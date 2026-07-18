Tin sao 18/7: Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý
GĐXH - H'Hen Niê khiến fan thích thú với biểu cảm đáng yêu của con gái Harley; NSƯT Chiều Xuân cũng đăng ảnh cháu ngoại mừng sinh nhật 4 tuổi.
H'Hen Niê khiến fan thích thú khi đăng tải "1001 biểu cảm" đáng yêu của con gái Harley: "Cái thần thái của Harley khi thấy cái gì đó hứng thú ví dụ như: mẹ đẩy cửa mới đi làm về, thấy chú cún và nhất là thấy các anh trai đẹp trai...".
NSƯT Chiều Xuân đăng ảnh từng khoảnh khắc của cháu ngoại kèm lời chúc: "Ông bà và bố mẹ chúc mừng Chi Anh nhà bà tròn 4 tuổi hay ăn, chóng lớn, xinh xinh yêu yêu em nhé. Cả nhà yêu em rất nhiều".
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