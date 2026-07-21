Lương Nguyệt Anh trở lại sau khi sinh con

Trọng Tấn - Lương Nguyệt Anh nói chuyện nhân sinh bằng âm nhạc với nữ diễn giả Ruby Nguyen GĐXH - Ca sĩ Trọng Tấn, Sao mai Lương Nguyệt Anh đã có một đêm diễn đầy chất thơ và nhạc trong không gian nghệ thuật Nhà Hát Lớn.

Nếu như trước đây, hình ảnh của cô luôn gắn với những tà áo dài nền nã, nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng như chính giọng hát của mình, thì lần trở lại này mang đến rất nhiều khác biệt. Với những thiết kế áo dài cách tân do NTK Thạch Linh đặc biệt chuẩn bị, tạo hình mới của Lương Nguyệt Anh gây ấn tượng bởi phong cách hiện đại pha trộn truyền thống, làm nổi bật một tinh thần mạnh mẽ phía sau vẻ ngoài quyến rũ, xinh đẹp.

Những hình ảnh này cũng truyền tải thông điệp mới của Lương Nguyệt Anh trong cuộc sống và sự nghiệp ở thời điểm hiện tại: mạnh mẽ bứt phá để bước sang một chặng đường mới của cuộc đời và sự nghiệp, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn sự ngọt ngào, đằm thắm trong trái tim của người nghệ sĩ hát dòng nhạc dân gian.

Lương Nguyệt Anh trở lại với vóc dáng thon gọn sau thời gian sinh con.

Lương Nguyệt Anh tâm sự: “Âm nhạc là niềm đam mê lớn trong cuộc sống của tôi. Mỗi giai điệu, mỗi lời ca đều mang đến những cảm xúc thật đặc biệt, giúp tôi quên đi những mệt mỏi và áp lực thường ngày. Khi lời ca tiếng hát được cất lên, tôi như được sống thật với chính mình, được gửi gắm tâm tư, tình cảm và cả những câu chuyện của cuộc sống. Chính vì vậy, tôi đã lập tức lên kế hoạch trở lại sân khấu ngay sau khi hai thiên thần cứng cáp”.

Nhưng sự trở lại lần này, Lương Nguyệt Anh không còn hoàn toàn là… Lương Nguyệt Anh của ngày xưa nữa. Theo Lương Nguyệt Anh, vai trò làm mẹ của cặp song sinh Cherry và Happy đã thực sự thay đổi cô trên mọi phương diện của cuộc sống, đồng thời mang đến nguồn năng lượng mới mẻ, tích cực và đầy khác lạ trong nghệ thuật. Không chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ khi hai con có mặt trong cuộc đời mình, cô còn có sự chuyển hóa lớn trong cách hoạch định cuộc sống với những lý tưởng mới. Đặc biệt, tình yêu dạt dào dành cho hai con khiến cô muốn hát nhiều hơn, muốn trở lại sân khấu nhiều hơn và đang lên kế hoạch thực hiện hàng loạt dự án âm nhạc trong thời gian tới.

Cặp song sinh Cherry và Happy.

“Tôi đang tràn đầy năng lượng để làm thật nhiều việc trong thời gian tới khi chính thức trở lại. Dù hiện nay khá vất vả khi vừa công tác, vừa đi diễn, vừa làm tròn vai trò làm mẹ của hai em bé, nhưng tôi tin hai con sẽ giúp tôi mạnh mẽ và phát triển hơn trên con đường phía trước”, Lương Nguyệt Anh chia sẻ.

Cách đây tròn 2 tháng, Lương Nguyệt Anh gây bất ngờ với đồng nghiệp và bạn bè khi chính thức công khai lên chức làm mẹ, đồng thời giới thiệu cặp song sinh Cherry và Happy trong tiệc đầy tháng. Những hình ảnh đáng yêu, xinh xắn của hai em bé nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích và chia sẻ từ khán giả.

Niềm vui của Lương Nguyệt Anh bên 2 con.

Nhân dịp này, Lương Nguyệt Anh cũng viết tâm thư gửi hai con với những dòng tâm sự mộc mạc nhưng chất chứa biết bao yêu thương và những tháng ngày chờ đợi, khiến bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được hành trình làm mẹ thiêng liêng và đầy nước mắt của Lương Nguyệt Anh. Những chia sẻ ấy đã khiến trái tim của bao người mẹ thổn thức.

Vẻ ngoài xinh đẹp của nữ ca sĩ.

Điều may mắn là sau khi lên chức làm mẹ, Lương Nguyệt Anh cũng liên tiếp gặt hái những thành tựu mới trong sự nghiệp. Tháng 6 vừa qua, Lương Nguyệt Anh tự hào, vinh dự đón nhận hai tin vui trong sự nghiệp: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân - phần thưởng lớn dành cho những cống hiến của cô trong sự nghiệp người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật; Quyết định thăng quân hàm trước niên hạn lên cấp bậc Thiếu tá - sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Lương Nguyệt Anh trong công việc chuyên môn với vai trò giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.