Tin sao 15/7: Lam Trường gây chú ý với 'giao diện' đi hát lúc 7h sáng, Jennifer Phạm cùng chồng doanh nhân sang châu Âu

| Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Lam Trường được khán giả nhận xét là giữ vững phong độ và tươi trẻ so với tuổi thực, trong khi đó Hoa hậu Jennifer Phạm cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ tại châu Âu.

Lam Trường gây chú ý với phong độ trẻ trung và Jennifer Phạm tận hưởng kỳ nghỉ châu Âu - Ảnh 1.

Ca sĩ Lam Trường gây chú ý với "giao diện" đi biểu diễn vào lúc 7h sáng tại một sự kiện. Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ khiến khán giả trầm trồ thán phục về phong độ và khuôn mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.

Lam Trường gây chú ý với phong độ trẻ trung và Jennifer Phạm tận hưởng kỳ nghỉ châu Âu - Ảnh 2.

Diva Hồng Nhung chia sẻ khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng hai con tại Hội An. Thời gian gần đây Diva Hồng Nhung tích cực biểu diễn, tận hưởng cuộc sống và luôn tràn đầy năng lượng.

Lam Trường gây chú ý với phong độ trẻ trung và Jennifer Phạm tận hưởng kỳ nghỉ châu Âu - Ảnh 3.

Gia đình hoa hậu Jennifer Phạm sang châu Âu nghỉ hè vài tuần trước khi về Việt Nam để các con trở lại trường học.

Lam Trường gây chú ý với phong độ trẻ trung và Jennifer Phạm tận hưởng kỳ nghỉ châu Âu - Ảnh 4.

Theo Hoa hậu Jennifer Phạm, vợ chồng cô đưa ba con Na, Nu và Nấm sang Đức cách đây gần một tuần, sau hai tháng ở Mỹ bên con trai Bảo Nam và gia đình nhà ngoại.

Lam Trường gây chú ý với phong độ trẻ trung và Jennifer Phạm tận hưởng kỳ nghỉ châu Âu - Ảnh 5.

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ tham dự buổi chiếu đặc biệt bộ phim "The Odyssey" do Christopher Nolan tổ chức tại Mumbai (Ấn Độ). Nữ diễn viên gây ấn tượng khi diện áo dài kết hợp quạt truyền thống như một cách giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Lam Trường gây chú ý với phong độ trẻ trung và Jennifer Phạm tận hưởng kỳ nghỉ châu Âu - Ảnh 6.

Sau suất chiếu, cả hai có cuộc trò chuyện trực tiếp với Matt Damon và Tom Holland. Đinh Ngọc Diệp cùng ông xã Victor Vũ mang món quà lấy cảm hứng từ ngựa thành Troy tặng hai ngôi sao Hollywood.

Lam Trường gây chú ý với phong độ trẻ trung và Jennifer Phạm tận hưởng kỳ nghỉ châu Âu - Ảnh 7.

Thanh Thanh Huyền thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trong chuyến du lịch tại Nhật Bản. Thanh Thanh Huyền ghi điểm với vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung cùng nguồn năng lượng tích cực.

Lam Trường gây chú ý với phong độ trẻ trung và Jennifer Phạm tận hưởng kỳ nghỉ châu Âu - Ảnh 8.

Thanh Thanh Huyền diện áo len tăm màu be kết hợp cùng chân váy ngắn viền ren trắng. Cách phối đồ vừa trẻ trung vừa hiện đại giúp cô khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối cùng đôi chân thon dài.

(Ảnh FB nhân vật)

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