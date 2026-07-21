NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương biểu diễn tại chương trình 'Mãi mãi tuổi 20'

Tối 24/7, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) sẽ diễn ra tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên kênh VTV1.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với chủ đề "Mãi mãi tuổi 20", chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận kết hợp nghệ thuật hiện đại, gồm 3 chương: "Thanh xuân dành cho đất nước", "Hành trình ký ức và lòng biết ơn" và "Đoàn tụ và Khát vọng tương lai". Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc, khắc họa hình tượng người chiến sĩ, người thợ mỏ - chiến sĩ, Binh đoàn Than, đường Hồ Chí Minh trên biển cùng những người con ưu tú của Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đặc biệt, chương trình dành thời lượng quan trọng tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" diễn ra vào tối 24/7 tại Quảng Ninh. Ảnh VTV

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Trương Quý Hải, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc, Noo Phước Thịnh, Viết Thu, Dương Hoàng Yến, Anh Tú... cùng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và hàng trăm diễn viên quần chúng.

Với hệ thống sân khấu ngoài trời hiện đại, âm thanh, ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn, chương trình "Mãi mãi tuổi 20" hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật trang trọng, giàu cảm xúc và đậm tính nhân văn.