Tin sao 15/7: Lam Trường gây chú ý với 'giao diện' đi hát lúc 7h sáng, Jennifer Phạm cùng chồng doanh nhân sang châu Âu

Ca sĩ Lam Trường gây chú ý với "giao diện" đi biểu diễn vào lúc 7h sáng tại một sự kiện. Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ khiến khán giả trầm trồ thán phục về phong độ và khuôn mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.