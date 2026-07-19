Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị, ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển

Khoảnh khắc bình dị của Hoa hậu Ngọc Hân được chính chồng cô ghi lại. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam 2010 vẫn hài hước "nhắc khéo" ông xã vì cho rằng anh chụp ảnh không đẹp bằng cô chụp cho anh.