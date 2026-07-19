Lý do nghệ sĩ Đại Nghĩa xuống tóc ngay trên sân khấu trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Tối 18/7, tập 3 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" được phát sóng ghi dấu bằng những câu chuyện đời khiến nhiều khán giả xúc động. Điểm đáng chú ý nhất của chương trình là khoảnh khắc nghệ sĩ Đại Nghĩa cạo tóc thật ngay trên sân khấu sau tiết mục "Quá khứ còn lại gì" cùng Nhà Củi Lửa (Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It's Charles., Trịnh Thăng Bình, Will).

Sau màn trình diễn, MC Anh Tuấn cúi xuống nhặt những lọn tóc còn vương trên sàn diễn, trong khi nhiều nghệ sĩ phía sau cánh gà không giấu được sự bất ngờ.

Đại Nghĩa sinh năm 1978 tại TP HCM, nổi tiếng trong lĩnh vực kịch nói, truyền hình. Những năm gần đây, anh làm MC cho các chương trình Siêu sao đoán chữ, Giọng ải giọng ai... Đại Nghĩa còn là một trong những nghệ sĩ tích cực hoạt động thiện nguyện, cứu trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Hình ảnh Đại Nghĩa xuống tóc ngay trên sân khấu. Ảnh: VTV online

Trên VTV online, Đại Nghĩa cho biết việc cạo bỏ mái tóc là quyết định không dễ dàng với một nghệ sĩ đã hoạt động nhiều năm. Anh muốn dùng hành động này để gửi gắm thông điệp về việc dám bước qua quá khứ, vượt qua giới hạn của bản thân để bắt đầu một chương mới trong cuộc sống.

Ai cũng từng có những sai lầm và những điều muốn bỏ lại phía sau. Điều quan trọng là có đủ dũng khí để thay đổi và bước tiếp hay không. Với anh, sự "an nhiên" chỉ đến khi con người dám đối diện và vượt qua chính mình.

Dù không giúp Nhà Củi Lửa vươn lên dẫn đầu bảng đấu, màn trình diễn vẫn nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Theo Ngoisao, trên Threads, sau 10 phút đăng tải khoảnh khắc và tiết mục này nhận được hơn 5 nghìn lượt thích. "Bất ngờ với chú Nghĩa quá đi", "Trời ơi, khúc cạo tóc quá là wow, team này hát ấn tượng đó", "Tiết mục tôi yêu thích nhất đêm nay"... nhiều khán giả bình luận.

Dù chưa đủ giúp Nhà Củi Lửa vượt qua Nhà Ngoại Ô để giành vị trí dẫn đầu bảng Bạch Mã. Tuy nhiên, theo Đinh Mạnh Ninh, giá trị lớn nhất của tiết mục nằm ở hành trình cả nhóm cùng trải qua và thông điệp đã truyền tải, thay vì thắng hay thua.

Tiết mục ấn tượng của các thành viên Nhà Củi lửa. Ảnh: VTV online

Ngoài ra, câu chuyện của Lê Xuân Tiền cũng trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất tập phát sóng.

Được biết, trong thời gian chuẩn bị cho Công diễn 1, nam diễn viên bất ngờ nhận tin cha qua đời. Việc vừa lo hậu sự, vừa trở lại sân khấu trong thời gian ngắn khiến anh chịu áp lực lớn.

Đứng trên sân khấu với ca khúc "Buông tay" cùng các thành viên Nhà Mỹ Nam (BB Trần, Duy Khánh Zou Zou, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền), Lê Xuân Tiền không kìm được nước mắt khi nhắc đến mong ước chưa kịp thực hiện của cha.

Lê Xuân Tiền cho hay, cha anh từng động viên mình học hát để có thể đứng trên sân khấu cho ông xem. Ban đầu, anh dự định giữ kín việc tham gia chương trình để tạo bất ngờ, rồi sẽ mời cha đi ăn và cùng xem tập phát sóng. Tuy nhiên, biến cố xảy ra quá đột ngột khiến mong muốn ấy mãi mãi dang dở.

Với sự nỗ lực rất lớn của toàn đội để hoàn thành tiết mục chỉn chu như mong đợi, Nhà Mỹ Nam đã giành được điểm số rất cao từ khán giả. 2.110 điểm trở thành cột mốc gây áp lực cho các đội trình diễn tiếp theo.

"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" có sự tham gia của 34 nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực. Ảnh chụp màn hình



Khép lại nửa đầu Công diễn 1 ở bảng Bạch Mã, Nhà Làm Mạnh gồm Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu với tiết mục "Nhong nhong nhong" trở thành đội duy nhất giành vị trí an toàn. Ba đội còn lại là Mỹ Nam, Củi Lửa và Ngoại Ô rơi vào nhóm nguy hiểm.

Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" có sự tham gia của 34 nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực như: MC Đại Nghĩa, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Thanh Duy, Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn, Thơm (Da LAB), Jun Phạm, Đinh Mạnh Ninh, Vương Anh Tú, Will, Mew Amazing, Neko Lê, diễn viên BB Trần, Hoàng Rob, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập.