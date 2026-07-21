Nữ sinh Thái Nguyên gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Nguyễn Ngọc Mai - nữ sinh năm nhất ngành Báo chí - Truyền thông, thu hút sự chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 nhờ vẻ đẹp và văn hóa dân tộc Tày.
Theo người đẹp, Hoa hậu Việt Nam từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một đấu trường nhan sắc đơn thuần, là nơi đề cao tri thức, nhân cách và những giá trị cốt lõi của người phụ nữ hiện đại. Đặc biệt, chủ đề “Miền hương sắc” của năm 2026 mang thông điệp vô cùng tích cực, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin thể hiện bản sắc cá nhân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
'Mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển 8 tuổi đã ra dáng người lớn khiến bố mẹ tự hàoThế giới showbiz -
GĐXH - Anna - con gái thứ hai của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển, được bố mẹ nhận xét là cô bé hướng nội, ít nói nên mọi người thường gọi là "mợ chảnh". Thực tế, Anna rất đáng yêu, sống tình cảm và luôn mang đến niềm tự hào cho gia đình.
Lương Nguyệt Anh trở lại sau khi sinh conGiải trí -
GĐXH - Sau hơn một năm vắng bóng trên các sân khấu lớn để làm tròn thiên chức làm mẹ, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh đã chính thức trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới nhưng vẫn vô cùng quyến rũ và duyên dáng.
Con gái 6 tuổi nhà Cường Đô la - Đàm Thu Trang gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Đàm Thu Trang vừa đăng tải những hình ảnh ngọt ngào của con gái Suchin. Cô bé 6 tuổi ngày càng xinh đẹp và tự tin, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương biểu diễn tại chương trình 'Mãi mãi tuổi 20'Giải trí -
GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" diễn ra vào tối 24/7, dự kiến truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Đỗ Thị Hà đón tuổi mới giản dị tại căn hộ cao cấpGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà làm điều giản dị, ý nghĩa cho bản thân nhân dịp sinh nhật tuổi 26.
Cơ quan an ninh điều tra nhóm đối tượng theo dõi VânXem - nghe - đọc -
GĐXH - Một số đối tượng theo dõi nhà Vân nhưng không đột nhập, không tiếp cận tài sản nhưng lại bộc lộ bất nhiều dấu hiệu bất thường khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc.
Đỗ Nhật Hoàng 'Mưa đỏ' không áp lực doanh thu phim mớiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Đỗ Nhật Hoàng đã trở lại với một vai diễn mới mẻ sau thành công của phim "Mưa đỏ".
Cha Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản trị giá hàng chục triệu USD cho cháu nội?Giải trí -
GĐXH - Thông tin nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền được cho là để lại 90% khối tài sản cho hai cháu nội đang thu hút sự quan tâm của công chúng.
Leon - con trai Hồ Ngọc Hà bộc lộ năng khiếu bóng đá ở tuổi lên 6Giải trí -
GĐXH - Leon, con trai Hồ Ngọc Hà, mới tròn 6 tuổi đã bộc lộ khả năng chơi bóng khéo léo khiến nhiều người thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.
Cuộc sống ở tuổi hưu của bố mẹ Á hậu Tú AnhGiải trí -
GĐXH - Chị Khuê Tú - mẹ Á hậu Tú Anh - cho biết, ở tuổi nghỉ hưu, chị không còn theo sát các hoạt động của con gái mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống và phụ giúp con gái chăm sóc các cháu.