thành nhìn về quá khứ, cụm từ "bắt đền" không mang sắc thái hờn trách, mà trở thành cái cớ dễ thương để lưu giữ những ký ức vô giá: từ hội bạn thân tinh nghịch, những rung động đầu đời ngốc nghếch cho đến những khoảnh khắc bình dị nơi trường lớp.
Hình ảnh trong MV của Cầm
Góp phần làm nên không khí thanh xuân trong trẻo cho MV là dàn nhân tố trẻ giàu tiềm năng như ca sĩ, diễn viên trẻ triển vọng Ali Thục Phương, tay trống trẻ Mạnh Cầm (em trai ruột của Cầm), cùng bộ đôi Bối Bối và Cấn Minh Đức... Đặc biệt, nhạc sĩ Duy Mạnh cũng góp mặt với vai trò khách mời trong hình ảnh chú bảo vệ nghiêm khắc nhưng ấm áp.
Nói về thông điệp của dự án, Cầm chia sẻ: "Bắt đền không đơn thuần là một MV ca nhạc, mà là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về những năm tháng thanh xuân ai cũng từng đi qua. Dù những kỷ niệm đã ở lại phía sau, nhưng mỗi khi thanh âm ấy vang lên, hy vọng chúng ta đều có thể mỉm cười".
Duy Mạnh là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, được biết đến với chất giọng khàn đặc trưng và phong cách sáng tác gần gũi, giàu cảm xúc. Anh sinh năm 1975 tại Hải Phòng, từng theo học khoa Piano tại Nhạc viện TP.HCM và bắt đầu nổi tiếng từ giữa những năm 2000 với album Tình em là đại dương. Nhiều ca khúc do anh sáng tác và thể hiện như: Kiếp đỏ đen, Hãy về đây bên anh, Tình em là đại dương, Dĩ vãng cuộc tình và Ta đâu có say đã trở thành những bản hit gắn liền với thế hệ khán giả 8X, 9X.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) chết lặng khi biết con gái ly hônXem - nghe - đọc - 21 phút trước
GĐXH - Ông Đăng dù sốc nhưng vì thương con gái út nên ông không muốn buông lời trách móc về chuyện ly hôn của con.
Khuê đã dần hồi phục, Cương bị đề nghị cho thôi họcXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Cương mừng rỡ, chỉ biết đứng từ xa thầm cảm ơn Khuê, nhưng rồi sau đó lại phải đối diện với hình thức kỷ luật bị buộc thôi học.
Sinh (Quang Sự) bị 'em rể hờ' xịt hơi cay, Diệu (Quỳnh Châu) tuyên bố đã ly hônXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Sinh tìm tới gặp Hoàng để làm rõ vụ mất trộm 15 chỉ vàng, nhưng bất ngờ bị "em rể hờ" xịt hơi cay.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt NamDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Telefilm Việt Nam 2026: Cơ hội hợp tác cho phim truyền hình, điện ảnh trong thời đại AIXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Telefilm Việt Nam là sự kiện thường niên quy mô trong ngành công nghệ và truyền hình tại Việt Nam, năm nay quy tụ hơn 150 doanh nghiệp tham gia với nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.
Thưởng thức kiệt tác ballet thế giới Eugene Onegin tại Hà Nội và TP.HCMXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Sau thành công của Anna Karenina năm 2025, đoàn ballet danh tiếng nước Nga Eifman Ballet sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 10/2026 với Eugene Onegin - một kiệt tác ballet của biên đạo Boris Eifman.
Sau thành công của 'Thám tử Kiên', đạo diễn Victor Vũ làm phim kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam SơnXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Phim điện ảnh "Chiến bào" do đạo diễn Victor Vũ thực hiện, được lấy cảm hứng từ sự kiện kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam Sơn.
Ngọc Sơn, Sỹ Luân đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam Thời Đại 2026Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Mang chủ đề “Kỷ nguyên sắc đẹp – Di sản tỏa sáng”, cuộc thi hướng đến hành trình tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt trong dòng chảy giao hòa giữa tinh thần hiện đại và giá trị văn hóa dân tộc hướng đến kỷ nguyên mới.
Cuốn sách về 200 bài học đầu tư: Khi chứng khoán dễ hiểu hơn bạn nghĩXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Cuốn sách “200 Bài Học Vỡ Lòng Chứng Khoán Cho Nhà Đầu Tư F0” của tác giả Cú Thông Thái là những câu chuyện gần gũi với đời thường, giúp chứng khoán không còn là một thế giới xa lạ, mà trở thành một hành trình ai cũng có thể bắt đầu.
Diệu (Quỳnh Châu) muốn ly hôn nhưng chồng lại tìm cách níu kéoXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Không bỏ qua chuyện chồng ngoại tình, Diệu muốn chấm dứt hôn nhân nhưng Dương không đồng ý.
10 phim Trung Quốc là đỉnh cao không thể vượt qua, xem xong mới hiểu thế nào là tuyệt tácXem - nghe - đọc
Danh sách 10 bộ phim Trung Quốc dưới đây được xem là đỉnh cao khó vượt qua, không chỉ tạo nên cơn sốt khi phát sóng mà còn giữ được sức hút bền bỉ qua nhiều thập kỷ.