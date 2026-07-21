Con gái 6 tuổi nhà Cường Đô la - Đàm Thu Trang gây chú ý
GĐXH - Đàm Thu Trang vừa đăng tải những hình ảnh ngọt ngào của con gái Suchin. Cô bé 6 tuổi ngày càng xinh đẹp và tự tin, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng để lại những lời khen như: "Em bé có gương mặt nhìn rất thiện cảm", "Càng lớn càng xinh", "Đúng chuẩn nàng thơ", hay "Nhìn là thấy một em bé được nuôi dưỡng trong tình yêu thương",...
NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương biểu diễn tại chương trình 'Mãi mãi tuổi 20'Giải trí -
GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" diễn ra vào tối 24/7, dự kiến truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Đỗ Thị Hà đón tuổi mới giản dị tại căn hộ cao cấpGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà làm điều giản dị, ý nghĩa cho bản thân nhân dịp sinh nhật tuổi 26.
Cơ quan an ninh điều tra nhóm đối tượng theo dõi VânXem - nghe - đọc -
GĐXH - Một số đối tượng theo dõi nhà Vân nhưng không đột nhập, không tiếp cận tài sản nhưng lại bộc lộ bất nhiều dấu hiệu bất thường khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc.
Đỗ Nhật Hoàng 'Mưa đỏ' không áp lực doanh thu phim mớiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Đỗ Nhật Hoàng đã trở lại với một vai diễn mới mẻ sau thành công của phim "Mưa đỏ".
Cha Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản trị giá hàng chục triệu USD cho cháu nội?Giải trí -
GĐXH - Thông tin nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền được cho là để lại 90% khối tài sản cho hai cháu nội đang thu hút sự quan tâm của công chúng.
Leon - con trai Hồ Ngọc Hà bộc lộ năng khiếu bóng đá ở tuổi lên 6Giải trí -
GĐXH - Leon, con trai Hồ Ngọc Hà, mới tròn 6 tuổi đã bộc lộ khả năng chơi bóng khéo léo khiến nhiều người thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.
Trải nghiệm đặc biệt của Hoa hậu Thế giới Doanh nhân tại World Cup 2026 cùng con trai mang dòng máu Tây Ban NhaThế giới showbiz -
GĐXH - World Cup năm nay, Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Phượng Hồng Kông đã dành cho con trai hai món quà đặc biệt là chiếc vé dự trận Tứ kết và Chung kết để cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha – quê nội của con trai Ricafdo.
Cuộc sống ở tuổi hưu của bố mẹ Á hậu Tú AnhGiải trí -
GĐXH - Chị Khuê Tú - mẹ Á hậu Tú Anh - cho biết, ở tuổi nghỉ hưu, chị không còn theo sát các hoạt động của con gái mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống và phụ giúp con gái chăm sóc các cháu.
Sinh (Quang Sự) bỏ việc vì bị bà chủ 'gạ gẫm' qua đêmXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sinh đi làm tạm bảo vệ, bốc vác nhưng vẫn bị đuổi việc vì không chịu làm bạn trai của bà chủ.
Tạ Đình Phong báo tin buồn, khán giả Hồng Kông thương tiếc nam tài tử một thờiThế giới showbiz -
GĐXH - Tạ Đình Phong xác nhận tin buồn của gia đình, cha của anh là tài tử điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) Tạ Hiền đã qua đời ở tuổi 89.