Sau gần môt năm sinh con, Diễm Hương chuyển nhà thuê ở Canada

Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương thu hút sự chú ý khi chia sẻ những suy ngẫm về cuộc sống sau khoảng 3 năm sang Canada định cư, lấy chồng. Người đẹp thẳng thắn bày tỏ dù rất yêu Việt Nam nhưng cô đã học cách thích nghi với lựa chọn của cuộc sống.

"Nếu bản thân không biết tự tạo niềm vui, trân quý từng khoảnh khắc cuộc đời thì ở đâu cũng sẽ chẳng vui, với ai cũng chán nản. Mọi người hỏi tôi thích ở đâu hơn? Việt Nam hay Canada? Chắc chắn với 80% tế bào trên cơ thể thì tôi sẽ thích Việt Nam nhưng trưởng thành ta học được không phải điều gì ta muốn là được và nhiệm vụ của chúng ta là hãy chơi tốt những quân bài mà cuộc đời giao.

Vậy nên, ngay từ khi bước lên máy bay cách đây 3 năm, tôi đã cố gắng hạ quyết tâm tìm ra được niềm vui cho mình để trụ vững dù ở đâu. Bản thân mình có ổn định thì chồng con mình mới vững", Diễm Hương chia sẻ.

Diễm Hương: "Tôi thích ở Việt Nam nhưng không phải điều gì ta muốn là được".

Những chia sẻ của Diễm Hương nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người. Không ít ý kiến cho rằng người đẹp đang có cuộc sống tích cực hơn sau khi sang Canada, luôn cố gắng thích nghi với môi trường mới và giữ tinh thần lạc quan để vun vén tổ ấm.

Không chỉ thế, mới đây nhất, Diễm Hương hé lộ gia đình sẽ chuyển đến căn nhà mới có sân vườn và gara ôtô tại khu vực đông đúc ở Vancouver, cách nơi ở cũ khoảng 5 phút di chuyển. Dù giá thuê nhà tại trung tâm rất cao, chồng cô vẫn chọn nơi này vì yêu thích không khí sầm uất và thuận tiện cho việc đi lại.

Hiện vợ chồng Diễm Hương trong quá trình hoàn thiện, trang trí nội thất các phòng theo sở thích của từng thành viên. Từ khi sang nhà mới, con trai Diễm Hương - bé Noah, 11 tuổi, rất phấn khởi nên tự giác phụ bố mẹ dọn dẹp.

Nhà Diễm Hương mới thuê ở Vancouver.

Hoa hậu cho biết nhiều người nước ngoài nỗ lực mua nhà khi định cư Canada, song gia đình cô chọn thuê để giảm áp lực tài chính. Cô nói giá nhà và căn hộ tại Vancouver thuộc nhóm cao nhất Canada, trong khi người mua còn phải chi trả nhiều loại thuế và hoàn tất các thủ tục liên quan. Với nguồn tài chính hiện có, vợ chồng Diễm Hương ưu tiên đầu tư kinh doanh và chuẩn bị cho tương lai của các con.

Diễm Hương sinh năm 1990, đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cùng năm, cô dự thi Miss Earth và lọt vào top 14. Năm 2012, cô thi Miss Universe tổ chức tại Mỹ. Những năm gần đây, cô chủ yếu tập trung vào kinh doanh, ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí.

Gia đình nhỏ của Diễm Hương ở Canada. Hồi cuối năm 2025, vợ chồng nàng hậu chào đón thành viên nhí là cô công chúa nhỏ.

Diễm Hương cùng con trai, bé Noah, chuyển sang Canada sống từ tháng 10/2023. Khi quyết định ra nước ngoài, cô chủ động rời bỏ hào quang showbiz, lựa chọn khởi đầu mới với những công việc đơn giản, phù hợp với khả năng. Tháng 1/2024, hoa hậu kết hôn với ông xã Việt kiều David Liêu, sau vài năm tìm hiểu.

Chồng Diễm Hương đang làm việc cho một hãng ôtô, còn cô dành phần lớn thời gian chăm sóc con và quán xuyến việc nhà. Khi có thời gian rảnh, hoa hậu nhận phun xăm, trang điểm hoặc dẫn chương trình sự kiện. Thu nhập hiện tại đủ để gia đình bốn người trang trải cuộc sống và có khoản tích lũy nếu chi tiêu hợp lý. Những năm qua, cô thay đổi thói quen mua sắm, không còn ưu tiên hàng hiệu mà hướng đến lối sống tiết kiệm.



