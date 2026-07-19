Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị, ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển

Chủ nhật, 18:18 19/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Vợ chồng NSND Công Lý có buổi chiều bình yên bên nhau; Hoa hậu Ngọc Hân đi du lịch hè cùng gia đình và ghi lại những khoảnh khắc đời thường giản dị.

Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị, ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển - Ảnh 1.Vợ NSND Công Lý: 'Không có chỗ dựa thì mình càng phải mạnh mẽ'

GĐXH - Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý mới đây đã có những chia sẻ về việc vợ chồng cô không "ăn không ngồi rồi" mà phải lao động kiếm tiền rất chăm chỉ.

Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển - Ảnh 1.

Vợ chồng NSND Công Lý đã có một buổi chiều cuối tuần bình yên bên nhau. Ngọc Hà Lê - vợ của "cô Đẩu" còn pha trò vui vẻ, khiến nam nghệ sĩ bật cười đầy hạnh phúc.

Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển - Ảnh 2.

BTV Thụy Vân tươi tắn khi đi ghi hình chương trình Việc tử tế. Thời gian gần đây, dù chuyển sang ban khác, cô vẫn tiếp tục công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển - Ảnh 3.
Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển - Ảnh 4.

Hoa hậu Diễm Hương từ Canada chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con trai út. Được biết, bé đã hơn 8 tháng tuổi, ngày càng cứng cáp và rất kháu khỉnh.

Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển - Ảnh 5.

Khoảnh khắc bình dị của Hoa hậu Ngọc Hân được chính chồng cô ghi lại. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam 2010 vẫn hài hước "nhắc khéo" ông xã vì cho rằng anh chụp ảnh không đẹp bằng cô chụp cho anh.

Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển - Ảnh 6.

Hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khi khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng. Vẻ ngoài rạng rỡ của người đẹp hiện đang "viral" trên mạng xã hội sau phần trình diễn thời trang vào đêm qua.

Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển - Ảnh 7.

NSƯT Linh Huệ chia sẻ khoảnh khắc thảnh thơi, bình yên sau chuyến đi nghỉ ngơi. Nữ nghệ sĩ gạo cội của sân khấu miền Bắc gây ấn tượng với vẻ ngoài ngày càng tươi trẻ, rạng rỡ và cuộc sống viên mãn.

Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển - Ảnh 8.
Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển - Ảnh 9.

Vợ siêu mẫu Bình Minh - doanh nhân Anh Thơ mới đây cũng chia sẻ bộ ảnh mang tên "Nắng Sài Gòn". Cô được nhiều khán giả nhận xét ngày càng "hack tuổi" và sở hữu gu thời trang sang trọng, thanh lịch.

Tin sao 19/7: Khoảnh khắc bình dị, ấm áp của vợ chồng NSND Công Lý; Hoa hậu Ngọc Hân cùng con trai tắm biển - Ảnh 11.Hoa hậu Ngọc Hân đón tin vui bên chồng con

GĐXH - Hoa hậu Ngọc Hân được ông xã và con trai cổ vũ, chúc mừng khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ.

 

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