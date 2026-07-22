Con gái Jennifer Phạm du ngoạn Đan Mạch cùng bố mẹ, 13 tuổi đã cao lớn vượt trội

Thứ tư, 09:30 22/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Bé Na - con gái Jennifer Phạm mới 13 tuổi đã ra dáng thiếu nữ và gây ấn tượng bởi sắc vóc cao lớn vượt trội.

Con gái Jennifer Phạm cao lớn, tự tin cưỡi ngựa ở Đan Mạch - Ảnh 1.Vợ chồng Hoa hậu Jennifer Phạm đưa các con nghỉ hè ở trời Âu

GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm mới đây đã chia sẻ hình ảnh cả gia đình trong chuyến du lịch châu Âu. Đặc biệt, loạt ảnh của nàng hậu khiến khán giả ngỡ ngàng bởi nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng nổi bật.

Con gái Jennifer Phạm cao lớn, tự tin cưỡi ngựa ở Đan Mạch - Ảnh 1.

Bé Na - con gái Jennifer Phạm mới đây đã có một kỳ nghỉ hè thú vị ở châu Âu. Trong hình, cô bé đang được thăm quan trang trại ngựa và có trải nghiệm cưỡi ngựa thú vị. 

Con gái Jennifer Phạm cao lớn, tự tin cưỡi ngựa ở Đan Mạch - Ảnh 2.

Cô bé còn được bố dạy bắn cung với kỹ thuật bài bản.

Con gái Jennifer Phạm cao lớn, tự tin cưỡi ngựa ở Đan Mạch - Ảnh 3.

Bé Na ở tuổi 13 sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt to, sống mũi thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Nhiều khán giả nhận xét ái nữ của Jennifer Phạm càng lớn càng giống mẹ, đặc biệt ở ánh mắt và thần thái dịu dàng. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé luôn xuất hiện chỉn chu trong những dịp quan trọng và tự tin khi đứng trước ống kính.

Con gái Jennifer Phạm cao lớn, tự tin cưỡi ngựa ở Đan Mạch - Ảnh 4.

Không chỉ có ngoại hình sáng, con gái Jennifer Phạm còn được khen ngoan ngoãn, tình cảm và gần gũi với các thành viên trong gia đình. Những khoảnh khắc hai mẹ con cùng diện trang phục đồng điệu hay đồng hành trong các chuyến du lịch luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Con gái Jennifer Phạm cao lớn, tự tin cưỡi ngựa ở Đan Mạch - Ảnh 5.

Jennifer Phạm từng chia sẻ rằng vợ chồng cô luôn ưu tiên dành thời gian cho các con, đồng hành trong việc học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa. Người đẹp mong các con có tuổi thơ hồn nhiên, được phát triển đúng với sở thích và năng khiếu của bản thân thay vì chịu áp lực phải nổi tiếng từ sớm.

Con gái Jennifer Phạm cao lớn, tự tin cưỡi ngựa ở Đan Mạch - Ảnh 6.

Bên cạnh việc học văn hóa, con gái Jennifer Phạm còn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động nghệ thuật, thể thao và rèn luyện kỹ năng sống. Nhờ sự giáo dục của gia đình, cô bé ngày càng tự lập, lễ phép và biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

Con gái Jennifer Phạm cao lớn, tự tin cưỡi ngựa ở Đan Mạch - Ảnh 7.

Dù không định hướng con sớm bước chân vào làng giải trí, Jennifer Phạm luôn ủng hộ nếu các con sau này có đam mê riêng. Người đẹp cho biết điều quan trọng nhất là các con được sống hạnh phúc, có nhân cách tốt và biết trân trọng giá trị của gia đình.

Con gái Jennifer Phạm cao lớn, tự tin cưỡi ngựa ở Đan Mạch - Ảnh 8.

Với nhan sắc nổi bật cùng sự giáo dục kỹ lưỡng từ bố mẹ, con gái Jennifer Phạm được kỳ vọng sẽ ngày càng trưởng thành, tự tin và tiếp tục trở thành niềm tự hào của gia đình trong những năm tới.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.

Con gái Jennifer Phạm cao lớn, tự tin cưỡi ngựa ở Đan Mạch - Ảnh 10.Tin sao 15/7: Lam Trường gây chú ý với 'giao diện' đi hát lúc 7h sáng, Jennifer Phạm cùng chồng doanh nhân sang châu Âu

GĐXH - Ca sĩ Lam Trường được khán giả nhận xét là giữ vững phong độ và tươi trẻ so với tuổi thực, trong khi đó Hoa hậu Jennifer Phạm cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ tại châu Âu.

 

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