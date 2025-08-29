Mới nhất
Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ bất ngờ liên quan đến bố và ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng'

Thứ sáu, 19:06 29/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết: "Cha tôi luôn tâm niệm, âm nhạc chỉ thực sự 'sống' khi thuộc về cộng đồng... Bình thường tay ông run, ký 1 chữ cũng khó nhưng hôm đó ông viết được hẳn 3 dòng: 'Trao tặng báo Nhân Dân. Ký tên: Phạm Tuyên'. Chữ rất rõ ràng. Hôm đó chắc ông rất vui!".

Cuộc sống của nhạc sĩ Phạm Tuyên tuổi 92 với gia tài hơn 700 bài hátCuộc sống của nhạc sĩ Phạm Tuyên tuổi 92 với gia tài hơn 700 bài hát

'Hàng ngày, ông chăm chỉ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, vận động nhẹ nhàng bằng cách ngồi đạp xe tại chỗ trước hiên nhà' - chị Phạm Hồng Tuyến, con gái út của nhạc sĩ Phạm Tuyên kể.

Chiều 29/8, nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình trao tặng bản thảo và bản quyền bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" cho Báo Nhân Dân để đáp ứng nhu cầu sử dụng bài hát trong các hoạt động phi lợi nhuận và lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần của ca khúc.

"Như có Bác trong ngày đại thắng" là bài hát được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác trong đêm 28/4/1975, dưới ánh đèn vàng đầu cầu thang khu tập thể Khương Thượng, chỉ với bút chì và mẩu giấy nhỏ. Ca khúc đã kịp vang lên lúc 17h05 ngày 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, ngay sau bản tin lịch sử. Ngay ngày 2/5/1975, Báo Nhân Dân in trọn ca khúc này.

Phát biểu tại sự kiện chiều nay, chị Phạm Hồng Tuyến – con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên đại diện gia đình cho biết: "Cha tôi luôn có tâm niệm, âm nhạc chỉ thực sự "sống" khi nó thuộc về cộng đồng. Vì thế, chúng tôi quyết định tặng lại toàn bộ quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho báo Nhân Dân. Đó là cách chúng tôi tiếp nối tinh thần ấy, trao lại bài hát cho một thiết chế công, nơi có sức mệnh và năng lực giữ gìn những giá trị chung, quản trị việc sử dụng vì lợi ích của nhân dân, phụng sự Tổ quốc và không vì mục đích thương mại.

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ bất ngờ liên quan đến bố và ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng'- Ảnh 2.

Chị Phạm Hồng Tuyến thay cha mình là nhạc sĩ Phạm Tuyên trao bài hát cho Tổng Biên tập báo Nhân Dân.

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ bất ngờ. Video: Ngọc Mai

Quyết định hôm nay vì vậy không phải là một dấu chấm hết về quyền tác giả mà là một dấu chấm phẩy trong hành trình lan tỏa của ca khúc, từ trang giấy của nhạc sĩ viết vội cảm xúc ngoài hành lang, qua trái tim của nhân dân, đến một thiết chế đại diện cho tiếng nói của nhân dân để đi tiếp, bền bỉ và sáng rõ hơn…".

Chị Phạm Hồng Tuyến còn tiết lộ với Gia đình & Xã hội về ngày bố mình quyết định trao ca khúc. "Bình thường tay ông run, chỉ ký 1 chữ cũng khó khăn nhưng hôm đó ông viết được hẳn 3 dòng: 'Trao tặng báo Nhân Dân. Ký tên: Phạm Tuyên' - Chữ rất rõ ràng. Hôm đó chắc ông rất vui!", con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết.

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ bất ngờ liên quan đến bố và ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng'- Ảnh 3.

Cận cảnh bản gốc bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định, bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" đã trở thành khúc khải hoàn của tinh thần đại đoàn kết và khát vọng độc lập.

"Những ngày này, chúng ta đang tổ chức nhiều sự kiện mừng Quốc khánh, ca khúc của nhạc sỹ Phạm Tuyên chắc chắn sẽ có thêm nhiều lần nữa vang lên với sự tự hào ở những sự kiện có quy mô hàng chục nghìn người tham gia. Điều này cho thấy ca khúc đi qua năm tháng nhưng chưa bao giờ giảm đi sức hút", ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình đã trao tặng một tác phẩm âm nhạc quý giá, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần thiêng liêng của dân tộc.

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ bất ngờ liên quan đến bố và ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng'- Ảnh 4.

Ông Lê Quốc Minh trao tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên bức ảnh chân dung.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, cho hay ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" đã vang lên trong thời khắc thiêng liêng của Tổ quốc, gắn với sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ đất nước vĩ đại của dân tộc. Ca khúc đã đi cùng năm tháng lịch sử, trở thành một giá trị tinh thần, chắp thêm hành trang cho biết bao thế hệ tiếp tục vững bước, tiếp tục phấn đấu trong hàng chục năm qua.

"Các tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên không chỉ sống mãi với thời gian mà còn gợi lên niềm tin, hy vọng của dân tộc khi cả đất nước bước sang một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên vươn mình," nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói thêm.

Thiếu tướng, nhạc sĩ, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam Đức Trịnh đánh giá việc gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên lựa chọn Báo Nhân Dân để trao bản quyền là vô cùng chính xác, thông qua một cơ quan ngôn luận của Đảng, bài hát sẽ được lưu truyền mãi từ các sự kiện nghệ thuật chính luận cho tới giải trí.

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ bất ngờ liên quan đến bố và ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng'- Ảnh 5.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chụp ảnh cùng bố con nhạc sĩ Phạm Tuyên.

"Thay mặt những người nhạc sĩ, tôi gửi lời cảm ơn tới nhạc sĩ Phạm Tuyên đã tạo nên tấm gương tuyệt vời. Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Báo Nhân Dân để gìn giữ và lưu truyền bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng' tới các thế hệ mai sau," nhạc sĩ Đức Trịnh nói.

Việc nhạc sĩ Phạm Tuyên trao tặng bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng cho báo Nhân Dân đã tạo nên vòng tuần hoàn đẹp. Năm 1975, Báo Nhân Dân là nơi in trọn ca khúc ngay sau đại thắng và hôm nay, tác phẩm trở về với tòa soạn như trở về "ngôi nhà chung" của ký ức một thời.

Từ ngôi nhà ấy, giai điệu sẽ đi xa theo cách bền bỉ nhất: qua những tiết học âm nhạc, những chương trình nghệ thuật trang nghiêm, những chiến dịch truyền thông chạm đến trái tim, những dịp kỷ niệm nhắc ta về một buổi chiều tháng Tư bất tận.

"Như có Bác trong ngày đại thắng" không dài, nhưng đủ để bắc một cây cầu giữa lịch sử và hiện tại. Mỗi lần ca khúc cất lên, ta nghe trong đó một lời tri ân hiền hòa, một bài học công dân mộc mạc, và một lời hứa về tương lai rằng có những giá trị, càng gìn giữ chung, càng sáng rõ.

“Các tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên không chỉ sống mãi với thời gian mà còn gợi lên niềm tin, hy vọng của dân tộc khi cả đất nước bước sang một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình”, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói. Video: Ngọc Mai

An Khánh
Top