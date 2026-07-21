Tin sao 21/7: Thanh Thảo đưa con gái nghỉ hè tại Tây Ban Nha, Trương Quỳnh Anh nhan sắc gây ngỡ ngàng

Thứ ba, 19:00 21/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo cùng con gái có chuyến du lịch sang Tây Ban Nha, trong khi ca sĩ Trương Quỳnh Anh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước nhan sắc tuổi U40.

Thanh Thảo cùng con gái nghỉ hè tại Tây Ban Nha , Trương Quỳnh Anh gây sốt - Ảnh 1.

MC Thanh Thanh Huyền thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini nóng bỏng, đồng thời tiết lộ sở thích đi du lịch trải nghiệm của bản thân.

Thanh Thảo cùng con gái nghỉ hè tại Tây Ban Nha , Trương Quỳnh Anh gây sốt - Ảnh 2.

MC Thanh Thanh Huyền dạo bước trên bãi biển, khoe đường cong quyến rũ cùng làn da trắng mịn màng trong nắng.

Thanh Thảo cùng con gái nghỉ hè tại Tây Ban Nha , Trương Quỳnh Anh gây sốt - Ảnh 3.

NSND Lan Hương "Bông" đăng tải những khoảnh khắc thư thái thưởng trà sen Hồ Tây trong không gian yên bình, gợi nhớ lại nhiều ký ức đẹp một thời.

Thanh Thảo cùng con gái nghỉ hè tại Tây Ban Nha , Trương Quỳnh Anh gây sốt - Ảnh 4.

NSND Lan Hương cùng chồng là NSƯT Đỗ Kỷ nhâm nhi, thưởng thức hương thơm, vị ngọt của trà sen Hồ Tây.

Thanh Thảo cùng con gái nghỉ hè tại Tây Ban Nha , Trương Quỳnh Anh gây sốt - Ảnh 5.

Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ khi cùng chồng và con gái tận hưởng chuyến đi du lịch tại Tây Ban Nha.

Thanh Thảo cùng con gái nghỉ hè tại Tây Ban Nha , Trương Quỳnh Anh gây sốt - Ảnh 6.

Nữ ca sĩ và gia đình tham quan, chụp ảnh tại một công trình kiến trúc nổi tiếng của Tây Ban Nha.

Thanh Thảo cùng con gái nghỉ hè tại Tây Ban Nha , Trương Quỳnh Anh gây sốt - Ảnh 7.

Đức Phúc gây chú ý khi đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái "Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau". Hình ảnh kèm lời nói úp mở của nam ca sĩ khiến nhiều người tò mò về "nửa kia", tuy nhiên rất nhiều người hâm mộ nhận ra "cô ấy" lại là Hòa Minzy - người chị thân thiết của Đức Phúc.

Thanh Thảo cùng con gái nghỉ hè tại Tây Ban Nha , Trương Quỳnh Anh gây sốt - Ảnh 8.

Trương Quỳnh Anh khiến người hâm mộ trầm trồ với loạt ảnh mới nhất. Nữ ca sĩ xinh tươi, trẻ như cô gái thuở đôi mươi với đôi mắt to tròn, mái tóc đen dài óng mượt. Không ít người nhận xét Trương Quỳnh Anh nhan sắc ngày càng thăng hạng dù đang ở tuổi U40.

(Ảnh FB nhân vật)

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