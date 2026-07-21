Tin sao 21/7: Thanh Thảo đưa con gái nghỉ hè tại Tây Ban Nha, Trương Quỳnh Anh nhan sắc gây ngỡ ngàng

4 giờ trước

GĐXH - Sau hơn một năm vắng bóng trên các sân khấu lớn để làm tròn thiên chức làm mẹ, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh đã chính thức trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới nhưng vẫn vô cùng quyến rũ và duyên dáng.