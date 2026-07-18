Hà Kiều Anh và con gái út gây chú ý ở London

Hồi tháng 5, Hoa hậu báo Tiền Phong 1992 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) Hà Kiều Anh đón tuổi 50 rực rỡ cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Theo người đẹp, càng lớn tuổi, chị càng thấy phụ nữ đẹp nhất khi họ hiểu rõ mình muốn gì, biết điều gì phù hợp với mình và đủ bình yên để tận hưởng những điều giản dị.