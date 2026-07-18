Hà Kiều Anh và con gái út gây chú ý ở London

Thứ bảy, 16:45 18/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hà Kiều Anh khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ loạt ảnh đón ngày mới bên con gái út tại London. Trong không gian ngập nắng cây cầu Tower Bridge hiện lên ngoài khung cửa, hai mẹ con ghi lại những khoảnh khắc khắc ngọt ngào.

Hà Kiều Anh và con gái út khám phá London trong chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 1.

Mới đây, Hà Kiều Anh đăng tải loạt ảnh cùng con gái kèm theo dòng trạng thái: “Một buổi sáng thật đẹp ở London” . 

Hà Kiều Anh và con gái út khám phá London trong chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 2.
Hà Kiều Anh và con gái út khám phá London trong chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 3.

Trong ảnh, Hà Kiều Anh và con gái út - bé Vivian, cùng áo choàng ngủ màu hồng phấn, có chi tiết lông vũ mềm mại. Tông màu đồng điệu giúp mẹ con thêm phần nổi bật giữa căn phòng được phủ bởi sắc trắng và ánh nắng ban mai.

Hà Kiều Anh và con gái út khám phá London trong chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 4.
Hà Kiều Anh và con gái út khám phá London trong chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 5.

Điểm đáng chú ý của bộ ảnh là bối cảnh phía sau hai mẹ con là khung cửa kính hướng ra sông Thames cùng cây cầu Tower Bridge – một trong những biểu tượng nổi tiếng của London.

Hà Kiều Anh và con gái út khám phá London trong chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 6.

Đáng chú ý hơn cả là những khoảnh khắc hai mẹ ngồi sát bên nhau, trò chuyện và trao nhau ánh nhìn tình cảm. Sự tương tác tự nhiên của 2 mẹ con tạo ra bộ ảnh không chỉ đẹp về mặt hình ảnh mà còn toát lên cảm giác ấm áp của một chuyến đi gia đình.

Hà Kiều Anh và con gái út khám phá London trong chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 7.

Viann là con út của hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Nhóc tỳ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, được khen ra dáng tiểu thư quý tộc từ nhỏ. Ngay từ nhỏ, Viann đã nhiều lần xuất hiện cùng mẹ trong những chuyến du lịch, sự kiện giải trí và bộ ảnh thời trang. Hai mẹ con đặc biệt yêu thích phong cách đồng điệu, thường lựa chọn trang phục cùng màu hoặc có thiết kế tương đồng. 

Hà Kiều Anh và con gái út khám phá London trong chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 8.

Hồi tháng 5, Hoa hậu báo Tiền Phong 1992 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) Hà Kiều Anh đón tuổi 50 rực rỡ cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Theo người đẹp, càng lớn tuổi, chị càng thấy phụ nữ đẹp nhất khi họ hiểu rõ mình muốn gì, biết điều gì phù hợp với mình và đủ bình yên để tận hưởng những điều giản dị.

Hà Kiều Anh và con gái út khám phá London trong chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 9.

Ở tuổi 50, Hà Kiều Anh sống hạnh phúc cùng ông xã là doanh nhân Huỳnh Trung Nam và 3 con trong biệt thự sân vườn rộng khoảng 450m² nằm ven sông Sài Gòn. Không gian sống được thiết kế theo phong cách thuần Việt, sang trọng và tinh tế, cơ ngơi này có giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng Hà Kiều Anh còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác.

 

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