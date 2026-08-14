Lok đe dọa tính mạng của Vân để ép buộc Tuấn

Trong tập 25 phim "Trời cao nguyên xanh" đã được phát sóng, James Nguyễn gặp Phong và yêu cầu anh đi theo mình vì có việc gấp cần giúp. Hắn yêu cầu A Híp sang bên kia ký hợp đồng mua gỗ. Phong liền thắc mắc: "Việc này quá đơn giản với anh, sao anh cần tôi qua giúp?".

Khi Phong không đồng ý nếu chưa rõ lý do, James Nguyễn ép anh phải đi vì trước đó Phong đã rửa tiền, trốn thuế giúp hắn.

Trong khi đó, Lok đẩy nhanh kế hoạch hành động khi tình hình ngày càng cấp bách. Hắn yêu cầu A Lang tung thêm tiền để những người trong làng bị dụ dỗ và làm theo lời mình. Về phía James Nguyễn và Phong, cả hai định bỏ trốn qua biên giới nhưng bị lực lượng công an bắt giữ trong rừng. Phạm Minh đề nghị đấu tranh, điều tra để làm rõ mối quan hệ giữa James Nguyễn và Phong.

Cùng lúc đó, các lực lượng an ninh nhanh chóng ra quân đối phó với nhóm người đang giam giữ con tin là người đồng bào. Trong cuộc chiến, một số chiến sĩ đã hy sinh để cứu người dân vô tội.

Nhóm đối tượng xấu tạm giữ đồng bào và chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Tuấn vẫn bị Lok giam giữ làm con tin. Biết Tuấn không sợ chết, Lok chuyển sang đe dọa sự an toàn của Vân và mẹ cô: "Công an cả cái tỉnh này đang căng mình trên mọi mặt trận. Mày nghĩ còn có người lo cho nó à". Nói xong, Lok cho Tuấn xem những hình ảnh về nhà Vân mà hắn đang kiểm soát.

Tại cơ quan an ninh, các cán bộ điều tra tiếp tục đấu tranh, khai thác lời khai từ Phong. Phong xin hợp tác và cung cấp mọi điều mình biết. Trong khi đó, James Nguyễn từ chối trả lời và thực hiện quyền im lặng.

Tuấn bị giam giữ và không lung lay trước những đe dọa của đối tượng Lok. Ảnh VTV

Trở lại phòng điều tra, James Nguyễn bất ngờ tuyên bố sẽ cung cấp thông tin về một vụ nổ bom sắp xảy ra ngay tại thành phố. Thông tin này khiến Trung tá Phạm Minh rất ngạc nhiên.

Ngay sau đó, tại nhà Vân, cô nhận được một cuộc điện thoại thông báo trong nhà có một quả bom có thể điều khiển bằng điện thoại. Chỉ cần Tuấn không nghe theo yêu cầu của chúng, quả bom sẽ bị kích nổ. Ngay lập tức, Phạm Minh báo cáo cấp trên và triển khai lực lượng để vô hiệu hóa quả bom, đảm bảo an toàn cho gia đình Vân.

Tại nơi giam giữ Tuấn, Lok tiếp tục đe dọa sẽ xử lý vợ chồng A Briu, khiến Tuấn buộc phải nhận lời làm theo yêu cầu của hắn. Trong khi đó, bên ngoài, bà con trong làng nổi loạn và tiến về phía lực lượng an ninh.

Trong nhà, Lok yêu cầu Đại úy Quang Tuấn đưa ra lời cảnh báo với lực lượng an ninh bên ngoài, yêu cầu giữ an toàn cho bà con và không sử dụng biện pháp mạnh. "Tôi kêu gọi tất cả đồng bào đứng lên đấu tranh cùng già Rin và ông Lok".

Lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho bà con đang bị kẻ xấu xúi giục. Ảnh VTV

Tuy nhiên, Lok không biết rằng lực lượng an ninh đã đảm bảo an toàn cho mẹ và Vân. Trung tá Phạm Minh cùng đồng đội đang chuẩn bị các biện pháp để ngăn chặn đám đông biểu tình trong làng.