Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Con gái lấy chồng cách nhà 500m, ông bố ở Thanh Hóa khóc không ngừng

Chủ nhật, 14:30 28/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Dù con gái lấy chồng gần nhà nhưng trong giây phút tiễn con về nhà chồng, ông bố Thanh Hóa vẫn không thể kìm nén nỗi xúc động.

Đoạn video 13 giây ghi lại cảnh ông bố bật khóc trong ngày con gái đi lấy chồng thu hút 1,5 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Trong video, ông bố không thể kìm được nước mắt trong giây phút con gái chuẩn bị xuất giá. Dù người thân liên tục vỗ về, ông vẫn mếu máo, mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào.

Con gái lấy chồng cách nhà 500m, ông bố ở Thanh Hóa khóc không ngừng

Video thu hút 90.000 lượt “thả tim” cùng hàng nghìn lượt bình luận quan tâm.

Dân mạng để lại nhiều bình luận về khoảnh khắc xúc động: “Nhìn là biết bố thương con gái cỡ nào”; “Nhà tôi cách nhà chồng 3 phút đi xe máy, chắc khoảng 500m, thế mà hồi tôi cưới, bố mất ngủ 2 đêm. Hễ ai đến hỏi về con gái là bố lại chạy vào nhà ôm mặt khóc. Cách các ông bố thương con lúc nào cũng đặc biệt như vậy”...

Con gái lấy chồng cách nhà 500m, ông bố ở Thanh Hóa khóc không ngừng - Ảnh 2.

Cả bố và con gái đều không cầm được nước mắt trong hôn lễ. Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ với PV VietNamNet , Nguyễn Quỳnh Anh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) xác nhận đoạn video được ghi lại trong đám cưới của cô, diễn ra ngày 25/9 vừa qua. Người đàn ông bật khóc trong video là bố cô - ông Nguyễn Trường Thứ (52 tuổi).

Quỳnh Anh cho hay, cô là con gái út trong nhà, trên là 2 anh trai. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được cả nhà yêu thương, chiều chuộng, đặc biệt là bố.

Với “bình rượu mơ” duy nhất, bố Quỳnh Anh luôn dành sự quan tâm dịu dàng. Cô cho biết, gia đình mình kinh doanh trái cây, bố cô thường phải xa nhà cả tháng để nhập hàng từ đầu mối.

Sau mỗi chuyến đi như vậy, bố thường đem về chiếc váy, bộ quần áo hay đôi giày để tặng con gái. Có người bố tâm lý, Quỳnh Anh thấy mình chưa từng thua thiệt bạn bè cả về vật chất lẫn tinh thần.

Khi trưởng thành, vì thương bố mẹ, Quỳnh Anh luôn tự nhủ sẽ lấy chồng gần. May mắn, mối duyên lành đã đến, cô kết hôn với chàng trai cách nhà 500m.

Con gái lấy chồng cách nhà 500m, ông bố ở Thanh Hóa khóc không ngừng - Ảnh 3.

Quỳnh Anh là "bình rượu mơ" được bố hết mực cưng chiều. Ảnh: NVCC

Dẫu vậy, thương con rời xa vòng tay gia đình, tự vun đắp tổ ấm mới, bố mẹ cô vẫn xúc động nghẹn ngào. Quỳnh Anh kể, mẹ cô khóc nức nở từ ngày nạp tài. Bố cô cố gắng kìm nén nhưng đến ngày nhà trai sang đón dâu, ông cũng không thể cầm được nước mắt.

“Hôm đám cưới, bố tôi khóc từ lúc dẫn chú rể lên đón dâu đến khi thắp hương gia tiên. Khi bố vừa bước vào phòng cô dâu, tôi đã thấy mắt ông đỏ hoe.

Xuống cầu thang, bố khóc nức nở như một đứa trẻ. Mọi người càng dỗ dành, động viên thì ông càng khóc. Có lẽ, giây phút ấy bố tôi không nỡ rời xa con gái”, Quỳnh Anh kể.

Vì lấy chồng gần nên ngay sau đám cưới, Quỳnh Anh đã về thăm bố mẹ. Với cô, khoảnh khắc xúc động của bố đã trở thành kỷ niệm khó quên trong ngày trọng đại của mình.

Thanh Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

GĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Trục trặc trong việc quét mã thanh toán tiền thuốc tránh thai, người đàn ông lộ chuyện ngoại tình với vợ.

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu và hôn nhân, không phải người đàn ông nào cũng bị cuốn hút bởi nhan sắc. Có những cung hoàng đạo nam dưới đây kén vợ theo cách rất riêng.

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Con trai lớn lên thế nào phụ thuộc phần nhiều vào sự nuôi dạy của người cha. 5 bí quyết sau sẽ giúp bố đồng hành đúng cách, nuôi dạy con trai trở thành người đàn ông thực thụ.

Rạp cưới tốc mái, chú rể Thanh Hóa cùng 30 người lội nước rước dâu giữa mưa bão

Rạp cưới tốc mái, chú rể Thanh Hóa cùng 30 người lội nước rước dâu giữa mưa bão

Gia đình - 16 giờ trước

Một đám cưới tại xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa tổ chức đúng ngày mưa bão khiến chú rể và quan khách phải xắn quần, lội nước đi đón dâu.

Đừng dại mà 'chìa tay' với 6 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thân

Đừng dại mà 'chìa tay' với 6 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thân

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Lòng tốt đặt nhầm chỗ chỉ mang khổ đau. Đây là 6 kiểu người tuyệt đối không nên giúp đỡ

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người khôn ngoan là người biết giữ tâm thế tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.

Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!

Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta thường nói "con cái là món quà của thượng đế", nhưng món quà này có làm cho gia đình hạnh phúc hơn hay không lại thường liên quan mật thiết đến trạng thái cuộc sống của cha mẹ vào thời điểm con ra đời.

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ tự tin không chỉ thu hút nhờ vẻ bề ngoài, mà còn bởi phong thái, tư duy và cách sống. Họ biết trân trọng giá trị bản thân, dám đương đầu thử thách và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.

Người thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Số phận tương lai của trẻ được tạo nên từ 2 điều này

Người thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Số phận tương lai của trẻ được tạo nên từ 2 điều này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Tục ngữ có câu: "Ba tuổi nhìn ra tính cách, bảy tuổi định cả cuộc đời". Hình dáng, tính cách, thói quen lúc nhỏ thường có thể dự báo xu hướng cả cuộc đời của một người.

Xem nhiều

Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

Nuôi dạy con

GĐXH - Kiểu giáo dục "kể khổ" này, tưởng để con sớm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình mà phấn đấu, đâu ngờ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con.

Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhất

Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhất

Nuôi dạy con
Ra viện được con chở thẳng vào viện dưỡng lão, mẹ già chết lặng khi biết lý do

Ra viện được con chở thẳng vào viện dưỡng lão, mẹ già chết lặng khi biết lý do

Gia đình
Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Nuôi dạy con
Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top