Vy Oanh ở tuổi 41

Vy Oanh thông báo gây chú ý GĐXH - Vy Oanh cho biết cô rời Việt Nam do công việc, gia đình cô chưa có ý định định cư nước ngoài như lời đồn.

Vy Oanh mới đây đã gây chú ý khi xuất hiện bên Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Hình ảnh nữ ca sĩ sinh năm 1985 được khán giả nhận xét ngày càng trẻ đẹp.

Từng là một trong những giọng ca được yêu thích của V-pop với loạt ca khúc như Đồng xanh, Để cho em khóc, Em rất nhớ anh, Vy Oanh hiện không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí.

Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống bình yên bên gia đình, dành thời gian chăm sóc các con và chỉ nhận những dự án nghệ thuật phù hợp.

Sau khi kết hôn và có 3 con, cuộc sống của Vy Oanh có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây lịch diễn dày đặc khiến cô thường xuyên phải xa nhà thì hiện tại, nữ ca sĩ ưu tiên xây dựng tổ ấm và đồng hành cùng các con trong từng giai đoạn trưởng thành.

Trên trang cá nhân, Vy Oanh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị như đưa con đi học, cùng các bé tham gia các hoạt động ngoài trời hay chuẩn bị những bữa cơm gia đình. Với cô, niềm hạnh phúc lớn nhất không nằm ở sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu mà là được chứng kiến các con khôn lớn trong sự yêu thương, đủ đầy.

Nữ ca sĩ cũng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho chồng khi luôn là chỗ dựa vững chắc, cùng cô chăm lo cho gia đình để cô có thể yên tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật mỗi khi trở lại sân khấu.

Dù dành phần lớn thời gian cho cuộc sống riêng, Vy Oanh chưa bao giờ từ bỏ âm nhạc. Thỉnh thoảng, cô vẫn phát hành sản phẩm mới, tham gia các chương trình biểu diễn hoặc góp mặt trong những đêm nhạc phù hợp với lịch trình của gia đình.

Ngoài ca hát, Vy Oanh còn đồng hành cùng gia đình trong công việc kinh doanh. Có thời gian, cô đưa các con sang Mỹ sinh sống để thuận tiện cho công việc và việc học của các bé. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn duy trì cuộc sống gắn kết với Việt Nam, thường xuyên di chuyển giữa hai nơi để cân bằng giữa gia đình và công việc. Ở tuổi ngoài 40, Vy Oanh được nhiều người nhận xét vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Cô duy trì lối sống lành mạnh, chú trọng chế độ ăn uống, tập luyện và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

Vy Oanh (sinh năm 1985) là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và MC. Cô được biết đến qua nhiều ca khúc nổi tiếng như Đồng xanh, Fly, Để cho em khóc, Em rất nhớ anh và Sống như những đóa hoa. Ngoài ca hát, Vy Oanh còn sáng tác nhạc, từng lọt Top 10 Nhạc sĩ Làn Sóng Xanh 2010 và hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, dẫn chương trình. Sau thời gian tập trung cho gia đình, cô tiếp tục trở lại với các dự án nghệ thuật.