Con gái Hà Kiều Anh chuẩn công chúa ngoài đời thực

Con trai và con gái Hà Kiều Anh gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹ GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh vừa kỷ niệm sinh nhật 50 tuổi bên người thân, bạn bè, đặc biệt 2 con của cô là Vương Khang và Vivian đều gây chú ý.

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng con gái Viann trải nghiệm bữa sáng ngay tại giường ở một khách sạn cao cấp sở hữu "view triệu đô", với khung cửa kính lớn hướng ra cầu Tower Bridge và sông Thames tại thủ đô London (Anh). Những khoảnh khắc được chia sẻ cho thấy Viann được mẹ nuôi dưỡng trong sự yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng, chẳng khác nào một nàng công chúa ngoài đời thực.

View khách sạn xịn sò nhìn thẳng xuống sông Thames mà Hoa hậu Hà Kiều Anh muốn con gái được tận hưởng.

Sau hơn ba thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh vẫn là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh sự nghiệp và cuộc sống viên mãn, gia đình của nàng hậu cũng luôn thu hút sự chú ý, đặc biệt là cô con gái út đáng yêu ngày càng lớn phổng phao.

Mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, Hà Kiều Anh thường nhận được nhiều lời khen về tổ ấm hạnh phúc. Trong đó, con gái của cô gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười trong trẻo. Nhiều khán giả nhận xét cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng, đồng thời sở hữu phong thái tự tin mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

Trước đó, con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng được mẹ đưa đi Bắc Âu nghỉ dưỡng trong dịp lễ giáng sinh.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, con gái Hà Kiều Anh còn được bố mẹ tạo điều kiện phát triển toàn diện. Nàng hậu nhiều lần chia sẻ quan điểm nuôi dạy con theo hướng tôn trọng sở thích và cá tính riêng của mỗi bé. Thay vì tạo áp lực thành tích, cô khuyến khích các con trải nghiệm nhiều hoạt động như học ngoại ngữ, thể thao, nghệ thuật và các kỹ năng sống để hình thành sự tự lập ngay từ nhỏ.

Trong những chuyến du lịch cùng gia đình, cô con gái út luôn xuất hiện với vẻ hồn nhiên, năng động. Hình ảnh hai mẹ con diện trang phục đồng điệu hay cùng nhau tham gia các hoạt động ngoài trời thường nhận được nhiều lượt yêu thích từ người hâm mộ. Không ít người cho rằng cô bé có thần thái tự nhiên, hứa hẹn sẽ trở thành một mỹ nhân nếu theo đuổi nghệ thuật hoặc các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai.

Dù vậy, Hà Kiều Anh vẫn giữ quan điểm để con có tuổi thơ bình yên. Cô hiếm khi đưa các con tham gia sự kiện giải trí và chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vừa đủ. Theo người đẹp, điều quan trọng nhất là các con được lớn lên trong môi trường yêu thương, được giáo dục về sự tử tế và biết trân trọng giá trị gia đình.

Vẻ ngoài xinh đẹp như công chúa của con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Bên cạnh việc chăm sóc con cái, Hà Kiều Anh luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. Mỗi dịp cuối tuần hoặc kỳ nghỉ, cô dành nhiều thời gian đưa các con đi du lịch, khám phá thiên nhiên và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Chính sự gần gũi ấy giúp mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình luôn gắn kết.

Cô bé Viann được mẹ nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất.

Những hình ảnh mới nhất của con gái Hà Kiều Anh tiếp tục nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài đáng yêu và ngày càng ra dáng thiếu nữ. Khán giả cho rằng cô bé không chỉ thừa hưởng nhan sắc của người mẹ hoa hậu mà còn được nuôi dưỡng trong một môi trường gia đình hạnh phúc, nền tảng quan trọng để phát triển toàn diện trong tương lai.

Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi và là một trong những hoa hậu trẻ nhất lịch sử cuộc thi. Sau đăng quang, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên, doanh nhân và thường xuyên làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc. Hiện tại, Hà Kiều Anh có cuộc sống viên mãn bên gia đình, là mẹ của ba người con và vẫn giữ hình ảnh sang trọng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.



