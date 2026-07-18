Tin sao 18/7: Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý

H'Hen Niê khiến fan thích thú khi đăng tải "1001 biểu cảm" đáng yêu của con gái Harley: "Cái thần thái của Harley khi thấy cái gì đó hứng thú ví dụ như: mẹ đẩy cửa mới đi làm về, thấy chú cún và nhất là thấy các anh trai đẹp trai...".