Tin sao 15/7: Lam Trường gây chú ý với 'giao diện' đi hát lúc 7h sáng, Jennifer Phạm cùng chồng doanh nhân sang châu Âu

Con trai Minh Hằng gây chú ý khi cùng mẹ vi vu trời TâyGiải trí -
GĐXH - Minh Hằng cùng chồng và con trai trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời ở Australia. Bé Mỡ gây chú ý với phong cách thời trang đáng yêu trong chuyến xuất ngoại cùng bố mẹ.
Sinh cáu gắt vì Diệu được 'Tổng tài' Sơn quan tâmXem - nghe - đọc -
GĐXH - Dù Diệu đã tìm mọi cách nhưng Sinh vẫn quyết không trở lại xưởng may vì ở đó dễ bắt gặp Sơn quan tâm tới Diệu.
Kim Lý - Hồ Ngọc Hà cùng cặp song sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè ngọt ngàoGiải trí -
GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây đã chia sẻ những khoảnh khắc trong kỳ nghỉ hè bên chồng và các con. Đáng chú ý, cặp song sinh Lisa - Leon tiếp tục chiếm được nhiều tình cảm của khán giả nhờ vẻ đáng yêu và lanh lợi.
Bộ VH-TT&DL giải thích về thu tiền bản quyền âm nhạc tại quán cà phêGiải trí -
GĐXH - Sáng 15/7, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) họp báo thường kỳ quý II/2026. Theo đó, vấn đề thu tiền bản quyền âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là nhà hàng và quán cà phê nhận được sự quan tâm từ dư luận và báo chí.
Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu Kpop được tổ chức ở Việt NamGiải trí -
GĐXH - Lần đầu tiên Golden Disc Awards lựa chọn Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức lễ trao giải vào tháng 1/2027.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh khiến mẹ phải đóng vai phản diệnGiải trí -
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại gây chú ý qua chia sẻ của mẹ.
'Tổng tài' thích Diệu (Quỳnh Châu) từ thời còn là học sinhXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sơn liên tục "thả thính" Diệu, anh vẫn còn giữ chú gấu bông kỷ niệm khó quên trong đời khi được cô bé hàng xóm giúp.
Vẻ ngoài tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị HuyềnGiải trí -
GĐXH - Ở tuổi 41, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được vẻ ngoài tràn đầy sức sống và vẻ đẹp đậm chất Á Đông.
Ảnh Tăng Thanh Hà tuổi 18 gây sốtCâu chuyện văn hóa -
Ảnh từ bộ phim Hàn Mặc Tử được chia sẻ trở lại sau hơn 20 năm khiến nhiều khán giả bất ngờ trước vẻ đẹp trong trẻo của Tăng Thanh Hà ở tuổi 18.
Khoe ảnh ở tuổi 39 trẻ như đôi mươi, Hoa hậu Thùy Lâm giờ có cuộc sống ra sao?Giải trí -
GĐXH - Sau 18 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thùy Lâm mới đây gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh khoe nhan sắc trẻ trung như "hack tuổi", khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của cô.