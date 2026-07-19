Vy Oanh ở tuổi 41

GĐXH - Vy Oanh cho biết cô rời Việt Nam do công việc, gia đình cô chưa có ý định định cư nước ngoài như lời đồn.
Vy Oanh (sinh năm 1985) là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và MC. Cô được biết đến qua nhiều ca khúc nổi tiếng như Đồng xanh, Fly, Để cho em khóc, Em rất nhớ anh và Sống như những đóa hoa. Ngoài ca hát, Vy Oanh còn sáng tác nhạc, từng lọt Top 10 Nhạc sĩ Làn Sóng Xanh 2010 và hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, dẫn chương trình. Sau thời gian tập trung cho gia đình, cô tiếp tục trở lại với các dự án nghệ thuật.
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