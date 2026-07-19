Mbappe vượt Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất các kỳ World Cup

Tại trận tranh hạng ba World Cup 2026 sáng 19/7, tiền đạo Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử các huyền thoại của bóng đá thế giới.

Với cú đúp ngoạn mục vào lưới đội tuyển Anh, tiền đạo 28 tuổi đã chính thức vượt qua Lionel Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại trong lịch sử các kỳ World Cup với tổng cộng 22 pha lập công.

Mbappe trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Ảnh: Sun Sport

Sau hiệp một đầy thất vọng khi tuyển Pháp bị dẫn tới 0-4, đội trưởng Les Bleus và đồng đội vùng lên trong hiệp 2 để rút ngắn cách biệt. Ngay phút 48, Mbappe dứt điểm quyết đoán gỡ 1-4. Đến phút 67, tiền đạo của Real Madrid tiếp tục ghi tên lên bảng điện tử, hoàn tất cú đúp và nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 22.

Cột mốc này giúp Kylian Mbappe vượt qua thành tích 21 bàn của Lionel Messi, độc chiếm vị trí số một trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

Đặc biệt, Mbappe đạt được thành tích kinh điển này chỉ sau đúng 22 trận đấu trải dài qua 3 kỳ World Cup (2018, 2022 và 2026), đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, trung bình 1 bàn/trận. Trong số đó, có tới 19 pha lập công đến từ các tình huống bóng sống, biến anh trở thành sát thủ vòng cấm đáng sợ của các thủ môn.

Cú đúp vào lưới tuyển Anh cũng giúp Mbappe nâng tổng số pha lập công tại World Cup năm nay lên con số 10. Thành tích này cũng giúp Mbappe ở gần danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

Kylian Mbappe đã khép lại giải đấu với 10 bàn thắng còn Lionel Messi bước vào trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha với thành tích 8 pha lập công. Điều đó đồng nghĩa Messi phải ghi ít nhất hai bàn mới có thể cân bằng thành tích của Mbappe.

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