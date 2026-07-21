Nữ sinh Thái Nguyên gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026

"Nhiều người nghĩ, môi trường khoa học có phần khô khan, nhưng thực tế lại giúp sinh viên rèn luyện tư duy logic, sự kiên trì và tính kỷ luật rất cao. Kết hợp với chuyên ngành Báo chí - Truyền thông, tôi tin khả năng thích nghi và tinh thần không ngừng học hỏi sẽ là hành trang vững chắc cho mình trong cuộc thi". Ngọc Mai đặt mục tiêu cọ xát và rèn luyện, phát triển bản thân khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026.