Danh tính “nam thần màn ảnh Việt” vừa lọt đề cử Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026

Diễn viên Quốc Anh được đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026

Trần Quốc Anh được TC Candler đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Ảnh: TC Candler

Diễn viên Quốc Anh vừa trở thành tâm điểm chú ý khi được TC Candler - chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp nổi tiếng của Mỹ đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Từ lâu bảng xếp hạng thường niên này đã nhận được sự quan tâm của công chúng khi quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, người mẫu và giải trí.

Việc xuất hiện trong danh sách đề cử giúp diễn viên Quốc Anh ghi dấu ấn bên cạnh nhiều ngôi sao quốc tế, đồng thời trở thành một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam góp mặt ở hạng mục này.

Tuy nhiên, việc được TC Candler giới thiệu mới chỉ giúp Quốc Anh bước vào vòng bình chọn và xem xét, chưa đồng nghĩa nam diễn viên đã giành một vị trí trong top 100 cuối cùng. Danh sách chính thức thường sẽ được công bố vào cuối năm sau quá trình tổng hợp, đánh giá và bình chọn.

100 gương mặt đẹp nhất thế giới là cuộc bình chọn thường niên của TC Candler. Năm 2025, người chiến thắng cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ ca sĩ Rosé của BlackPink. Ở bảng xếp hạng dành cho nam, diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một.

Quốc Anh là ai?

Quốc Anh gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang lịch lãm, cuốn hút. Ảnh: TL

Quốc Anh tên đầy đủ là Trần Quốc Anh (SN 1998 tại Hà Nội). Nghề nghiệp là diễn viên, người mẫu.

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m86 cùng gương mặt điển trai, cuốn hút, anh ngày càng được đánh giá cao về ngoại hình. Quốc Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2014 và nhận được nhiều lời mời diễn cho các sự kiện thời trang.

Năm 2017, Quốc Anh xuất hiện trong MV "Tình yêu lâu dài hơn" của MLee và sau đó là hai phần của dự án "Rời bỏ" của Hòa Minzy, tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.

Quốc Anh không ngừng nỗ lực để chinh phục lĩnh vực diễn xuất, từng bước khẳng định tài năng và dấu ấn riêng trên màn ảnh Việt. Với ngoại hình nổi bật và lối diễn xuất tự nhiên, Quốc Anh nhanh chóng trở thành gương mặt rất có tiềm năng.

Năm 2019, Quốc Anh lấn sân sang điện ảnh với vai chính trong phim "Trạng Quỳnh", diễn cùng Trấn Thành và Nhã Phương. Dù kịch bản hạn chế nhưng phim bất ngờ đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, giúp anh trở thành tên tuổi triển vọng.

Năm 2023, Quốc Anh đảm nhận vai chính của bộ phim truyền hình "Chúng ta của 8 năm sau", phần 1. Bộ phim nhanh chóng trở thành một hiện tượng phim năm đó.

Năm 2025, Quốc Anh đóng chính phim "Bộ tứ báo thủ" của đạo diễn Trấn Thành, được đông đảo khán giả biết đến.

Năm 2026, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai Ngọc Sơn trong dự án 416 tỉ đồng "Thỏ ơi!!".

Quốc Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Ảnh: Esquire

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Quốc Anh gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang lịch lãm, cuốn hút. Trên mạng xã hội, anh được khán giả ưu ái gọi là "nam thần màn ảnh Việt thế hệ mới".

Sở hữu chiều cao 1m86 và ngoại hình điển trai, Quốc Anh dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau. Anh thường xuất hiện với trang phục lịch lãm, tinh tế, tôn lên vóc dáng và nét nam tính.

Với tài năng, ngoại hình nổi bật và sự nỗ lực không ngừng, Trần Quốc Anh đang ngày càng khẳng định vị thế của mình. Từ một người mẫu trẻ đến diễn viên triển vọng, trong tương lai, Quốc Anh sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa, trở thành một trong những gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt Nam.