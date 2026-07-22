Con gái Jennifer Phạm du ngoạn Đan Mạch cùng bố mẹ, 13 tuổi đã cao lớn vượt trội

Lương Nguyệt Anh chia sẻ hành trình làm mẹ ở tuổi 36Câu chuyện văn hóa -
Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh cho biết sau khi đón cặp song sinh ở tuổi 36, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn.
Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.
Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh cho biết sau khi đón cặp song sinh ở tuổi 36, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn.
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