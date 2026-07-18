Hà Kiều Anh và con gái út gây chú ý ở London
GĐXH - Hà Kiều Anh khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ loạt ảnh đón ngày mới bên con gái út tại London. Trong không gian ngập nắng cây cầu Tower Bridge hiện lên ngoài khung cửa, hai mẹ con ghi lại những khoảnh khắc khắc ngọt ngào.
Trong ảnh, Hà Kiều Anh và con gái út - bé Vivian, cùng áo choàng ngủ màu hồng phấn, có chi tiết lông vũ mềm mại. Tông màu đồng điệu giúp mẹ con thêm phần nổi bật giữa căn phòng được phủ bởi sắc trắng và ánh nắng ban mai.
Điểm đáng chú ý của bộ ảnh là bối cảnh phía sau hai mẹ con là khung cửa kính hướng ra sông Thames cùng cây cầu Tower Bridge – một trong những biểu tượng nổi tiếng của London.
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