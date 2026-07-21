Trấn Thành được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 dành cho nam

Trấn Thành vừa trở thành tâm điểm chú ý khi được TC Candler - chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp nổi tiếng của Mỹ đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Từ lâu bảng xếp hạng thường niên này đã nhận được sự quan tâm của công chúng khi quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, người mẫu và giải trí.

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Anh hoạt động ở nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và thường xuyên góp mặt trong các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí. Hình ảnh của anh được yêu thích bởi sự gần gũi, thông minh, hài hước thu hút lượng lớn người theo dõi và tương tác.

Trấn Thành được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Ảnh: TC Candler

Việc xuất hiện trong danh sách đề cử giúp Trấn Thành ghi dấu ấn bên cạnh nhiều ngôi sao quốc tế. Cùng với Trấn Thành, danh sách đề cử của TC Candler còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ Việt khác như Sơn Tùng M-TP, Isaac, HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Hùng Huỳnh, Jack và Trần Quốc Anh.

Trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới dành cho nam còn có nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả quốc tế như: Nam diễn viên Timothée Chalamet, tài tử Hàn Quốc Lee Dong Wook, cầu thủ Tây Ban Nha Ferran Torres hay diễn viên Peru Ismael La Rosa…

Trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới dành cho nam còn có nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả. Ảnh: TC Candler

Tuy nhiên, việc được TC Candler giới thiệu mới chỉ giúp Trấn Thành bước vào vòng bình chọn và xem xét, chưa đồng nghĩa nam diễn viên đã giành một vị trí trong top 100 cuối cùng. Danh sách chính thức thường sẽ được công bố vào cuối năm sau quá trình tổng hợp, đánh giá và bình chọn.

Theo Báo Lao động, trên trang cá nhân, nam MC đăng tải hình ảnh từ ban tổ chức kèm dòng trạng thái dí dỏm: "Ai bình chọn tui vậy? Tui mắc cười quá". Anh liên tục đặt câu hỏi liệu có sự nhầm lẫn nào hay không khi mình góp mặt trong danh sách.

Trấn Thành còn tự trêu: "Nhiều khi chỉ là 100 gương mặt đẹp nhất phường Thạnh Mỹ Lợi thôi hông ta? Hay 100 gương mặt đẹp nhất thế giới… Vbiz thôi nhỉ? Chứ sao mà toàn thế giới được ta?"

Nam MC cho biết, bản thân "sượng chín người" vì thông tin này quá bất ngờ, đồng thời hài hước kêu gọi: "Somebody helps me!" (Ai đó cứu tôi).

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ để lại bình luận chúc mừng, đồng thời cho rằng phản ứng tự trào của Trấn Thành đúng với phong cách hài hước quen thuộc của anh.

100 gương mặt đẹp nhất thế giới là cuộc bình chọn thường niên của TC Candler. Năm 2025, ở bảng xếp hạng dành cho nam, người chiến thắng cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn.

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