Tin sao 18/7: Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý

Thứ bảy, 18:06 18/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - H'Hen Niê khiến fan thích thú với biểu cảm đáng yêu của con gái Harley; NSƯT Chiều Xuân cũng đăng ảnh cháu ngoại mừng sinh nhật 4 tuổi.

Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý - Ảnh 1.
Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý - Ảnh 2.
Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý - Ảnh 3.

H'Hen Niê khiến fan thích thú khi đăng tải "1001 biểu cảm" đáng yêu của con gái Harley: "Cái thần thái của Harley khi thấy cái gì đó hứng thú ví dụ như: mẹ đẩy cửa mới đi làm về, thấy chú cún và nhất là thấy các anh trai đẹp trai...".

Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý - Ảnh 4.
Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý - Ảnh 5.
Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý - Ảnh 6.

NSƯT Chiều Xuân đăng ảnh từng khoảnh khắc của cháu ngoại kèm lời chúc: "Ông bà và bố mẹ chúc mừng Chi Anh nhà bà tròn 4 tuổi hay ăn, chóng lớn, xinh xinh yêu yêu em nhé. Cả nhà yêu em rất nhiều".

Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý - Ảnh 7.
Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý - Ảnh 8.
Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý - Ảnh 9.

Bảo Thanh khoe ảnh chill chill cuối tuần cùng con gái: "Cuối tuần với em".

Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý - Ảnh 10.

Diễn viên Thanh Hương khiến fan "bật cười" khi hé lộ tạo hình phim mới của VFC. "Hôm qua vừa ở bên kia mà nay cháu đã sang bên đây rồi. Sắp tới vào vai rất đời, bà con chú ý xem thời, ok", nữ diễn viên hài hước chia sẻ.

Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý - Ảnh 11.

Cựu người mẫu Thúy Hằng khoe ảnh cùng mẹ ruột và 2 con trong chuyến du lịch Nhật Bản. Địa điểm đến của gia đình là đền Dazaifu Tenmangu - đền thờ vị thần trí tuệ Sugawara no Michizane, tại đây thường được cầu nguyện để ban sự nghiệp hanh thông, đỗ đạt trong học tập, thi cử và vượt qua mọi khó khăn. "Cô gái tập trung xin học hành còn bà và mẹ tập trung chụp hình", Thúy Hằng tiết lộ.

Con gái H'Hen Niê, cháu ngoại NSƯT Chiều Xuân gây chú ý - Ảnh 12.

NSND Tự Long hồi tưởng Anh trai vượt ngàn chông gai 2025: "Ngày này năm ấy chúng tôi quay đến 5h sáng, gấp gáp ra xe đi Đà Lạt và cũng là ngày buồn nhất nhớ nhất vì phải chia tay một số Anh Tài..."


 

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