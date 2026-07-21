Con gái 6 tuổi nhà Cường Đô la - Đàm Thu Trang gây chú ý

Thứ ba, 14:13 21/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Đàm Thu Trang vừa đăng tải những hình ảnh ngọt ngào của con gái Suchin. Cô bé 6 tuổi ngày càng xinh đẹp và tự tin, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái Suchin năm 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, Đàm Thu Trang đăng tải những khoảnh khắc mới của con gái trên trang cá nhân kèm trạng thái: "Mẹ cứ muốn ngắm nhìn em mãi thôi!".

Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái Suchin năm 2026 - Ảnh 2.

Dù chỉ là những bức ảnh đời thường, không trang điểm cầu kỳ hay diện váy áo lộng lẫy, Suchin vẫn khiến cộng đồng mạng dành "cơn mưa" lời khen.

Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái Suchin năm 2026 - Ảnh 3.

Điều gây ấn tượng đầu tiên là gương mặt ngày càng thanh thoát của cô bé.

Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái Suchin năm 2026 - Ảnh 4.

Suchin sở hữu làn da trắng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng nụ cười tươi tắn. Nhiều người còn nhận xét ái nữ nhà Đàm Thu Trang mang vẻ đẹp rất trong trẻo, càng lớn càng ra dáng thiếu nữ.

Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái Suchin năm 2026 - Ảnh 5.
Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái Suchin năm 2026 - Ảnh 6.

Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng để lại những lời khen như: "Em bé có gương mặt nhìn rất thiện cảm", "Càng lớn càng xinh", "Đúng chuẩn nàng thơ", hay "Nhìn là thấy một em bé được nuôi dưỡng trong tình yêu thương",...

Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái Suchin năm 2026 - Ảnh 7.

Thực tế, Suchin từ lâu đã là một trong những nhóc tỳ được yêu thích nhất mạng xã hội. Từ khi chào đời vào năm 2020, cô bé đã nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi là con gái đầu lòng của Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, thay vì xây dựng hình ảnh hào nhoáng, cặp đôi lại lựa chọn chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường của con.

Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái Suchin năm 2026 - Ảnh 8.

Bước sang tuổi lên 6, Suchin không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn khiến nhiều người bất ngờ bởi sự lanh lợi và tự tin. Theo những chia sẻ của Đàm Thu Trang, con gái giờ đã biết đưa ra ý kiến riêng, thích cùng mẹ trang trí nhà cửa, chuẩn bị không gian cho các dịp đặc biệt và chủ động tham gia vào nhiều hoạt động của gia đình.

Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái Suchin năm 2026 - Ảnh 9.

Khác với nhiều gia đình nổi tiếng thường xuyên đưa con tham gia các hoạt động giải trí, vợ chồng Đàm Thu Trang khá kín tiếng trong việc định hướng tương lai cho Suchin. Cả hai chủ yếu chia sẻ những lát cắt giản dị trong cuộc sống hằng ngày, từ những buổi cả nhà quây quần, các chuyến du lịch đến khoảnh khắc hai mẹ con cùng trang trí nhà cửa hay vui chơi trong khuôn viên biệt thự.

 

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