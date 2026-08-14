Đưa yoga đến gần hơn với đời sống cộng đồng

Trong hành trình phát triển của yoga tại Việt Nam, sự đóng góp của những huấn luyện viên, câu lạc bộ và cộng đồng luyện tập có vai trò quan trọng trong việc đưa bộ môn này đến gần hơn với nhiều tầng lớp nhân dân. Với Á hậu Đặng Thị Tân, đó cũng là động lực để chị kiên trì theo đuổi công việc đào tạo và lan tỏa những giá trị tích cực của yoga.

Từ tình yêu dành cho yoga, Đặng Thị Tân từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong vai trò một huấn luyện viên chuyên nghiệp, master truyền cảm hứng, đồng thời trở thành người tích cực "thắp lửa" cho phong trào yoga tại Hà Nội. Từ kỹ thuật, hơi thở đến sự tập trung, mỗi buổi tập được định hướng không chỉ nhằm nâng cao thể lực mà còn góp phần hình thành thói quen vận động khoa học.

Nữ HLV trực tiếp hướng dẫn các động tác, kỹ thuật cho học viên CLB Tân Yoga Hà Nội trong các buổi tập.

Trong vai trò HLV, Đặng Thi Tân không ngừng kết nối, truyền cảm hứng và đưa yoga đến gần hơn với đời sống, góp phần xây dựng một cộng đồng luyện tập tích cực, văn minh và khỏe mạnh. Chị thường xuyên tổ chức các hoạt động Flow Yoga ngoài trời tại nhiều công viên, tạo nên những buổi tập giàu năng lượng giữa không gian thiên nhiên. Những động tác uyển chuyển hòa cùng nhịp thở, ánh sáng và không khí trong lành không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ cho học viên mà còn góp phần đưa hình ảnh yoga đến gần hơn với cộng đồng.

Flow Yoga ngoài trời mang đến trải nghiệm mới mẻ cho các thành viên.

Đáng chú ý, nữ huấn luyện viên cũng chủ động đổi mới cách truyền đạt nhằm tạo sự gần gũi với thế hệ trẻ. Những bài tập được biên đạo trên nền nhạc hiện đại, kết hợp giữa kỹ thuật yoga và yếu tố nhịp điệu, giúp người tập dễ tiếp cận hơn với bộ môn vốn đòi hỏi sự kiên trì và tính kỷ luật cao. Đây cũng là cách nữ HLV tạo nên sự kết nối giữa những giá trị nền tảng của yoga với nhu cầu vận động ngày càng đa dạng của xã hội.

Với Á hậu Đặng Thị Tân, yoga không chỉ giúp con người khỏe hơn mà còn hướng mỗi người đến một đời sống tích cực, chủ động và cân bằng hơn. Và bằng sự tận tâm, sáng tạo cùng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, nữ HLV đang tiếp tục hành trình "thắp lửa" để yoga ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống người Việt.