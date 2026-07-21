Con gái 6 tuổi nhà Cường Đô la - Đàm Thu Trang gây chú ý

Bước sang tuổi lên 6, Suchin không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn khiến nhiều người bất ngờ bởi sự lanh lợi và tự tin. Theo những chia sẻ của Đàm Thu Trang, con gái giờ đã biết đưa ra ý kiến riêng, thích cùng mẹ trang trí nhà cửa, chuẩn bị không gian cho các dịp đặc biệt và chủ động tham gia vào nhiều hoạt động của gia đình.