Con giáp tuổi này nên mua gì đầu năm để tạo điểm khởi đầu tốt cho một năm mới thịnh vượng

Tuổi Tý

Trong năm 2026, màu sắc may mắn cho người tuổi Tý là đen, xanh lá cây và xanh da trời. Mỗi gam màu này mang đến những ý nghĩa và lợi ích riêng cho người tuổi Tý.

Cụ thể, màu đen giúp người tuổi Tý nâng cao được tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực bản thân và được lãnh đạo đánh giá cao.

Xanh lá cây đại diện cho sự tươi mới, may mắn và hy vọng, giúp cho người tuổi Tý giữ được một tâm hồn cởi mở, thu hút người phù hợp, nếu đã có đôi có cặp thì hạnh phúc được duy trì cả năm.

Màu xanh da trời mang đến sự may mắn và nhẹ nhàng, giúp người tuổi Tý luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, sẵn sàng đối diện với những khó khăn trên con đường làm giàu trong năm 2026 này.

Một gợi ý hay cho người tuổi Tý có thể mua một bể cá vàng hoặc cây xanh để trưng trong nhà dịp đầu năm. Ngoài ra, người tuổi Tý cần lưu ý hạn chế các đồ vật mang yếu tố Thổ như đồ gốm, thực vật và đá… để tránh ảnh hưởng đến vận may của mình.

Tuổi Sửu

Đối với những người thuộc tuổi Sửu, có thể tối ưu phong thủy trong năm 2026 bằng việc tích hợp không gian sống với đá và tăng cường nguyên tố Thổ. Trong năm nay, màu sắc may mắn cho người tuổi Sửu gồm nâu, vàng và bạc. Nếu bạn tuổi Sửu và muốn tận dụng may mắn của màu sắc, bạn có thể mua sắm các vật dụng có những tone màu này.

Màu nâu trong năm 2026 sẽ giúp người tuổi Sửu duy trì tinh thần tích cực, đầy sức sống và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn và thử thách. Màu vàng là màu sắc của ánh sáng và tượng trưng cho sự giàu có và phú quý, giúp người tuổi Sửu duy trì đầu óc sáng suốt, có tầm nhìn rõ ràng và quản lý tài chính một cách khôn ngoan.

Những vật dụng màu bạc sẽ giúp người tuổi Sửu tự tin thể hiện sức hút tự nhiên của mình. Để tích hợp thêm yếu tố Thổ, người tuổi Sửu có thể mua sắm các loại bình đá, đồ gốm để trang trí trong nhà.

Tuổi Dần

Đối với những người thuộc tuổi Dần, màu sắc may mắn năm 2026 là xanh lá, trắng, đỏ. Màu xanh lá giúp người tuổi Dần giữ phong thái chuyên nghiệp, thể hiện tốt với cấp trên và bảo vệ thành quả lao động. Màu trắng giúp người tuổi Dần kiềm chế cảm xúc, tránh xích mích với người khác. Màu đỏ tạo thuận lợi cho tình duyên của người tuổi Dần.

Người tuổi Dần có thể nâng cao phong thủy bằng cách mua sắm thêm những đồ vật bằng gỗ để trang trí không gian sống, chẳng hạn như ốp tường bằng gỗ, sử dụng khung tranh, cây xanh… trong phòng khách. Bạn cũng có thể mua gương đặt trong nhà vì gương liên quan đến nước và hỗ trợ cho yếu tố Mộc của bạn.

Tuổi Mão

Thực tế, màu sắc may mắn năm 2026 cho tuổi Mão là xanh nước biển, xanh lục và hồng. Màu xanh nước biển giúp tuổi Mão giao tiếp khéo léo, mở rộng mối quan hệ và nhận sự giúp đỡ từ những người quý trọng.

Vì thế, việc mang theo các đồ vật màu xanh nước biển tạo may mắn, hỗ trợ cho sự thăng tiến sự nghiệp của người tuổi Mão. Màu xanh lục giúp tuổi Mão tỉnh táo, logic hơn và dễ quản lý tài chính. Việc đầu tư đúng thời điểm và đúng nơi sẽ giúp duy trì tài lộc ổn định. Màu hồng tượng trưng cho tình yêu, may mắn và hạnh phúc trong năm 2026.

Tương tự tuổi Dần, tuổi Mão cũng bị chi phối bởi nguyên tố Mộc nhưng mang năng lượng âm nên có thể mua sắm các vật dụng để thu hút may mắn như đèn chiếu sáng pha lê xung quanh nhà hoặc bình hoa trang trí cho không gian sống của mình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.